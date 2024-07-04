https://ukraina.ru/20240704/1056052291.html

Снимал украшения с трупов: чеха, состоявшего в рядах ВСУ, судят за мародерство

Снимал украшения с трупов: чеха, состоявшего в рядах ВСУ, судят за мародерство - 04.07.2024 Украина.ру

Снимал украшения с трупов: чеха, состоявшего в рядах ВСУ, судят за мародерство

Гражданин Чехии Филипп Симан полагал, что служба в Вооруженных силах Украины гарантирует безнаказанность, а потому мародерствовал в ходе зачисток территории. За это, а также за незаконную службу в иностранной армии он оказался на скамье подсудимых в Праге, передает издание Сeské noviny

2024-07-04T10:56

2024-07-04T10:56

2024-07-04T11:03

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Наёмник вступил в националистический батальон "Карпатская Сечь" в марте 2022 года, не получив разрешения на службу в иностранной армии. Несмотря на это он прошел базовую подготовку, а после был отправлен в составе одного из подразделений ВСУ в Бучу и Ирпень. "Симан, согласно обвинительному заключению, в рамках выполнения приказов даже в свободное от работы время неоднократно присваивал вещи как погибших солдат, так и гражданского населения. (...) Это были, например, золотые кольца, инвестиционные слитки золота и серебра, другие украшения, наличные деньги, но также требовалось устройство для чтения электронных книг или дизайнерские солнцезащитные очки", – пишет СМИ. Уточняется, что 27-летний наемник Симан был задержан в апреле 2022 года украинской армией, однако впоследствии был освобожден и вернулся в Чехию. Суду он рассказал, что подразделения ВСУ расквартировывались в домах украинцев, и войска "использовали ресурсы, которые были". Таким образом, он подтвердил, что был не единственным, кто мародерствовал. "Найденные ценности, деньги или электронику, по его словам, носил "экипаж". Вещи украинцев, по словам солдат, уносили на случай, если русские снова захватят это место", – добавил источник. Многие вещи наемник крал якобы для того, чтобы оставить напоминание о службе в ВСУ. Так, например, он снял с трупа российского солдата кольцо. Всего Симану грозит до пяти лет тюрьмы за незаконную службу в ВСУ, однако если факты мародерства будут доказаны, за решеткой он проведет больше времени.Ранее дезертир ВСУ рассказал о мародерстве чернокожих наемников. Как русские бойцы перемалывают "Абрамсы" вместе с наемниками НАТО читайте в интервью военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220824/1038040142.html

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новости, чехия, вооруженные силы украины, мародерство, сво, всу