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Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева

Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева - 06.08.2024 Украина.ру

Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева

Окно возможностей для Киева сужается. Об этом 6 августа заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

2024-08-06T14:46

2024-08-06T14:46

2024-08-06T14:46

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киев

украина

россия

сергей шойгу

владимир путин

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В июне президент РФ Владимир Путин назвал ключевые условия начала переговоров: украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.Он заверил, что дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева "очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся", дорого обходится народу Украины."Окно возможностей для Украины сужается. Выбор – за самим украинским народом", - добавил он.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся"на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, сергей шойгу, владимир путин