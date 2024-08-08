"Маленькая" проблема с F-16: Крапивник раскрыл, почему для защиты авиабаз Украине может не хватить ПВО - 08.08.2024 Украина.ру
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"Маленькая" проблема с F-16: Крапивник раскрыл, почему для защиты авиабаз Украине может не хватить ПВО
"Маленькая" проблема с F-16: Крапивник раскрыл, почему для защиты авиабаз Украине может не хватить ПВО - 08.08.2024 Украина.ру
"Маленькая" проблема с F-16: Крапивник раскрыл, почему для защиты авиабаз Украине может не хватить ПВО
Если F-16 базируются на Украине и залетают туда, чтобы заправиться, возникает потребность в защите этих авиабаз. Для этого туда следует перебросить системы ПВО от других городов, где эти системы еще не уничтожены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-08-08T03:20
2024-08-08T03:20
новости
украина
сша
станислав крапивник
запад
владимир зеленский
самолет
авиабазы
пво
сво
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С 4 августа на Украине стартовала продажа новых почтовых марок ''Укрпошты'' под названием ''Истребители зла'', посвященных самолетам F-16.Ранее в страну доставили первую партию из 10 указанных истребителей, которые Запад целый год обещал передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщила The Economist.Во-первых, они выпустили очень крутую почтовую марку, которую сейчас продают по всей Украине. Конфликт с марками они полностью выиграли. "Укрпошта" сработала очень хорошо, на 100%, иронично отметил эксперт.Тут другая проблема. Если F-16 базируются на Украине и залетают туда, чтобы заправиться, возникает потребность в защите этих авиабаз. Для этого следует перебросить туда системы ПВО от других регионов и городов Украины, где эти системы еще не были уничтожены, указал военный"Об этой "маленькой" проблеме на Украине никто не будет говорить, потому что это провальное дело", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью экс-офицера армии США Станислава Крапивника: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине читайте на сайте Украина.руО том, как ушла со своей должности представитель Белого дома на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе"
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новости, украина, сша, станислав крапивник, запад, владимир зеленский, самолет, авиабазы, пво, сво, f-16, война
Новости, Украина, США, Станислав Крапивник, Запад, Владимир Зеленский, самолет, авиабазы, ПВО, СВО, F-16, война

"Маленькая" проблема с F-16: Крапивник раскрыл, почему для защиты авиабаз Украине может не хватить ПВО

03:20 08.08.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Если F-16 базируются на Украине и залетают туда, чтобы заправиться, возникает потребность в защите этих авиабаз. Для этого туда следует перебросить системы ПВО от других городов, где эти системы еще не уничтожены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
С 4 августа на Украине стартовала продажа новых почтовых марок ''Укрпошты'' под названием ''Истребители зла'', посвященных самолетам F-16.
Ранее в страну доставили первую партию из 10 указанных истребителей, которые Запад целый год обещал передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщила The Economist.
Во-первых, они выпустили очень крутую почтовую марку, которую сейчас продают по всей Украине. Конфликт с марками они полностью выиграли. "Укрпошта" сработала очень хорошо, на 100%, иронично отметил эксперт.
"Что касается самих самолетов, сейчас их используют в роли противовоздушной обороны (ПВО). Они летают в глубине воздушного пространства Украины, действуют первым делом как ПВО против крылатых ракет и дронов. Наши самолеты так глубоко над Украиной не летают, чтобы не попасть под удар", - отметил Крапивник.
Тут другая проблема. Если F-16 базируются на Украине и залетают туда, чтобы заправиться, возникает потребность в защите этих авиабаз. Для этого следует перебросить туда системы ПВО от других регионов и городов Украины, где эти системы еще не были уничтожены, указал военный
"Об этой "маленькой" проблеме на Украине никто не будет говорить, потому что это провальное дело", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью экс-офицера армии США Станислава Крапивника: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине читайте на сайте Украина.ру
О том, как ушла со своей должности представитель Белого дома на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе"
Дмитрий Гоблин Пучков интервью - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Вчера, 19:41
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