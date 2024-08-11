"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области - 11.08.2024 Украина.ру
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"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области
"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области - 11.08.2024 Украина.ру
"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области
ВСУ никогда не отказывались от идеи контрнаступления. В их замысел входит связать Харьковскую и Курскую области. Несмотря на то, что армия РФ уже нащупала уязвимые места и продолжает наступательные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-08-11T06:20
2024-08-11T06:20
новости
курская область
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харьковская область
геннадий алехин
александр сырский
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бпла
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По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").ВСУ никогда не отказывались от идеи контрнаступления. Несмотря на то, что армия РФ уже нащупала уязвимые места и продолжает наступательные действия. Пусть и не широкомасштабного характера, рассказал эксперт.Но ВСУ надо чем-то ответить, причем с учетом дипломатических событий. Они и не скрывали своих намерений, об этом говорил и Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский, отметил он.Это входит в их замысел — связать Харьковскую и Курскую области. Перед самым прорывом в Курскую область они использовали даже противокорабельные ракеты "Нептун-Д". По Курчатову было выпущено семь реактивных снарядов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, харьковская область, геннадий алехин, александр сырский, владимир зеленский, бпла, рсзо, вс рф, шебекино, обстрелы, ракеты
Новости, Курская область, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, Александр Сырский, Владимир Зеленский, БПЛА, РСЗО, ВС РФ, Шебекино, обстрелы, ракеты

"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области

06:20 11.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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ВСУ никогда не отказывались от идеи контрнаступления. В их замысел входит связать Харьковскую и Курскую области. Несмотря на то, что армия РФ уже нащупала уязвимые места и продолжает наступательные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").
ВСУ никогда не отказывались от идеи контрнаступления. Несмотря на то, что армия РФ уже нащупала уязвимые места и продолжает наступательные действия. Пусть и не широкомасштабного характера, рассказал эксперт.
Но ВСУ надо чем-то ответить, причем с учетом дипломатических событий. Они и не скрывали своих намерений, об этом говорил и Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский, отметил он.
"Мы ведем боевые действия на севере Харьковской области. А ВСУ, используя серую зону между Волчанском и Липцами, круглосуточно обстреливают приграничные районы Белгородского региона, Грайворон и Шебекино. Не только БПЛА, но и ОТРК "Точка-У", РСЗО "Ольха", "Хаймарс", - подчеркнул Алёхин.
Это входит в их замысел — связать Харьковскую и Курскую области. Перед самым прорывом в Курскую область они использовали даже противокорабельные ракеты "Нептун-Д". По Курчатову было выпущено семь реактивных снарядов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру
последствия атаки БпЛА на Курск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 15:51
Курск: что дальше?Итак, третий день ситуация в Курской области остается напряженной, но контролируемой российскими силами. Вторжение украинских военной техники и живой силы удалось купировать.
 
НовостиКурская областьРоссияХарьковская областьГеннадий АлехинАлександр СырскийВладимир ЗеленскийБПЛАРСЗОВС РФШебекинообстрелыракеты
 
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