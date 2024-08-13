"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Нынешнее поколение европейцев — это инфантильные неудачники, которые отдали свою страну мигрантам и боятся призыва в армию. НАТО на 99,9% — это США, все остальные "способны только гадить". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
Недавно немецкая аудитория одобрительно отреагировала на очередное появление бронетехники производства Германии на курской земле, очевидно забыв про итог Курской битвы и подвиг советских танкистов под Прохоровкой.
Одобрительные возгласы, когда на твоем танке раскатывают на поле боя граждане другого государства, — это признак трусости и тупости. Побеждает не танк, а его экипаж и в них, как известно, ни одного бюргера нет, сообщил историк.
Предки немцев уже в 1936 году сели за штурвалы самолетов и отправились воевать за свои идеи в Испанию, где погибали, участвуя в полноценных боях, добавил он.
"А нынешнее поколение европейцев — это инфантильные неудачники, которые отдали свою страну мигрантам и боятся призыва в армию. НАТО на 99,9% — это США, все остальные способны только гадить и мечтают, чтобы кто-нибудь за них таскал каштаны из огня. В данный момент это делают украинцы", - подчеркнул Полищук.
В то же время мы видим, насколько в сентябре 1939 года Сталин был прав, что забрал себе западную Украину и Белоруссию. Представьте себе, если бы на направлении главного удара немцев летом 1941 года было бы 20–30 дивизий, собранных из призывников Западной Украины и Белоруссии за 1939–1941 годы, указал он.
Если бы СССР не вошел в сентябре 1939 года, то в 1941 году было бы намного сложнее бороться с врагом. За годы войны Польша в своем усеченном виде (без Украины и Белоруссии) с 1939 года поставила под ружье для вермахта более 500 000 человек, и это это цифры польских историков, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
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