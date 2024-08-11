"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
ВСУ никогда не отказывались от идеи контрнаступления. В их замысел входит связать Харьковскую и Курскую области. Несмотря на то, что армия РФ уже нащупала уязвимые места и продолжает наступательные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").
ВСУ никогда не отказывались от идеи контрнаступления. Несмотря на то, что армия РФ уже нащупала уязвимые места и продолжает наступательные действия. Пусть и не широкомасштабного характера, рассказал эксперт.
"Мы ведем боевые действия на севере Харьковской области. А ВСУ, используя серую зону между Волчанском и Липцами, круглосуточно обстреливают приграничные районы Белгородского региона, Грайворон и Шебекино. Не только БПЛА, но и ОТРК "Точка-У", РСЗО "Ольха", "Хаймарс", - подчеркнул Алёхин.
Это входит в их замысел — связать Харьковскую и Курскую области. Перед самым прорывом в Курскую область они использовали даже противокорабельные ракеты "Нептун-Д". По Курчатову было выпущено семь реактивных снарядов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру