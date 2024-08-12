https://ukraina.ru/20240812/1056812761.html

Повреждение ЗАЭС, активность ВСУ в Белгородской области. Главное на Украине на утро 12 августа

Повреждение ЗАЭС, активность ВСУ в Белгородской области. Главное на Украине на утро 12 августа - 12.08.2024 Украина.ру

Повреждение ЗАЭС, активность ВСУ в Белгородской области. Главное на Украине на утро 12 августа

В результате атаки украинского беспилотника была повреждена градирня Запорожской атомной электростанции. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об активности ВСУ на границе Краснояружского районе, началась эвакуация

2024-08-12T09:18

2024-08-12T09:18

2024-08-12T11:12

эксклюзив

хроники

украина

белгородская область

краснояружский район

вячеслав гладков

владимир рогов

евгений балицкий

вооруженные силы украины

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0c/1056812621_0:437:570:758_1920x0_80_0_0_5953257b9f2d787cd937cb06026e4ad4.jpg

Об атаке на ЗАЭС сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале вечером 11 августа."В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания", - написал Балицкий в 22:04.Он призвал земляков сохранять спокойствие."Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет. Вместе с руководством станции держим ситуацию на контроле. Доверяйте только проверенной и официальной информации. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей", - отмечал губернатор.К тому времени в соцсетях появилось видео с пожаром на градирне."Интересно, МАГАТЭ традиционно выразит только обеспокоенность или озвучит, что удар по ЗАЭС был нанесён боевиками ЗеРейха (Украины. — Ред.) из Никополя?" - задал в своём телеграм-канале вопрос председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов; сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Позднее Рогов рассказал подробности об ударе."Сегодня около 21:00 боевики ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По предварительным данным, дрон, которым боевики ВСУ ударили по Запорожской атомной электростанции, был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем режима Зеленского. Оператор БПЛА прекрасно видел, куда бьёт. Это был целенаправленный и осознанный удар. Это очередной пример проявления ядерного терроризма, в котором так преуспел режим Зеленского при одобрительном попустительстве и содействии Запада", - рассказал он.Госкорпорация "Росатом" назвала произошедшее актом ядерного терроризма."Обращаем внимание, что сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данное событие можно характеризовать как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей", - отмечалось в комментарии компании.Сразу же после сообщения Балицкого об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС с заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова."Глава Запорожской области Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении. Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента", - подчеркнула Захарова.МАГАТЭ позже отреагировало на произошедшее позже."Группа МАГАТЭ сообщила, что слышала взрыв сегодня, в то же время, когда ЗАЭС сообщила им, что беспилотник якобы ударил по одной из двух градирен станции. Чтобы выяснить масштабы и возможную причину этого события, Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье запрашивает немедленный доступ к градирне для оценки ущерба. ЗАЭС имеет две градирни, расположенные на северной стороне пруда-охладителя, за пределами периметра ЗАЭС. Градирни используются во время работы станции на мощности. Их повреждение напрямую не влияет на безопасность шести остановленных блоков. Однако любой пожар на площадке или в её окрестностях представляет риск распространения огня также на объекты, имеющие важное значение для безопасности", - указывалось в заявлении МАГАТЭ.При этом то, кто нанёс удары, старательно игнорировалось. В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на ЗАЭС."Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны прекратиться сейчас же", - подчеркнул Гросси.Ночью, в 02:24 Рогов сообщил о том, что возгорание на градирне ЗАЭС полностью ликвидировано.Утром 12 августа сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин опубликовал новое видео с места событий."Вчера я покинул станцию за два часа до удара", - сообщил он.Рогозин привёл краткую сводку происходившего, а также рассказал о других атаках ВСУ на Энергодар."Хочется спросить военное командование ВСУ, лично Сырского: вы там что, с ума посходили? Вы разве не понимаете, что рукотворная катастрофа Запорожской атомной электростанции оставит заражёнными эти земли на 100 лет? Или вам уже всё равно, и с этой землей, со старым седым Днепром вы уже попрощались, наметив места в Эуропе для прожига остатка ваших дней? Остановитесь, безумцы!" - обратился Рогозин к командованию ВСУ.Он также указал на отсутствие внятной реакции на произошедшее со стороны мировой общественности.Попытка прорыва в Белгородскую областьУтром 12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об активности Вооружённых сил Украины у границы Краснояружского района."У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой, но для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе в более безопасные места. На месте находятся мои заместители, советники и начальники управлений и руководство администрации. Процесс согласования и вывоза людей сейчас идёт на местах. Транспорт мы уже направили. Всё, я уверен, пройдёт организованно. Самое главное, чтобы спокойно, без паники, под руководством ответственных лиц. Выезжаю на место", - заявил Гладков в своём видеообращении, которое он опубликовал у себя в телеграм-канале в 07:28.В 09:16 военкор, член ОП при президенте РФ Александр Коц рассказал о происходящем в Краснояружском районе."Как и предполагалось, противник предпринял попытку удара на Белгородчине. В эти минуты идет атака на погранпереход "Колотиловка" в Краснояружском районе, из которого местные власти уже объявили эвакуацию. Всё по классике - долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идет пехота. Подразделения прикрытия границы приняли бой. Пока противник не допущен на нашу территорию", - подчеркнул Коц.Двумя днями ранее губернатор Гладков сообщал о заходе группы украинских военных в село Пороз, что в соседнем с Краснояружским Грайвороновском районе области. Тогда в соцсетях появилось видео, которое украинские военные записали у порозского Дома культуры."Пороз: по предварительным данным, около 10 человек ещё остаются в селе. Поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали. Но для того чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур. На данный момент в рамках объявленного в регионе режима КТО въезд в село Пороз закрыт", - сообщал сначала губернатор.Позднее он выложил видео из Пороза. Там Гладков пообщался с местными жителями."Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными. Мы встретились с одной из семей, переговорили с родственниками. Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь. Слава богу, что всё обошлось", - подписал видео губернатор.До этого ряд источников сообщал, что помимо атаки на Курскую область ВСУ попытаются дестабилизировать обстановку в соседних Белгородской и Брянской областях.Экспертная оценка Курской авантюры - в статье Сергея Зуева ""До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре Киева".

https://ukraina.ru/20240811/1056808653.html

https://ukraina.ru/20240811/1056806271.html

https://ukraina.ru/20240811/1056804571.html

украина

белгородская область

краснояружский район

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, белгородская область, краснояружский район, вячеслав гладков, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс