https://ukraina.ru/20240812/1056825955.html

Зеленский объявил Церкви войну

Зеленский объявил Церкви войну - 12.08.2024 Украина.ру

Зеленский объявил Церкви войну

Зеленский анонсировал "духовное очищение Украины". Речь идет о запрете Украинской православной церкви. Голосование по вопросу принятия этого закона намечено на 20 августа, накануне Дня независимости.

2024-08-12T17:02

2024-08-12T17:02

2024-08-12T17:02

эксклюзив

эксперты

соцсети

упц

пцу

рада

владимир зеленский

варфоломей (патриарх варфоломей)

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/04/1055461414_0:0:1076:605_1920x0_80_0_0_75c6e74274918d8a087be1353241644c.jpg

Это решение вызвало бурную дискуссию и сопротивление не только среди верующих (к УПЦ принадлежит около 10 мнл украинцев), но среди политиков. Даже американские правозащитники выступили с резкой критикой вмешательство власти в церковные дела. Так, американский правозащитник Роберт Амстердам назвал законопроект о запрете УПЦ завуалированным законом о религиозных чистках, а саму атаку на УПЦ - самым наглым нарушением прав человека, которое имеет место сегодня. Впрочем, после того, как Киево-Печерская Лавра была вероломно отнята у УПЦ, уже удивляться не приходится. Что думают о духовном очищении нации сами эксперты – в обзоре соцсетей.Народный депутат Украины Артем ДмитрукКогда гонители впервые заговорила о возможном запрете Украинской Православной Церкви, это стало НАЧАЛОМ КОНЦА нашей государственности.Давайте посмотрим правде в глаза. Запрет УПЦ – это не про безопасность и точно не про духовную независимость. Это про контроль. Контроль над обществом, над людьми, над их верой. Они прекрасно понимают, что контролируя Церковь, можно контролировать умы и сердца миллионов. Ведь для многих вера – это неотъемлемая часть жизни, источник силы и утешения.Порошенко и те, кто сегодня лоббирует законопроект о запрете Церкви, не останавливаются ни перед чем, лишь бы удержать власть в своих руках или заполучить ее. Но нельзя забывать, что Церковь – это не просто организация. Это живой организм, связанный общей верой и традициями миллионов людей. Государство, которое решило так контролировать своих граждан, в итоге потеряет и их, и само себя. А все те, кто сегодня идет против Бога, допускают роковую ошибку, которая приведет к необратимым последствиям!Народный депутат Украины Евгений ШевченкоСамая сакральная ошибка действующего политического режима в Украине - это запрет Украинской Православной Церкви. Церкви независимой, в отличии от других конфессиональных религиозных организаций. И неважно, эта ошибка от непонимания, или, наоборот, она злонаправленная. Важны последствия такого запрета. С точки зрения безопасности Украины? Не вижу в этом логики. Как запрет повлияет на безопасность людей или госорганов? Как запрет УПЦ повлияет на духовную свободу? И вообще, как возможно отожествлять слова "свобода" и "запрет"? А вот как себя будут чувствовать миллионы граждан Украины, после такого действа? Украинский политолог Константин БондаренкоИтак, Владимир Зеленский анонсировал "духовное освобождение" Украины в ближайшее время. Что это значит – ни для кого не секрет: еще до Дня Независимости Верховная Рада рассмотрит вопрос о фактическом запрете Украинской православной церкви (пресловутый законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций"). Ранее "партнеры" из США рекомендовали Зеленскому, чтобы данный законопроект "попридержать" (в идеале – отправить в Венецианскую комиссию). Причин множество, и это далеко не только угрозы адвоката УПЦ Боба Амстердама добиться введения персональных санкций США против основных инициаторов гонений на церковь (хотя Амстердам известен как очень результативный адвокат и слов на ветер не бросает). ДДля США церковный вопрос в Украине – инструмент внешнеполитической работы, особенно сейчас. Но дело в том, что в последнее время Зеленский и его команда, пользуясь межвременьем в Соединенных Штатах, начинают демонстрацию того, что "Вашингтон нам не указ". Это видно и по операции ВСУ в Курской области, и по тому, что законопроект все-таки ставят на голосование.Ранее Давид Арахамия просил повременить со вторым чтением, так как ему надо было лететь в Штаты и не краснеть перед теми, с кем пришлось бы встречаться. Известно, к примеру, что ярым защитником УПЦ является кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. Запрет УПЦ станет прямым вызовом со стороны Зеленского: мол, что хочу, то и делаю. Интересно, что за время, прошедшее с 2017 – 2018 года, Фанар и Вселенский патриарх Варфоломей тоже претерпели трансформации. В 2017 году Варфоломей находился в щекотливой ситуации: после армейского путча 2016 года в Турции некоторые СМИ обвинили патриарха в связях с заговорщиками. Тогда его защитили несколько человек, в частности посол Великобритании в Анкаре Ричард Мур (ныне – шеф спецслужбы МИ6). Позже Варфоломея взял под опеку государственный департамент США (уполномоченный по вопросам свободы религий Сэм Браунбек). Именно Браунбек и Варфоломей разработали всю систему внутреннего напряжения в мировом православии, включая и волюнтаристскую постановку вопроса о статусе Варфоломея как "восточного папы", и решение о предоставлении томоса ПЦУ, и попытки создания параллельной церковной юрисдикции в Черногории. С точки зрения Вашингтона, в ту пору необходимо было снизить возможности влияния Московского патриархата. Поэтому действия и Браунбэка, и Фанара лежали не столько в церковной, сколько в политической плоскости. В 2021 году Браунбэк ушел со своего поста. Его преемник, профессор Рашад Хуссейн, сосредоточил свое внимание на деятельности в исламском мире. И в это время о своем старом друге Варфоломее вспомнил Ричард Мур.Фанар переориентировался во внешнеполитических играх с Вашингтона на Лондон: Вселенский патриархат стал удобным орудием в руках британских спецслужб (что очень хорошо понимают в Анкаре и что уже дало почву для раздраженных заявлений – например, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже интересовался, в качестве кого Варфоломей был представлен на Форуме Мира в Швейцарии и на основании чего он ставил свою подпись под итоговым документом). Изменились и аппетиты Варфоломея. Если ранее он благословил создание ПЦУ по лекалам "обновленческой церкви", то начиная с 2023 года он поднимает вопрос о том, чтобы наиболее важные храмы в Украине перешли в прямое управление Константинополя. Так, по имеющейся информации, он потребовал передать в ставропигию Киево-Печерскую и Почаевскую лавры (на которую также претендовала ПЦУ), а также ряд храмов. В последнее время у него созрел план создания на Украине экзархата Константинопольской церкви – с целью прибрать к своим рукам большую часть приходов УПЦ после законодательного ее запрета.Общественный деятель Татьяна ПопУже несколько дней все, включая российских, украинских и западных аналитиков и СМИ, гадают, зачем Зеленскому курская авантюра – именно так этот набег дикарей на приграничье назвала неполживая CNN. Позволю себе предположить, как минимум одну, может не первостепенную, но весьма значимую для Банковой цель: создать в инфополе очень мощный "белый шум", за котором аккурат ко Дню незалежности протолкнуть через Раду скандальный закон о запрете канонической Украинской православной церкви.На это намекает уже и сам кварталиссимус. А ранее американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам предупреждал, что преступное голосование Рады назначено на 20-е числа августа. Если это так, то по датам все сходится: и окончательное "геть от Москвы" к празднику, и пиар-эффекта от "перемоги" как раз хватит на этот период. А потом, вероятно, начнется такая зрадища по поводу российской ответки на курском направлении и продолжения продвижения наших в Донбассе, что любого заступника церкви можно будет хоть распять на майдане – украинское общество, привычно катающееся на эмоциональных качелях, даже не заметит. Возможно, я не права. Мне бы даже хотелось ошибиться, так как новый удар по вере на Украине сделает еще невыносимей жизнь миллионов наших православных людей. Но именно потому, что паства УПЦ – это самая большая религиозная структура бывшей незалежной, атака на нее очень важна для западных хозяев киевского шапито. И это как раз цель, достойная тех средств, которые Банковая бросила в бой на Курскую область вместо латания дыр в своих рядах в Донбассе.На ту же тему: Депутат Волынского облсовета угрожает православным прихожанам

https://ukraina.ru/20240809/1056766156.html

https://ukraina.ru/20240803/1056656200.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, эксперты, соцсети, упц, пцу, рада, владимир зеленский, варфоломей (патриарх варфоломей), украина, сша, россия, церковь