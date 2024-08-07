Оборона Украины дает трещины - Financial Times - 07.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240807/1056723978.html
Оборона Украины дает трещины - Financial Times
Оборона Украины дает трещины - Financial Times - 07.08.2024 Украина.ру
Оборона Украины дает трещины - Financial Times
На Украине признали, что ее оборона дает трещины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника
2024-08-07T09:18
2024-08-07T09:18
новости
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056715371_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_da873f38f3b2e1da59fe7a0775106134.jpg.webp
"Наша оборона дает трещины", - признал политик.Он также отметил, что российские войска добились тактического успеха в ДНР.Издание считает, что России позволили продвинуться вперед проблемы с коммуникацией и неумелая ротация сил ВСУ.Подробнее о незавидном положении ВСУ — в материале Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки — Economis на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056715371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca97ba896bb88d10bccafd77182c9a32.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, оборона
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, оборона

Оборона Украины дает трещины - Financial Times

09:18 07.08.2024
 
© AP / Felipe Dana
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP / Felipe Dana
Читать в
На Украине признали, что ее оборона дает трещины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника
"Наша оборона дает трещины", - признал политик.
Он также отметил, что российские войска добились тактического успеха в ДНР.
Издание считает, что России позволили продвинуться вперед проблемы с коммуникацией и неумелая ротация сил ВСУ.
Подробнее о незавидном положении ВСУ — в материале Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки — Economis на сайте Украина.ру.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы Украиныоборона
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ
10:41"Веселый самолет": украинский пилот охарактеризовал истребитель F-16
09:41Курская область снова в состоянии ракетной опасности
09:18Оборона Украины дает трещины - Financial Times
08:58Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа
08:53Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область
08:33ПВО сбила 11 украинских дронов над регионами России - Минобороны
08:09Главное за ночь 7 августа
07:55Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена
07:34Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist
07:15Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной из-за Мали
07:00Грег Вайнер: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина"
06:56Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти
06:32Экономика Украины и война: неделя без отключений, конфликт с Венгрией и полная демографическая катастрофа
06:20Рывок за Авдеевкой: Анпилогов ракрыл, как наступление на Красноармейск режет пополам Донецкий фронт ВСУ
06:00"Слишком много погибших и дезертиров": эксперт о том, почему мобилизация не может восполнить потери ВСУ
05:50Идем в западной границе ДНР: в Донецке рассказали новости с фронта
05:50"Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране
05:40"Очеретинский цветок" распустился на пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов
05:30Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город
Лента новостейМолния