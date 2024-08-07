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Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области

Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области - 07.08.2024 Украина.ру

Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области

Владимир Путин поддержал инициативу создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в Курской области. Об этом 7 августа президент России заявил в ходе совещания с членами правительства

2024-08-07T16:16

2024-08-07T16:16

2024-08-07T16:16

новости

курская область

россия

владимир путин

фсб

минобороны рф

военные преступления

государственная граница

местные власти

губернатор

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Предложение о создании регионального штаба внёс первый вице-премьер Денис Мантуров. Президент в ответ сказал: "Хорошо".В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи Курской области. При этом президент заметил, что "руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане".Путин также анонсировал отдельное совещание с руководителями силового блока. На нём также будет обсуждаться ситуация в Курской области, подвергшейся 6 августа воор1жённому нападению с украинской территории.Минобороны и пограничники ФСБ ведут бои с подразделениями ВСУ в приграничных районах Курской области. В населённых пунктах области есть убитые и раненые среди мирных жителей. Зафиксированы разрушения жилья и других гражданских объектов.Ранее Украина.ру сообщала, что ОНФ запустил сбор в помощь Курской областиПодробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, владимир путин, фсб, минобороны рф, военные преступления, государственная граница, местные власти, губернатор