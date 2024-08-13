https://ukraina.ru/20240813/1056822822.html
Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии - 13.08.2024 Украина.ру
Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
Людям нужны сенсации, жареные факты, им нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю ту сомнительную информацию, которую гонит Украина. В итоге в обществе начинают нарастать панические настроения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-13T03:45
2024-08-13T03:45
2024-08-13T03:45
новости
курская область
украина
курск
ростислав ищенко
блогер
паника
сво
война
наступление
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В России большое количество так называемых военблогеров зарабатывает на своей деятельности. То есть им нужны миллионы подписчиков, чтобы зарабатывать. Для того, чтобы собрать миллионы подписчиков, надо постоянно создавать какую-то атмосферу истерии, рассказал эксперт.Людям нужны сенсации, жареные факты, им нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю ту сомнительную информацию, которую гонит Украина. Причем еще обогащают это своими выдумками и разгоняют дальше, добавил обозреватель.А когда через неделю выяснится, что украинских войск уже нет в Курской области, осталась только разбитая техника и погибшие солдаты ВСУ, которых там сейчас закапывают, эта информация уйдет на второй план, добавил он.Но зарубка в памяти про то, что было какое-то там несчастье, у этого человека осталась. Потом вторая зарубка делается, третья и так далее. В итоге в обществе начинают нарастать панические настроения. И это именно то, чего пытается добиться Украина, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руНа что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240812/1056821740.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, украина, курск, ростислав ищенко, блогер, паника, сво, война, наступление, военная техника, потери всу
Новости, Курская область, Украина, Курск, Ростислав Ищенко, блогер, паника, СВО, война, наступление, военная техника, потери ВСУ
Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
Людям нужны сенсации, жареные факты, им нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю ту сомнительную информацию, которую гонит Украина. В итоге в обществе начинают нарастать панические настроения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В России большое количество так называемых военблогеров зарабатывает на своей деятельности. То есть им нужны миллионы подписчиков, чтобы зарабатывать. Для того, чтобы собрать миллионы подписчиков, надо постоянно создавать какую-то атмосферу истерии, рассказал эксперт.
Людям нужны сенсации, жареные факты, им нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю ту сомнительную информацию, которую гонит Украина. Причем еще обогащают это своими выдумками и разгоняют дальше, добавил обозреватель.
"И в результате у простого человека, который смотрит, создается картина. Ну все говорят о том, что вот еще чуть-чуть и Владивосток захватят украинские войска, ворвавшиеся в Курскую область. И он начинает спрашивать, а как же так получилось? А где же наша армия там, и так далее?" - отметил Ищенко.
А когда через неделю выяснится, что украинских войск уже нет в Курской области, осталась только разбитая техника и погибшие солдаты ВСУ, которых там сейчас закапывают, эта информация уйдет на второй план, добавил он.
Но зарубка в памяти про то, что было какое-то там несчастье, у этого человека осталась. Потом вторая зарубка делается, третья и так далее. В итоге в обществе начинают нарастать панические настроения. И это именно то, чего пытается добиться Украина, резюмировал собеседник издания.
На что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру