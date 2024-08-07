https://ukraina.ru/20240807/1056741034.html
Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области
Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области - 07.08.2024 Украина.ру
Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области
Владимир Путин поддержал инициативу создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в Курской области. Об этом 7 августа президент России заявил в ходе совещания с членами правительства
2024-08-07T16:16
2024-08-07T16:16
2024-08-07T16:16
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россия
владимир путин
фсб
минобороны рф
военные преступления
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местные власти
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Предложение о создании регионального штаба внёс первый вице-премьер Денис Мантуров. Президент в ответ сказал: "Хорошо".В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи Курской области. При этом президент заметил, что "руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане".Путин также анонсировал отдельное совещание с руководителями силового блока. На нём также будет обсуждаться ситуация в Курской области, подвергшейся 6 августа воор1жённому нападению с украинской территории.Минобороны и пограничники ФСБ ведут бои с подразделениями ВСУ в приграничных районах Курской области. В населённых пунктах области есть убитые и раненые среди мирных жителей. Зафиксированы разрушения жилья и других гражданских объектов.Ранее Украина.ру сообщала, что ОНФ запустил сбор в помощь Курской областиПодробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, владимир путин, фсб, минобороны рф, военные преступления, государственная граница, местные власти, губернатор
Новости, Курская область, Россия, Владимир Путин, ФСБ, Минобороны РФ, Военные преступления, государственная граница, местные власти, губернатор
Путин поддержал создание регионального штаба по Курской области
Владимир Путин поддержал инициативу создать региональный штаб по чрезвычайной ситуации в Курской области. Об этом 7 августа президент России заявил в ходе совещания с членами правительства
Предложение о создании регионального штаба внёс первый вице-премьер Денис Мантуров. Президент в ответ сказал: "Хорошо".
В ходе совещания
с членами правительства Владимир Путин призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи Курской области. При этом президент заметил, что "руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане".
Путин также анонсировал
отдельное совещание с руководителями силового блока. На нём также будет обсуждаться ситуация в Курской области, подвергшейся 6 августа воор1жённому нападению с украинской территории.
Минобороны и пограничники ФСБ ведут бои с подразделениями ВСУ в приграничных районах Курской области. В населённых пунктах области есть убитые и раненые среди мирных жителей. Зафиксированы разрушения жилья и других гражданских объектов.
Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.