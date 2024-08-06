Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева - 06.08.2024 Украина.ру
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Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева
Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева - 06.08.2024 Украина.ру
Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева
Окно возможностей для Киева сужается. Об этом 6 августа заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу
2024-08-06T14:46
2024-08-06T14:46
новости
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россия
сергей шойгу
владимир путин
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В июне президент РФ Владимир Путин назвал ключевые условия начала переговоров: украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.Он заверил, что дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева "очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся", дорого обходится народу Украины."Окно возможностей для Украины сужается. Выбор – за самим украинским народом", - добавил он.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся"на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, сергей шойгу, владимир путин
Новости, Киев, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин

Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева

14:46 06.08.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкД.Медведев провел заседание правительства РФ
Д.Медведев провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Окно возможностей для Киева сужается. Об этом 6 августа заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу
В июне президент РФ Владимир Путин назвал ключевые условия начала переговоров: украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны незамедлительно последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.
"Каждый день промедления с принятием такого решения оборачивается утратой контроля над очередной частью территории, которую украинцы считают своей, и, что самое главное, – потерей тысяч человеческих жизней", - подчеркнул Шойгу.
Он заверил, что дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева "очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся", дорого обходится народу Украины.
"Окно возможностей для Украины сужается. Выбор – за самим украинским народом", - добавил он.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся"на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевУкраинаРоссияСергей ШойгуВладимир Путин
 
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