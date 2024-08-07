Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области - 07.08.2024 Украина.ру
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Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области
Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области - 07.08.2024 Украина.ру
Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области
Владимир Путин поддержал инициативу создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в Курской области. Об этом 7 августа президент России заявил в ходе совещания с членами правительства
2024-08-07T16:16
2024-08-07T16:16
новости
курская область
россия
владимир путин
фсб
минобороны рф
военные преступления
государственная граница
местные власти
губернатор
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Предложение о создании регионального штаба внёс первый вице-премьер Денис Мантуров. Президент в ответ сказал: "Хорошо".В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи Курской области. При этом президент заметил, что "руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане".Путин также анонсировал отдельное совещание с руководителями силового блока. На нём также будет обсуждаться ситуация в Курской области, подвергшейся 6 августа воор1жённому нападению с украинской территории.Минобороны и пограничники ФСБ ведут бои с подразделениями ВСУ в приграничных районах Курской области. В населённых пунктах области есть убитые и раненые среди мирных жителей. Зафиксированы разрушения жилья и других гражданских объектов.Ранее Украина.ру сообщала, что ОНФ запустил сбор в помощь Курской областиПодробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, владимир путин, фсб, минобороны рф, военные преступления, государственная граница, местные власти, губернатор
Новости, Курская область, Россия, Владимир Путин, ФСБ, Минобороны РФ, Военные преступления, государственная граница, местные власти, губернатор

Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области

16:16 07.08.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Владимир Путин поддержал инициативу создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в Курской области. Об этом 7 августа президент России заявил в ходе совещания с членами правительства
Предложение о создании регионального штаба внёс первый вице-премьер Денис Мантуров. Президент в ответ сказал: "Хорошо".
В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи Курской области. При этом президент заметил, что "руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане".
Путин также анонсировал отдельное совещание с руководителями силового блока. На нём также будет обсуждаться ситуация в Курской области, подвергшейся 6 августа воор1жённому нападению с украинской территории.
Минобороны и пограничники ФСБ ведут бои с подразделениями ВСУ в приграничных районах Курской области. В населённых пунктах области есть убитые и раненые среди мирных жителей. Зафиксированы разрушения жилья и других гражданских объектов.
Ранее Украина.ру сообщала, что ОНФ запустил сбор в помощь Курской области
Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияВладимир ПутинФСБМинобороны РФВоенные преступлениягосударственная границаместные властигубернатор
 
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Заголовок открываемого материала
16:16Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области
16:14Что происходит в России? О трудовой миграции, зарплатах и прогнозах по рынку жилья – Подойницын
16:08Зеленский официально декриминализировал воровство. Пока только мелкое, но рамки расширяются
15:19ОНФ запустил сбор в помощь Курской области
15:09Чешский след в украинской провокации на Курщине
15:00"Пощады не будет": Джабаров пригрозил зашедшим в Курскую область боевикам ВСУ
14:36Путин начал совещание с правительством с заявления о ситуации в Курской области
14:33Путин заслушает доклад силовиков о ситуации в Курской области
14:20СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область
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