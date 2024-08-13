https://ukraina.ru/20240813/1056832186.html

"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев

"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев - 13.08.2024 Украина.ру

"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев

Нынешнее поколение европейцев — это инфантильные неудачники, которые отдали свою страну мигрантам и боятся призыва в армию. НАТО на 99,9% — это США, все остальные "способны только гадить". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук

2024-08-13T03:15

2024-08-13T03:15

2024-08-13T03:15

новости

белоруссия

курская область

александр полищук

иосиф сталин

нато

сша

европейцы

украинцы

вов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056609573_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_d8d6b305b102f70fed3dc9f31a17b220.jpg

Недавно немецкая аудитория одобрительно отреагировала на очередное появление бронетехники производства Германии на курской земле, очевидно забыв про итог Курской битвы и подвиг советских танкистов под Прохоровкой.Одобрительные возгласы, когда на твоем танке раскатывают на поле боя граждане другого государства, — это признак трусости и тупости. Побеждает не танк, а его экипаж и в них, как известно, ни одного бюргера нет, сообщил историк.Предки немцев уже в 1936 году сели за штурвалы самолетов и отправились воевать за свои идеи в Испанию, где погибали, участвуя в полноценных боях, добавил он.В то же время мы видим, насколько в сентябре 1939 года Сталин был прав, что забрал себе западную Украину и Белоруссию. Представьте себе, если бы на направлении главного удара немцев летом 1941 года было бы 20–30 дивизий, собранных из призывников Западной Украины и Белоруссии за 1939–1941 годы, указал он.Если бы СССР не вошел в сентябре 1939 года, то в 1941 году было бы намного сложнее бороться с врагом. За годы войны Польша в своем усеченном виде (без Украины и Белоруссии) с 1939 года поставила под ружье для вермахта более 500 000 человек, и это это цифры польских историков, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.руПодробнее о том, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056798170.html

белоруссия

курская область

сша

польша

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, курская область, александр полищук, иосиф сталин, нато, сша, европейцы, украинцы, вов, польша, западная украина