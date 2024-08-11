https://ukraina.ru/20240811/1056791722.html

"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области

"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области - 11.08.2024 Украина.ру

"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области

ВСУ никогда не отказывались от идеи контрнаступления. В их замысел входит связать Харьковскую и Курскую области. Несмотря на то, что армия РФ уже нащупала уязвимые места и продолжает наступательные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-08-11T06:20

2024-08-11T06:20

2024-08-11T06:20

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По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").ВСУ никогда не отказывались от идеи контрнаступления. Несмотря на то, что армия РФ уже нащупала уязвимые места и продолжает наступательные действия. Пусть и не широкомасштабного характера, рассказал эксперт.Но ВСУ надо чем-то ответить, причем с учетом дипломатических событий. Они и не скрывали своих намерений, об этом говорил и Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский, отметил он.Это входит в их замысел — связать Харьковскую и Курскую области. Перед самым прорывом в Курскую область они использовали даже противокорабельные ракеты "Нептун-Д". По Курчатову было выпущено семь реактивных снарядов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.руПодробнее, с какой целью ВСУ активизировались в Сумской области - в интервью Тимура Сыртланова: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240809/1056789804.html

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новости, курская область, россия, харьковская область, геннадий алехин, александр сырский, владимир зеленский, бпла, рсзо, вс рф, шебекино, обстрелы, ракеты