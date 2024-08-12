Зеленский объявил Церкви войну - 12.08.2024 Украина.ру
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Зеленский объявил Церкви войну
Зеленский объявил Церкви войну - 12.08.2024 Украина.ру
Зеленский объявил Церкви войну
Зеленский анонсировал "духовное очищение Украины". Речь идет о запрете Украинской православной церкви. Голосование по вопросу принятия этого закона намечено на 20 августа, накануне Дня независимости.
2024-08-12T17:02
2024-08-12T17:02
эксклюзив
эксперты
соцсети
упц
пцу
рада
владимир зеленский
варфоломей (патриарх варфоломей)
украина
сша
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Это решение вызвало бурную дискуссию и сопротивление не только среди верующих (к УПЦ принадлежит около 10 мнл украинцев), но среди политиков. Даже американские правозащитники выступили с резкой критикой вмешательство власти в церковные дела. Так, американский правозащитник Роберт Амстердам назвал законопроект о запрете УПЦ завуалированным законом о религиозных чистках, а саму атаку на УПЦ - самым наглым нарушением прав человека, которое имеет место сегодня. Впрочем, после того, как Киево-Печерская Лавра была вероломно отнята у УПЦ, уже удивляться не приходится. Что думают о духовном очищении нации сами эксперты – в обзоре соцсетей.Народный депутат Украины Артем ДмитрукКогда гонители впервые заговорила о возможном запрете Украинской Православной Церкви, это стало НАЧАЛОМ КОНЦА нашей государственности.Давайте посмотрим правде в глаза. Запрет УПЦ – это не про безопасность и точно не про духовную независимость. Это про контроль. Контроль над обществом, над людьми, над их верой. Они прекрасно понимают, что контролируя Церковь, можно контролировать умы и сердца миллионов. Ведь для многих вера – это неотъемлемая часть жизни, источник силы и утешения.Порошенко и те, кто сегодня лоббирует законопроект о запрете Церкви, не останавливаются ни перед чем, лишь бы удержать власть в своих руках или заполучить ее. Но нельзя забывать, что Церковь – это не просто организация. Это живой организм, связанный общей верой и традициями миллионов людей. Государство, которое решило так контролировать своих граждан, в итоге потеряет и их, и само себя. А все те, кто сегодня идет против Бога, допускают роковую ошибку, которая приведет к необратимым последствиям!Народный депутат Украины Евгений ШевченкоСамая сакральная ошибка действующего политического режима в Украине - это запрет Украинской Православной Церкви. Церкви независимой, в отличии от других конфессиональных религиозных организаций. И неважно, эта ошибка от непонимания, или, наоборот, она злонаправленная. Важны последствия такого запрета. С точки зрения безопасности Украины? Не вижу в этом логики. Как запрет повлияет на безопасность людей или госорганов? Как запрет УПЦ повлияет на духовную свободу? И вообще, как возможно отожествлять слова "свобода" и "запрет"? А вот как себя будут чувствовать миллионы граждан Украины, после такого действа? Украинский политолог Константин БондаренкоИтак, Владимир Зеленский анонсировал "духовное освобождение" Украины в ближайшее время. Что это значит – ни для кого не секрет: еще до Дня Независимости Верховная Рада рассмотрит вопрос о фактическом запрете Украинской православной церкви (пресловутый законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций"). Ранее "партнеры" из США рекомендовали Зеленскому, чтобы данный законопроект "попридержать" (в идеале – отправить в Венецианскую комиссию). Причин множество, и это далеко не только угрозы адвоката УПЦ Боба Амстердама добиться введения персональных санкций США против основных инициаторов гонений на церковь (хотя Амстердам известен как очень результативный адвокат и слов на ветер не бросает). ДДля США церковный вопрос в Украине – инструмент внешнеполитической работы, особенно сейчас. Но дело в том, что в последнее время Зеленский и его команда, пользуясь межвременьем в Соединенных Штатах, начинают демонстрацию того, что "Вашингтон нам не указ". Это видно и по операции ВСУ в Курской области, и по тому, что законопроект все-таки ставят на голосование.Ранее Давид Арахамия просил повременить со вторым чтением, так как ему надо было лететь в Штаты и не краснеть перед теми, с кем пришлось бы встречаться. Известно, к примеру, что ярым защитником УПЦ является кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. Запрет УПЦ станет прямым вызовом со стороны Зеленского: мол, что хочу, то и делаю. Интересно, что за время, прошедшее с 2017 – 2018 года, Фанар и Вселенский патриарх Варфоломей тоже претерпели трансформации. В 2017 году Варфоломей находился в щекотливой ситуации: после армейского путча 2016 года в Турции некоторые СМИ обвинили патриарха в связях с заговорщиками. Тогда его защитили несколько человек, в частности посол Великобритании в Анкаре Ричард Мур (ныне – шеф спецслужбы МИ6). Позже Варфоломея взял под опеку государственный департамент США (уполномоченный по вопросам свободы религий Сэм Браунбек). Именно Браунбек и Варфоломей разработали всю систему внутреннего напряжения в мировом православии, включая и волюнтаристскую постановку вопроса о статусе Варфоломея как "восточного папы", и решение о предоставлении томоса ПЦУ, и попытки создания параллельной церковной юрисдикции в Черногории. С точки зрения Вашингтона, в ту пору необходимо было снизить возможности влияния Московского патриархата. Поэтому действия и Браунбэка, и Фанара лежали не столько в церковной, сколько в политической плоскости. В 2021 году Браунбэк ушел со своего поста. Его преемник, профессор Рашад Хуссейн, сосредоточил свое внимание на деятельности в исламском мире. И в это время о своем старом друге Варфоломее вспомнил Ричард Мур.Фанар переориентировался во внешнеполитических играх с Вашингтона на Лондон: Вселенский патриархат стал удобным орудием в руках британских спецслужб (что очень хорошо понимают в Анкаре и что уже дало почву для раздраженных заявлений – например, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже интересовался, в качестве кого Варфоломей был представлен на Форуме Мира в Швейцарии и на основании чего он ставил свою подпись под итоговым документом). Изменились и аппетиты Варфоломея. Если ранее он благословил создание ПЦУ по лекалам "обновленческой церкви", то начиная с 2023 года он поднимает вопрос о том, чтобы наиболее важные храмы в Украине перешли в прямое управление Константинополя. Так, по имеющейся информации, он потребовал передать в ставропигию Киево-Печерскую и Почаевскую лавры (на которую также претендовала ПЦУ), а также ряд храмов. В последнее время у него созрел план создания на Украине экзархата Константинопольской церкви – с целью прибрать к своим рукам большую часть приходов УПЦ после законодательного ее запрета.Общественный деятель Татьяна ПопУже несколько дней все, включая российских, украинских и западных аналитиков и СМИ, гадают, зачем Зеленскому курская авантюра – именно так этот набег дикарей на приграничье назвала неполживая CNN. Позволю себе предположить, как минимум одну, может не первостепенную, но весьма значимую для Банковой цель: создать в инфополе очень мощный "белый шум", за котором аккурат ко Дню незалежности протолкнуть через Раду скандальный закон о запрете канонической Украинской православной церкви.На это намекает уже и сам кварталиссимус. А ранее американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам предупреждал, что преступное голосование Рады назначено на 20-е числа августа. Если это так, то по датам все сходится: и окончательное "геть от Москвы" к празднику, и пиар-эффекта от "перемоги" как раз хватит на этот период. А потом, вероятно, начнется такая зрадища по поводу российской ответки на курском направлении и продолжения продвижения наших в Донбассе, что любого заступника церкви можно будет хоть распять на майдане – украинское общество, привычно катающееся на эмоциональных качелях, даже не заметит. Возможно, я не права. Мне бы даже хотелось ошибиться, так как новый удар по вере на Украине сделает еще невыносимей жизнь миллионов наших православных людей. Но именно потому, что паства УПЦ – это самая большая религиозная структура бывшей незалежной, атака на нее очень важна для западных хозяев киевского шапито. И это как раз цель, достойная тех средств, которые Банковая бросила в бой на Курскую область вместо латания дыр в своих рядах в Донбассе.На ту же тему: Депутат Волынского облсовета угрожает православным прихожанам
https://ukraina.ru/20240809/1056766156.html
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эксклюзив, эксперты, соцсети, упц, пцу, рада, владимир зеленский, варфоломей (патриарх варфоломей), украина, сша, россия, церковь
Эксклюзив, эксперты, соцсети, УПЦ, ПЦУ, Рада, Владимир Зеленский, Варфоломей (патриарх Варфоломей), Украина, США, Россия, Церковь

Зеленский объявил Церкви войну

17:02 12.08.2024
 
Зеленский
Зеленский
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Зеленский анонсировал "духовное очищение Украины". Речь идет о запрете Украинской православной церкви. Голосование по вопросу принятия этого закона намечено на 20 августа, накануне Дня независимости.
Это решение вызвало бурную дискуссию и сопротивление не только среди верующих (к УПЦ принадлежит около 10 мнл украинцев), но среди политиков. Даже американские правозащитники выступили с резкой критикой вмешательство власти в церковные дела.
Так, американский правозащитник Роберт Амстердам назвал законопроект о запрете УПЦ завуалированным законом о религиозных чистках, а саму атаку на УПЦ - самым наглым нарушением прав человека, которое имеет место сегодня. Впрочем, после того, как Киево-Печерская Лавра была вероломно отнята у УПЦ, уже удивляться не приходится. Что думают о духовном очищении нации сами эксперты – в обзоре соцсетей.
Народный депутат Украины Артем Дмитрук
Когда гонители впервые заговорила о возможном запрете Украинской Православной Церкви, это стало НАЧАЛОМ КОНЦА нашей государственности.
Давайте посмотрим правде в глаза. Запрет УПЦ – это не про безопасность и точно не про духовную независимость. Это про контроль. Контроль над обществом, над людьми, над их верой. Они прекрасно понимают, что контролируя Церковь, можно контролировать умы и сердца миллионов. Ведь для многих вера – это неотъемлемая часть жизни, источник силы и утешения.
Порошенко и те, кто сегодня лоббирует законопроект о запрете Церкви, не останавливаются ни перед чем, лишь бы удержать власть в своих руках или заполучить ее. Но нельзя забывать, что Церковь – это не просто организация. Это живой организм, связанный общей верой и традициями миллионов людей. Государство, которое решило так контролировать своих граждан, в итоге потеряет и их, и само себя. А все те, кто сегодня идет против Бога, допускают роковую ошибку, которая приведет к необратимым последствиям!
Народный депутат Украины Евгений Шевченко
Самая сакральная ошибка действующего политического режима в Украине - это запрет Украинской Православной Церкви. Церкви независимой, в отличии от других конфессиональных религиозных организаций. И неважно, эта ошибка от непонимания, или, наоборот, она злонаправленная.
Важны последствия такого запрета. С точки зрения безопасности Украины? Не вижу в этом логики. Как запрет повлияет на безопасность людей или госорганов? Как запрет УПЦ повлияет на духовную свободу? И вообще, как возможно отожествлять слова "свобода" и "запрет"? А вот как себя будут чувствовать миллионы граждан Украины, после такого действа?
Отец Андрей Дашевский и Ямаха
9 августа, 06:15
Командир БАРСа-11 Ямаха и отец Андрей Дашевский: Зачем на войне нужен священник? Войсковой священник отец Андрей Дашевский, который служит в добровольческом отряде БАРС-11 "Кубань" на Запорожском фронте, рассказал изданию Украина.ру, почему решил духовно окормлять бойцов этого подразделения и когда те признали его своим "братаном"
Украинский политолог Константин Бондаренко
Итак, Владимир Зеленский анонсировал "духовное освобождение" Украины в ближайшее время. Что это значит – ни для кого не секрет: еще до Дня Независимости Верховная Рада рассмотрит вопрос о фактическом запрете Украинской православной церкви (пресловутый законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций").
Ранее "партнеры" из США рекомендовали Зеленскому, чтобы данный законопроект "попридержать" (в идеале – отправить в Венецианскую комиссию). Причин множество, и это далеко не только угрозы адвоката УПЦ Боба Амстердама добиться введения персональных санкций США против основных инициаторов гонений на церковь (хотя Амстердам известен как очень результативный адвокат и слов на ветер не бросает). Д
Для США церковный вопрос в Украине – инструмент внешнеполитической работы, особенно сейчас. Но дело в том, что в последнее время Зеленский и его команда, пользуясь межвременьем в Соединенных Штатах, начинают демонстрацию того, что "Вашингтон нам не указ". Это видно и по операции ВСУ в Курской области, и по тому, что законопроект все-таки ставят на голосование.
Ранее Давид Арахамия просил повременить со вторым чтением, так как ему надо было лететь в Штаты и не краснеть перед теми, с кем пришлось бы встречаться. Известно, к примеру, что ярым защитником УПЦ является кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. Запрет УПЦ станет прямым вызовом со стороны Зеленского: мол, что хочу, то и делаю.
Интересно, что за время, прошедшее с 2017 – 2018 года, Фанар и Вселенский патриарх Варфоломей тоже претерпели трансформации. В 2017 году Варфоломей находился в щекотливой ситуации: после армейского путча 2016 года в Турции некоторые СМИ обвинили патриарха в связях с заговорщиками. Тогда его защитили несколько человек, в частности посол Великобритании в Анкаре Ричард Мур (ныне – шеф спецслужбы МИ6).
Позже Варфоломея взял под опеку государственный департамент США (уполномоченный по вопросам свободы религий Сэм Браунбек). Именно Браунбек и Варфоломей разработали всю систему внутреннего напряжения в мировом православии, включая и волюнтаристскую постановку вопроса о статусе Варфоломея как "восточного папы", и решение о предоставлении томоса ПЦУ, и попытки создания параллельной церковной юрисдикции в Черногории.
С точки зрения Вашингтона, в ту пору необходимо было снизить возможности влияния Московского патриархата. Поэтому действия и Браунбэка, и Фанара лежали не столько в церковной, сколько в политической плоскости. В 2021 году Браунбэк ушел со своего поста. Его преемник, профессор Рашад Хуссейн, сосредоточил свое внимание на деятельности в исламском мире. И в это время о своем старом друге Варфоломее вспомнил Ричард Мур.
Фанар переориентировался во внешнеполитических играх с Вашингтона на Лондон: Вселенский патриархат стал удобным орудием в руках британских спецслужб (что очень хорошо понимают в Анкаре и что уже дало почву для раздраженных заявлений – например, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже интересовался, в качестве кого Варфоломей был представлен на Форуме Мира в Швейцарии и на основании чего он ставил свою подпись под итоговым документом).
Изменились и аппетиты Варфоломея. Если ранее он благословил создание ПЦУ по лекалам "обновленческой церкви", то начиная с 2023 года он поднимает вопрос о том, чтобы наиболее важные храмы в Украине перешли в прямое управление Константинополя.
Так, по имеющейся информации, он потребовал передать в ставропигию Киево-Печерскую и Почаевскую лавры (на которую также претендовала ПЦУ), а также ряд храмов. В последнее время у него созрел план создания на Украине экзархата Константинопольской церкви – с целью прибрать к своим рукам большую часть приходов УПЦ после законодательного ее запрета.
митрополит Онуфрий
3 августа, 09:36
Канонична ли "каноническая УПЦ (МП)"? На Украине де-юре действует только РПЦВерховная Рада Украины продолжает борьбу с УПЦ. В парламенте нет единства и это удерживает ситуацию в подвешенном состоянии. Между тем, среди верующих продолжаются в связи с этим споры о каноничности и юридических аспектах существования УПЦ.
Общественный деятель Татьяна Поп
Уже несколько дней все, включая российских, украинских и западных аналитиков и СМИ, гадают, зачем Зеленскому курская авантюра – именно так этот набег дикарей на приграничье назвала неполживая CNN. Позволю себе предположить, как минимум одну, может не первостепенную, но весьма значимую для Банковой цель: создать в инфополе очень мощный "белый шум", за котором аккурат ко Дню незалежности протолкнуть через Раду скандальный закон о запрете канонической Украинской православной церкви.
На это намекает уже и сам кварталиссимус. А ранее американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам предупреждал, что преступное голосование Рады назначено на 20-е числа августа. Если это так, то по датам все сходится: и окончательное "геть от Москвы" к празднику, и пиар-эффекта от "перемоги" как раз хватит на этот период.
А потом, вероятно, начнется такая зрадища по поводу российской ответки на курском направлении и продолжения продвижения наших в Донбассе, что любого заступника церкви можно будет хоть распять на майдане – украинское общество, привычно катающееся на эмоциональных качелях, даже не заметит.
Возможно, я не права. Мне бы даже хотелось ошибиться, так как новый удар по вере на Украине сделает еще невыносимей жизнь миллионов наших православных людей. Но именно потому, что паства УПЦ – это самая большая религиозная структура бывшей незалежной, атака на нее очень важна для западных хозяев киевского шапито. И это как раз цель, достойная тех средств, которые Банковая бросила в бой на Курскую область вместо латания дыр в своих рядах в Донбассе.
На ту же тему: Депутат Волынского облсовета угрожает православным прихожанам
 
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17:34Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области
17:27ВСУ уверены, что российские бойцы заберут Новгородское "уже завтра"
17:02Зеленский объявил Церкви войну
16:50Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье
16:33Сатисфакция за поражения в Донбассе. Что говорят украинские военные и эксперты о рейде на Курск
16:30Второй конец курской палки. Украина проиграет "вторжение" по всем параметрам
16:11Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине
16:00Битва на Ворскле: как Витовт потерял шанс объединить вокруг себя Русь
15:54Путин допустил атаки ВСУ на Брянскую область, призвав готовиться к любому развитию событий
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15:51К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь
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