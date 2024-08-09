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Майдан, санкции и оружие. Неочевидная подоплека экологических протестов в Сербии

Майдан, санкции и оружие. Неочевидная подоплека экологических протестов в Сербии - 09.08.2024 Украина.ру

Майдан, санкции и оружие. Неочевидная подоплека экологических протестов в Сербии

В Сербии уже несколько недель продолжаются экологические протесты против планируемых работ по добыче лития в стране/

2024-08-09T19:31

2024-08-09T19:31

2024-08-09T19:31

эксклюзив

сербия

запад

белград

александр вучич

олаф шольц

ес

экологическая катастрофа

экология

природные ресурсы

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До сих пор акции протеста прошли в 41 населённом пункте, в том числе в больших по меркам страны городах, таких, как Нови Сад, Крагуевац, Кралево. Основная акция пройдет 10 августа в 19 часов в центре Белграда.Очередная протестная волна против эксплуатации лития в Сербии началась после визита канцлера Германии Олафа Шольца в Белград и подписания меморандума о взаимопонимании между Сербией и Евросоюзом, затрагивающего стратегическое партнерство в области сырьевых ресурсов.Планируется, что в рамках этого сотрудничества в Западной Сербии, в долине реки Ядар, мировой гигант Rio Tinto начнёт разрабатывать губительный для окружающей среды рудник лития. В стране находятся значительные запасы лития, но они отнюдь не самые крупные в Европе, отмечают сербские эксперты. По их словам, у самой Германии, которая строит амбициозные планы по производству электромобилей, запасы литиевой руды выше, чем у Сербии, но Берлин не желает их эксплуатировать по соображениям сохранения окружающей среды.Сербское общество тем временем смотрит на непоправимые последствия эксплуатации лития в Монголии, Мадагаскаре, Австралии и Папуа – Новой Гвинеи, где компания Rio Tinto также обещала обеспечить наивысшие экологические стандарты при добыче сырья, но эти обещания так и не были выполнены. Однако в ходе визита в Сербию немецкие чиновники не делали подобных обещаний, открыто заявляя, что они не смогут гарантировать соблюдение европейских экологических норм на ее территории.Тем временем сербские власти утверждают, что все экологические нормы при строительстве и работе рудника будут соблюдены. Также они подчеркивают, что речь идет о подземной шахте, которая никаким образом не повлияет на жизненную деятельность населения региона, в котором будет добываться литий.Власти страны рассчитывают, что страна будет добывать 58 тыс. тонн лития в год, что будет достаточно для производства 1,1 млн электромобилей. Иными словами, сербский литий обеспечит 17% европейского рынка электрокаров, полагают они. Экс-премьер и действующий спикер парламента Сербии Анна Брнабич ожидает, что "литий для Сербии станет тем, чем для Норвегии стала нефть". Министр финансов Синиша Мали заявляет, что Сербия при эксплуатации лития заработает от 10 до 12 млрд. долларов в год или 16% своего ВВП.С другой стороны, экологи подсчитали, что начальные действия по разработке рудника уничтожат 533 гектаров почвы. Это 204 га вырубленного леса, уничтожение 317 га сельскохозяйственной земли, снос домов на 8,2 га и уничтожение 4,2 га фруктовых деревьев.Ученые подчеркивают, что добыча лития в основном осуществляется в пустынных или малонаселенных районах планеты, в то время как долина реки Ядар является густонаселенным районом с чрезвычайно важными для Сербии подземными резервами питьевой воды. Они считают, что из-за чрезмерно высокого экологического риска залежи лития в западной Сербии не стоит разрабатывать. Если в стране все-таки будет открыт рудник Rio Tinto, это будет единственное подобное сооружение, построенное в многолюдном и плодоносном регионе Европы, которое уничтожит одну из трех водоносных областей Сербии, отмечают ученые. При этом разработка месторождения, которое содержит 1-1,5% глобальных запасов лития, не сможет решить проблему изменения климата на Земле, утверждают они.Напомним, что нынешние акции протеста против строительства литиевых рудников в Сербии проходят не впервые. Предыдущие волнения начались осенью 2021 года после того, как в СМИ просочилась информация о подготовке к реализации проекта разработки литиевого рудника на западе страны при участии, опять же, той самой мультинациональной компании Rio Tinto. Активисты тогда потребовали от правительства запретить эксплуатацию лития и бора на территории Сербии. Они настаивали на том, чтобы соответствующий закон был принят до выборов, которые были назначены на апрель 2022 года.Под давлением общественности тогдашний премьер Анна Брнабич сначала заявила, что правительство намерено расторгнуть договор с Rio Tinto, а потом руководство страны сообщило, что проект будет приостановлен до получения дополнительных научных данных, свидетельствующих о том, какой ущерб его реализация причинит окружающей среде.После того, как в июле этого года в Сербию на подписание меморандума о совместной разработке сырьевых ресурсов прибыл канцлер Германии Олаф Шольц, проект снова стал актуален. При этом вместе с ним в Белград приехали топ-менеджеры Mercedes, Stellantis и Rio Tinto. Все это вызвало моментальную реакцию сербского общества: в данном вопросе оно больше доверяет тем экспертам, которые говорят о вреде планируемого проекта, чем официальным отчетам правительственных ведомств и государственных институтов.Сам президент Сербии Александр Вучич считает, что за протестами против добычи лития стоит прозападная оппозиция, которая намерена добиться насильственной смены власти с помощью уличного переворота. По его словам, это доказывает тот факт, что эксплуатация руды начнется в лучшем случае через два года, а волнения начались уже сейчас."А отчего тогда такая напряженность? Логично – от того, что им нужна смена власти, моя смена. Это главная цель", - заявил Вучич 8 августа в обращении к гражданам страны, опубликованном в соцсетях.Российский МИД в экологических протестах в Сербии тоже распознал методы цветной революции. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД 8 августа, отметила, что в дружественной Сербии возобновились попытки "определенных злонамеренных сил расшатать внутриполитическую ситуацию в этой стране".Российский дипломат в том числе подчеркнула, что естественную заботу граждан об окружающей среде некие псевдодемократические круги в Сербии "стремятся цинично, не считаясь с издержками и рисками, преобразовать в протестное движение".Сербский юрист, профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович полагает, что к протестному движению в Сербии действительно могут быть причастны страны Запада, прежде всего, США. При этом он отмечает, что на этот раз они могут быть заинтересованы не в смене власти в Сербии, а в оказании дополнительного давления на руководство страны с тем, чтобы добиться от него дополнительных уступок.По его словам, среди организаторов протестных акций выделяются прозападные объединения − такие, как, например, гражданская инициатива "Проглас". Тем не менее, протестное движение сформировалось не под влиянием или по приказу западных кураторов сербской оппозиции, а из-за накопившегося недовольства граждан."Никто не смог бы вывести такое большое количество людей на улицы сербских городов, если бы за этим не стояло огромное недовольство их жителей. Вы увидите, что 10 августа на центральном митинге в Белграде среди протестующих будут все слои населения, включая те 80% сербских граждан, которые выступают против введения санкций в отношении России и поддерживают СВО", - рассказал Мирович.Однако эксперт не исключил, что ведущие страны Запада, прежде всего, США, действительно оказывают влияние на происходящее или, по крайней мере, поддерживают контакт с организаторами уличных шествий.„Дело в том, что американцы стараются взять под контроль любое массовое протестное движение в Сербии. Эти шествия, спонтанно возникшие на волне недовольства граждан подписанным с ЕС меморандумом об эксплуатации лития, тоже не являются исключением. Но вопрос в том, каких целей они в данном случае попробуют добиться“, - отметил сербский юрист.По его словам, отнюдь не очевидно, что целью США является смещение Александра Вучича.„Не исключено, что Запад попробует воспользоваться данными протестами для того, чтобы, например, добиться присоединения Сербии к антироссийским санкциям, формирования технического правительства или каких-то других уступок, связанных с производством оружия. Тем более, предыдущие годы показали, что президент страны охотно идет на уступки, если на кону сохранение власти“, - допустил Мирович.Он добавил, что такие длительные и повсеместные акции протеста в настоящее время в Сербии могли возникнуть только из-за экологической темы. Несмотря на то, что в настоящее время Белград теряет последние следы суверенитета в Косово и Метохии, эта тема не смогла бы сплотить сербское общество, напомнил Мирович.„Среднестатистического гражданина Сербии медийная пропаганда как-то убедила, что Косово его не касается, и что без южного края страна заживет даже лучше. Но среднестатистический гражданин Сербии не сможет смириться с тем, что из-за экономической выгоды ему придется жить на опустошенной и загрязненной земле. Экологические протесты – это классический пример самообороны от захватчиков“, - подытожил Деян Мирович.О прогнозах президента Сербии Александра Вучича по поводу развития конфликта на Украине в материале Павла Котова Быстрее, чем многие хотят видеть: готовит ли Запад войну против России

https://ukraina.ru/20231222/1052327674.html

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https://ukraina.ru/20240702/1056000251.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, запад, белград, александр вучич, олаф шольц, ес, экологическая катастрофа, экология, природные ресурсы, протесты