Издание Times оценило перспективы киевского режима после атаки на Курскую область - 11.08.2024 Украина.ру
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Издание Times оценило перспективы киевского режима после атаки на Курскую область
Издание Times оценило перспективы киевского режима после атаки на Курскую область - 11.08.2024 Украина.ру
Издание Times оценило перспективы киевского режима после атаки на Курскую область
Попытка спасти Киев от поражения наступлением на Курскую область не поможет Владимиру Зеленскому, армия которого планомерно уничтожается, неся самые большие потери в Донбассе. Об этом заявил бывший директор лондонского аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований" Майкл Кларк в статье для британской газеты Times
2024-08-11T12:12
2024-08-11T12:43
новости
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
россия
нато
сво
наступление
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По его мнению, Зеленский готов жертвовать солдатами и техникой, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление России. Само решение о наступлении ВСУ в Курской области стало самым рискованным в жизни Зеленского, оно "вызовет беспокойство у некоторых западных лидеров" из-за использования ВСУ техники НАТО за пределами зоны проведения специальной военной операции.Кларк убежден, что наступление Киева обречено на провал."Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе", - указывает СМИ.Атаки ВСУ на Курскую область не изменят ход конфликта в пользу Киева, уже сейчас ясно, что все предстоящие битвы для киевского режима станут проигрышными, подчеркнул автор публикации. Отметим, что одной из целей атаки украинской армии, которая началась 6 августа, является попытка оттянуть силы российских войск с других участков фронта, однако только за неделю ВС РФ в ДНР освободили Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое. Нанесено 19 групповых ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики. Общие потери ВСУ всего за семь дней составили около 14 тысяч военнослужащих.Читайте подробнее о том, почему враг решился на прорыв в Курской области в интервью харьковчанина, военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, россия, нато, сво, наступление
Новости, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, НАТО, СВО, наступление

Издание Times оценило перспективы киевского режима после атаки на Курскую область

12:12 11.08.2024 (обновлено: 12:43 11.08.2024)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramЗеленский в Харьковской области
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Попытка спасти Киев от поражения наступлением на Курскую область не поможет Владимиру Зеленскому, армия которого планомерно уничтожается, неся самые большие потери в Донбассе. Об этом заявил бывший директор лондонского аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований" Майкл Кларк в статье для британской газеты Times
По его мнению, Зеленский готов жертвовать солдатами и техникой, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление России. Само решение о наступлении ВСУ в Курской области стало самым рискованным в жизни Зеленского, оно "вызовет беспокойство у некоторых западных лидеров" из-за использования ВСУ техники НАТО за пределами зоны проведения специальной военной операции.
Кларк убежден, что наступление Киева обречено на провал.

"Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе", - указывает СМИ.

Атаки ВСУ на Курскую область не изменят ход конфликта в пользу Киева, уже сейчас ясно, что все предстоящие битвы для киевского режима станут проигрышными, подчеркнул автор публикации.
Отметим, что одной из целей атаки украинской армии, которая началась 6 августа, является попытка оттянуть силы российских войск с других участков фронта, однако только за неделю ВС РФ в ДНР освободили Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое. Нанесено 19 групповых ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики. Общие потери ВСУ всего за семь дней составили около 14 тысяч военнослужащих.
Читайте подробнее о том, почему враг решился на прорыв в Курской области в интервью харьковчанина, военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
Александр Полищук интервью
07:00
Александр Полищук: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинкиИнформационное поле России является самым позорным и самым захайпованным на этой войне. Родные военкоры нанесли российской армии и российской политике больше вреда чем ВСУ, СБУ и ГУР вместе взятые. Порядочность и объективность российской блогерской сферы умерли в Курском приграничье.
 
НовостиКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиевРоссияНАТОСВОнаступление
 
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