https://ukraina.ru/20240807/1056737678.html

Путин заслушает доклад силовиков о ситуации в Курской области

Путин заслушает доклад силовиков о ситуации в Курской области - 07.08.2024 Украина.ру

Путин заслушает доклад силовиков о ситуации в Курской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин 7 августа проведёт совещание с руководителями силовых структур. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства.

2024-08-07T14:33

2024-08-07T14:33

2024-08-07T14:33

новости

курская область

россия

владимир путин

сергей шойгу

сергей лавров

вооруженные силы украины

совбез

ск рф

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056689290_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_7299b5f659825a83793834a043ff5200.jpg

"Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ - имею ввиду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области", - сказал президент России.Руководители упомянутых президентом силовых структур являются постоянными членами Совбеза. В их числе также главы обеих палат Совета Федерации, министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент регулярно проводит совещание с членами Совбеза, которым непосредственно руководят Сергей Шойгу и Дмитрий Медведев.Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов регулярно информирует общественность о ситуации в населённых пунктах области, а также докладывает о ситуации лично президенту.Накануне, 6 августа секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу сообщил журналистам, что за два месяца СВО российская армия освободила 420 квадратных километров и "войска движутся вперёд". При этом потери ВСУ с 14 июня составили более 115 тыс человек и 3 тыс бронетехники.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Курскую область является очередным терактом против мирного населения. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей.Тем временем, как сообщала Украина.ру СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, владимир путин, сергей шойгу, сергей лавров, вооруженные силы украины, совбез, ск рф, терроризм, сво, минобороны рф, фсб, государственная граница