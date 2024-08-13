https://ukraina.ru/20240813/1056822822.html

Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии

Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии - 13.08.2024 Украина.ру

Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии

Людям нужны сенсации, жареные факты, им нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю ту сомнительную информацию, которую гонит Украина. В итоге в обществе начинают нарастать панические настроения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-13T03:45

2024-08-13T03:45

2024-08-13T03:45

новости

курская область

украина

курск

ростислав ищенко

блогер

паника

сво

война

наступление

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В России большое количество так называемых военблогеров зарабатывает на своей деятельности. То есть им нужны миллионы подписчиков, чтобы зарабатывать. Для того, чтобы собрать миллионы подписчиков, надо постоянно создавать какую-то атмосферу истерии, рассказал эксперт.Людям нужны сенсации, жареные факты, им нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю ту сомнительную информацию, которую гонит Украина. Причем еще обогащают это своими выдумками и разгоняют дальше, добавил обозреватель.А когда через неделю выяснится, что украинских войск уже нет в Курской области, осталась только разбитая техника и погибшие солдаты ВСУ, которых там сейчас закапывают, эта информация уйдет на второй план, добавил он.Но зарубка в памяти про то, что было какое-то там несчастье, у этого человека осталась. Потом вторая зарубка делается, третья и так далее. В итоге в обществе начинают нарастать панические настроения. И это именно то, чего пытается добиться Украина, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руНа что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056821740.html

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курск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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