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Оборона Украины дает трещины - Financial Times

Оборона Украины дает трещины - Financial Times - 07.08.2024 Украина.ру

Оборона Украины дает трещины - Financial Times

На Украине признали, что ее оборона дает трещины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника

2024-08-07T09:18

2024-08-07T09:18

2024-08-07T09:18

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"Наша оборона дает трещины", - признал политик.Он также отметил, что российские войска добились тактического успеха в ДНР.Издание считает, что России позволили продвинуться вперед проблемы с коммуникацией и неумелая ротация сил ВСУ.Подробнее о незавидном положении ВСУ — в материале Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки — Economis на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, оборона