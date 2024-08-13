"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев - 13.08.2024 Украина.ру
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"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев
"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев - 13.08.2024 Украина.ру
"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев
Нынешнее поколение европейцев — это инфантильные неудачники, которые отдали свою страну мигрантам и боятся призыва в армию. НАТО на 99,9% — это США, все остальные "способны только гадить". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
2024-08-13T03:15
2024-08-13T03:15
новости
белоруссия
курская область
александр полищук
иосиф сталин
нато
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Недавно немецкая аудитория одобрительно отреагировала на очередное появление бронетехники производства Германии на курской земле, очевидно забыв про итог Курской битвы и подвиг советских танкистов под Прохоровкой.Одобрительные возгласы, когда на твоем танке раскатывают на поле боя граждане другого государства, — это признак трусости и тупости. Побеждает не танк, а его экипаж и в них, как известно, ни одного бюргера нет, сообщил историк.Предки немцев уже в 1936 году сели за штурвалы самолетов и отправились воевать за свои идеи в Испанию, где погибали, участвуя в полноценных боях, добавил он.В то же время мы видим, насколько в сентябре 1939 года Сталин был прав, что забрал себе западную Украину и Белоруссию. Представьте себе, если бы на направлении главного удара немцев летом 1941 года было бы 20–30 дивизий, собранных из призывников Западной Украины и Белоруссии за 1939–1941 годы, указал он.Если бы СССР не вошел в сентябре 1939 года, то в 1941 году было бы намного сложнее бороться с врагом. За годы войны Польша в своем усеченном виде (без Украины и Белоруссии) с 1939 года поставила под ружье для вермахта более 500 000 человек, и это это цифры польских историков, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.руПодробнее о том, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
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новости, белоруссия, курская область, александр полищук, иосиф сталин, нато, сша, европейцы, украинцы, вов, польша, западная украина
Новости, Белоруссия, Курская область, Александр Полищук, Иосиф Сталин, НАТО, США, европейцы, украинцы, ВОВ, Польша, Западная Украина

"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев

03:15 13.08.2024
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Нынешнее поколение европейцев — это инфантильные неудачники, которые отдали свою страну мигрантам и боятся призыва в армию. НАТО на 99,9% — это США, все остальные "способны только гадить". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
Недавно немецкая аудитория одобрительно отреагировала на очередное появление бронетехники производства Германии на курской земле, очевидно забыв про итог Курской битвы и подвиг советских танкистов под Прохоровкой.
Одобрительные возгласы, когда на твоем танке раскатывают на поле боя граждане другого государства, — это признак трусости и тупости. Побеждает не танк, а его экипаж и в них, как известно, ни одного бюргера нет, сообщил историк.
Предки немцев уже в 1936 году сели за штурвалы самолетов и отправились воевать за свои идеи в Испанию, где погибали, участвуя в полноценных боях, добавил он.
"А нынешнее поколение европейцев — это инфантильные неудачники, которые отдали свою страну мигрантам и боятся призыва в армию. НАТО на 99,9% — это США, все остальные способны только гадить и мечтают, чтобы кто-нибудь за них таскал каштаны из огня. В данный момент это делают украинцы", - подчеркнул Полищук.
В то же время мы видим, насколько в сентябре 1939 года Сталин был прав, что забрал себе западную Украину и Белоруссию. Представьте себе, если бы на направлении главного удара немцев летом 1941 года было бы 20–30 дивизий, собранных из призывников Западной Украины и Белоруссии за 1939–1941 годы, указал он.
Если бы СССР не вошел в сентябре 1939 года, то в 1941 году было бы намного сложнее бороться с врагом. За годы войны Польша в своем усеченном виде (без Украины и Белоруссии) с 1939 года поставила под ружье для вермахта более 500 000 человек, и это это цифры польских историков, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
Подробнее о том, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в ГрузииЕсли бы Украина была в нормальном состоянии, разрыв отношений со странами Африки стал бы для нее серьезным ударом. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько ей месяцев осталось существовать, то для нее это все равно, что объявление Аргентиной войны Германии в 1945 году
 
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