https://ukraina.ru/20240813/1056830692.html

Народ, который теряет все. Происходит ли в Сербии майдан, и если да, тогда какой

Народ, который теряет все. Происходит ли в Сербии майдан, и если да, тогда какой - 13.08.2024 Украина.ру

Народ, который теряет все. Происходит ли в Сербии майдан, и если да, тогда какой

Экологические протесты, которые проходят в разных сербских городах уже несколько недель и которые достигли своего пика 10 августа в Белграде, организовал Запад для того, чтобы свергнуть президента Александра Вучича. Такое мнение в интервью РИА "Новости" высказал вице-премьер Сербии Александр Вулин

2024-08-13T07:01

2024-08-13T07:01

2024-08-13T09:31

эксклюзив

сербия

александр вучич

роберт фицо

нато

ес

белград

запад

акции протеста

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102491/91/1024919156_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f589dcd5dce2cc48224970ef77016ff.jpg

По его словам, Запад готовит для Вучича то же, что устроил в начале 2000-х бывшему президенту СР Югославии Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге."Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти. Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию. Это же готовят и Александру Вучичу", - заявил Вулин.Политик также полагает, что после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич также находится в опасности."Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич. Потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, кто-то в них стреляет", - сказал Вулин, который ранее возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии.По словам вице-премьера Сербии, на Вучича будут охотиться те, кто хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.Напомним, что 10 августа в центре Белграда прошел многотысячный митинг против добычи лития в долине реки Ядар на западе Сербии. До этого протестные акции прошли в 41 населенном пункте страны.Население Сербии вышло на улицы после того, как 19 июля, в ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в Белград, руководство страны подписало с Евросоюзом меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов. В рамках этого сотрудничества планируется разработка рудника лития в густонаселенном районе Сербии, в котором население традиционно занимается земледелием. Проект реализует мультинациональная компания Rio Tinto, известная пренебрежительным отношением к окружающей среде и здоровью населения тех стран, в которых она ранее занималась эксплуатацией лития.Вопрос добычи литиевой руды в Сербии из политической сферы смещается в экзистенциальную, отметил в комментарии, опубликованном на портале "Искра" 10 августа, всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица. По его словам, народ в Сербии настолько боится последствий открытия спорного рудника, что не откажется от лозунга "Рио Тинто – убирайся с реки Дрина" (Дрина, река в западной Сербии – Ред.)."Этот лозунг придуман не в логове цветных революций, а среди людей, которые живут вокруг реки Дрина", - считает Кустурица.Режиссер добавил, что сербская общественность не знает все обстоятельства визита Шольца в Белград и не знает, не преподнес ли канцлер Германии Вучичу спорный документ в виде ультиматума, с тем чтобы ожидаемые народные волнения, вызванные его подписанием, использовать для свержения действующей власти. По словам Кустурицы, не исключено, что гость из Германии пригрозил Вучичу, что в случае неповиновения Запад приведет своего человека к власти, который "не только будет копать литий, но еще и подпишет санкции против России"."Или ты подпишешь санкции против России", - написал Кустурица, воображая, какой диалог могли вести канцлер Германии и президент Сербии на полях официальной встречи.С другой стороны, народ в Сербии "стоит на бревне, переброшенном через глубокую яму между властью и оппозицией, которая, к слову, всего лишь видимость", так как уже давно главным представителем "самого глубинного сербского государства" является посол США в Сербии Кристофер Хилл, который в том числе присутствовал и на подписании меморандума с Евросоюзом о добыче лития, считает режиссёр.Кустурица не исключил, что Хилл может принимать опосредованное участие в отстранении Вучича от власти, так же как и "удачно расшатанная оппозиция, отдельные представители которой уже действуют как юго-восточное крыло НАТО". При этом режиссер подчеркнул, что "на этот раз нет посредников в организации событий, которые последуют"."Не оппозиция подписала договор с Rio Tinto, поэтому тому, кто подписал эту бумагу, следует ее отозвать (не знаю, надо ли просить у русских, чтобы они дали нам этих два миллиарда (стоимость контракта – Ред.), чтобы мы отделались от RioTinto, если мы уже от них получаем разведданные о том, что готовится Майдан). Чтобы избежать катастрофы и воспринять народ как союзника, который потерял защиту", - заявил Кустурица.По его словам, народ не может быть идентифицирован как враг собственного государства. В данном случае народ чувствует, что теряет все, а человек, который так себя ощущает, "увеличивает свою деструктивную силу", полагает режиссер."Что эта масса делает, мы знаем по своему несчастному и величественному прошлому", - подытожил Эмир Кустурица.Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что сравнивать Александра Вучича со Слободаном Милошевичем некорректно, так как Милошевич никогда не защищал интересы крупного капитала, в то время как Вучич это делает, особенно в последние годы."Прежде всего, речь идет о самой крупной мировой корпорации Black Rock и ее компании Rio Tinto. В интересах этой компании Вучич два года назад обманул своих граждан, заявив о том, что добыча лития отменяется. Как мы видим, он просто немного подождал, и теперь он снова продвигает интересы Black Rock и Европейской комиссии", - рассказал Гайич.По словам политолога, Милошевич против НАТО воевал, а Вучич "встречает генсека этой организации в аэропорту Белграда хлебом и солью, как встречают только лучших друзей"."Вучич – это лидер, который по отношению ко всем мировым конфликтам придерживается линии НАТО. Он выделяет финансовую помощь Украине, но мы об этом узнаем только случайно, из некоторых его заявлений, сделанных на западных площадках", - полагает эксперт.Стеван Гайич считает, что последнее заявление Александра Вулина по поводу намерений Запада воспользоваться экологическими протестами для отстранения Вучича от власти сделано не случайно.Он напомнил, что все западные посольства в Сербии приветствовали подписание Вучичем меморандума, который открывает путь к добыче лития. Поэтому получается, что в данном конфликте с одной стороны стоят граждане Сербии, а с другой — страны Запада, компания Rio Tinto и сам президент Александр Вучич, отметил политолог."Когда Вучич на фоне массовых акций протеста просит поддержки у России, он на самом деле просит, чтобы Москва поддержала НАТО. Добыча лития в интересах НАТО. Почему я так думаю? Потому что Европа по собственной вине потеряла дешевые российские энергоносители и теперь всеми возможными способами пытается возместить эту потерю", - сказал Гайич.При этом люди, которые в настоящее время протестуют против грядущей экологической катастрофы в их стране, два с половиной года назад первые в Европе вышли на улицы, чтобы поддержать Россию и проводимую ею специальную военную операцию, подчеркнул политолог."Каждый раз, когда народ в Сербии выступает против действий властей, Александр Вучич обращается к России за поддержкой. На этот раз он просит, чтобы его защитили от собственного народа. Этот же народ, который сегодня протестует против добычи лития, некоторое время назад выступал в поддержку СВО. Вот такой абсурд получается", - резюмировал Стеван Гайич.Более подробно о предыстории экологических протестов в Сербии в материале Майдан, санкции и оружие. Неочевидная подоплека экологических протестов в Сербии

https://ukraina.ru/20240717/1056294882.html

https://ukraina.ru/20240702/1056000251.html

сербия

белград

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, александр вучич, роберт фицо, нато, ес, белград, запад, акции протеста, экология, эмир кустурица