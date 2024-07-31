Депутат Волынского облсовета угрожает православным прихожанам - 31.07.2024 Украина.ру
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Депутат Волынского облсовета угрожает православным прихожанам
Депутат Волынского облсовета угрожает православным прихожанам - 31.07.2024 Украина.ру
Депутат Волынского облсовета угрожает православным прихожанам
К лишению православных верующих храма и своеобразному отношению взятых на себя Украиной международных правовых обязательств по соблюдению свободы совести призвал 31 октября депутат Волынского облсовета Андрей Бокоч
2024-07-31T18:35
2024-07-31T18:35
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"Сегодня во второй раз состоялось заседание временной контрольной депутатской комиссии Волынский областной совет, на котором говорилось о запрете деятельности филиала РПЦ на Украине", - поведал член местного органа представительной власти.По его словам, на мероприятии заслушали информацию правоохранительных органов о прекращении договора на пользование памятниками архитектуры национального значения – комплексом Свято-Успенского собора в городе Владимире (кафедральный собор Владимиро-Волынской епархии Украинской православной церкви). Также было заслушано сообщение юридического управления аппарата Волынской областной государственной администрации о состоянии судебного разбирательства этого дела."В очередной раз подчеркнул необходимость опечатывания святыни, а уже потом переходить к судебным делам. Также еще раз подчеркнул важность недопущения самоуправства и выхода за пределы правового поля на фоне эскалации конфликта, ведь может наступить такой момент, когда верующих будет уже не остановить, и никто - правоохранители, ни чиновники, ни политики не смогут противодействовать во время, как решительно настроенная общественность станет вершить свое правосудие", - заявил Бокоч.Он напомнил, что договор на пользование памятником (храмом УПЦ) закончился 1 июля. Также Бокоч сообщил, что на прошлой неделе депутат украинского парламента (Верховной Рады) Игорь Гузь инициировал обращение, поддержанное 18 парламентариями "относительно выселения епархии из комплекса сооружений Успенского собора". Соответствующее обращение было направлено к главе президентского офиса Андрею Ермаку, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю СБУ Василию Малюку и главе МВД Игорю Клименко.О проблемах православных верующих на Украине читайте на сайте Украина.ру в материале Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире
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новости, новости украины, украина, владимир, андрей ермак, денис шмыгаль, василий малюк, рпц, упц, верховная рада, волынь, волынская область, гонения, хроника репрессий, гуманитарная политика, христианство, православие, православные, религия, гражданские свободы, международное право, офис президента, кабмин, сбу, мвд украины
Новости, Новости Украины, Украина, Владимир, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль, Василий Малюк, РПЦ, УПЦ, Верховная Рада, Волынь, Волынская область, гонения, Хроника репрессий, гуманитарная политика, христианство, Православие, православные, Религия, гражданские свободы, международное право, Офис президента, Кабмин, СБУ, МВД Украины

Депутат Волынского облсовета угрожает православным прихожанам

18:35 31.07.2024
 
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия В Процеве община Михайловского храма проголосовала за верность УПЦ
В Процеве община Михайловского храма проголосовала за верность УПЦ
© Телеграм-канал СПЖ - новости Православия
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К лишению православных верующих храма и своеобразному отношению взятых на себя Украиной международных правовых обязательств по соблюдению свободы совести призвал 31 октября депутат Волынского облсовета Андрей Бокоч
"Сегодня во второй раз состоялось заседание временной контрольной депутатской комиссии Волынский областной совет, на котором говорилось о запрете деятельности филиала РПЦ на Украине", - поведал член местного органа представительной власти.
По его словам, на мероприятии заслушали информацию правоохранительных органов о прекращении договора на пользование памятниками архитектуры национального значения – комплексом Свято-Успенского собора в городе Владимире (кафедральный собор Владимиро-Волынской епархии Украинской православной церкви). Также было заслушано сообщение юридического управления аппарата Волынской областной государственной администрации о состоянии судебного разбирательства этого дела.
"В очередной раз подчеркнул необходимость опечатывания святыни, а уже потом переходить к судебным делам. Также еще раз подчеркнул важность недопущения самоуправства и выхода за пределы правового поля на фоне эскалации конфликта, ведь может наступить такой момент, когда верующих будет уже не остановить, и никто - правоохранители, ни чиновники, ни политики не смогут противодействовать во время, как решительно настроенная общественность станет вершить свое правосудие", - заявил Бокоч.
Он напомнил, что договор на пользование памятником (храмом УПЦ) закончился 1 июля. Также Бокоч сообщил, что на прошлой неделе депутат украинского парламента (Верховной Рады) Игорь Гузь инициировал обращение, поддержанное 18 парламентариями "относительно выселения епархии из комплекса сооружений Успенского собора".
Соответствующее обращение было направлено к главе президентского офиса Андрею Ермаку, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю СБУ Василию Малюку и главе МВД Игорю Клименко.
О проблемах православных верующих на Украине читайте на сайте Украина.ру в материале Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаВладимирАндрей ЕрмакДенис ШмыгальВасилий МалюкРПЦУПЦВерховная РадаВолыньВолынская областьгоненияХроника репрессийгуманитарная политикахристианствоПравославиеправославныеРелигиягражданские свободымеждународное правоОфис президентаКабминСБУМВД Украины
 
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