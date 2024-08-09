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"Зарабатывают на зле": западные туристы платят Киеву тысячи долларов за экстрим-поездки в Бучу

"Зарабатывают на зле": западные туристы платят Киеву тысячи долларов за экстрим-поездки в Бучу - 09.08.2024 Украина.ру

"Зарабатывают на зле": западные туристы платят Киеву тысячи долларов за экстрим-поездки в Бучу

Туристы из Европы и США проявляют интерес к посещению украинской Бучи в поисках острых ощущений, передает The Times

2024-08-09T11:46

2024-08-09T11:46

2024-08-09T11:46

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За шестичасовую поездку в Бучу украинские турагентства берут около 160 долларов, а за шестидневный тур с посещением мест, где, как утверждают, "расстреливалось" местное население, - порядка четырех тысяч долларов.В рамках таких поездок участникам рассказывают об артиллерийских разрушениях и утверждают, что в них якобы виновата российская армия.Один из организаторов таких туров заверил, что перечисляет половину прибыли на нужды ВСУ.В то же время пользователи сети в комментариях к материалу удивляются, что деньги не направляют на восстановление города.Министерство обороны России неоднократно заверяло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ указывало, что они являются очередной украинской провокацией.В ведомстве отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Подробнее о провокации Киева — в материале Павла Котова Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы на сайте Украина.ру.

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