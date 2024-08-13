Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии - 13.08.2024 Украина.ру
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Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии - 13.08.2024 Украина.ру
Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
Людям нужны сенсации, жареные факты, им нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю ту сомнительную информацию, которую гонит Украина. В итоге в обществе начинают нарастать панические настроения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-13T03:45
2024-08-13T03:45
новости
курская область
украина
курск
ростислав ищенко
блогер
паника
сво
война
наступление
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В России большое количество так называемых военблогеров зарабатывает на своей деятельности. То есть им нужны миллионы подписчиков, чтобы зарабатывать. Для того, чтобы собрать миллионы подписчиков, надо постоянно создавать какую-то атмосферу истерии, рассказал эксперт.Людям нужны сенсации, жареные факты, им нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю ту сомнительную информацию, которую гонит Украина. Причем еще обогащают это своими выдумками и разгоняют дальше, добавил обозреватель.А когда через неделю выяснится, что украинских войск уже нет в Курской области, осталась только разбитая техника и погибшие солдаты ВСУ, которых там сейчас закапывают, эта информация уйдет на второй план, добавил он.Но зарубка в памяти про то, что было какое-то там несчастье, у этого человека осталась. Потом вторая зарубка делается, третья и так далее. В итоге в обществе начинают нарастать панические настроения. И это именно то, чего пытается добиться Украина, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руНа что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
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украина
курск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, украина, курск, ростислав ищенко, блогер, паника, сво, война, наступление, военная техника, потери всу
Новости, Курская область, Украина, Курск, Ростислав Ищенко, блогер, паника, СВО, война, наступление, военная техника, потери ВСУ

Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии

03:45 13.08.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
Читать в
Людям нужны сенсации, жареные факты, им нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю ту сомнительную информацию, которую гонит Украина. В итоге в обществе начинают нарастать панические настроения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В России большое количество так называемых военблогеров зарабатывает на своей деятельности. То есть им нужны миллионы подписчиков, чтобы зарабатывать. Для того, чтобы собрать миллионы подписчиков, надо постоянно создавать какую-то атмосферу истерии, рассказал эксперт.
Людям нужны сенсации, жареные факты, им нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю ту сомнительную информацию, которую гонит Украина. Причем еще обогащают это своими выдумками и разгоняют дальше, добавил обозреватель.

"И в результате у простого человека, который смотрит, создается картина. Ну все говорят о том, что вот еще чуть-чуть и Владивосток захватят украинские войска, ворвавшиеся в Курскую область. И он начинает спрашивать, а как же так получилось? А где же наша армия там, и так далее?" - отметил Ищенко.

А когда через неделю выяснится, что украинских войск уже нет в Курской области, осталась только разбитая техника и погибшие солдаты ВСУ, которых там сейчас закапывают, эта информация уйдет на второй план, добавил он.
Но зарубка в памяти про то, что было какое-то там несчастье, у этого человека осталась. Потом вторая зарубка делается, третья и так далее. В итоге в обществе начинают нарастать панические настроения. И это именно то, чего пытается добиться Украина, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
На что рассчитывает Киев, утверждая, что атака на Курскую область улучшит переговорные позиции - в интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
Курск
Вчера, 13:51
Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?Сначала попробуем ответить на вопрос "кто?". Есть веские основания полагать, что решение о курской авантюре было принято во время визита Зеленского в Лондон в середине июля этого года.
 
НовостиКурская областьУкраинаКурскРостислав ИщенкоблогерпаникаСВОвойнанаступлениевоенная техникапотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
05:30Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
05:15"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
05:00"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
04:45Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском
04:30Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
04:15Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
04:00"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
03:45Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
03:30Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов
03:15"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев
03:00"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области
19:29"Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих авто
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