"Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране - 07.08.2024 Украина.ру
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"Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране
"Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране - 07.08.2024 Украина.ру
"Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране
В украинском экспертном сообществе задумались над тем, можно ли спасти ситуацию на линии боевого соприкосновения и как это сделать в условиях, когда народ совсем не хочет воевать. Говорят и о том, куда движется страна и куда она уже пришла.
2024-08-07T05:50
2024-08-07T05:50
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
протесты
демография
владимир зеленский
андрей ермолаев
татьяна монтян
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Украина за годы независимости проделала путь от олигархической системы, которая все же предусматривала какую-то конкуренцию в политике, к монополии, что привело "к загниванию национальной демократии и превращению ее в авторитарную структуру". Об этом сказал украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka.По его мнению, авторитаризм на Украине специфический, он носит коллективный характер, несмотря на "яркость" и "раскрученность" Зеленского. Политолог пояснил: украинский авторитаризм – "групповой, потому что работает целая машина на формирование образа воюющей власти"."Мы имеем дело сейчас с авторитарно-автократической системой… мы имеем дело с военизированным администрированием, где на первое место вышла военная администрация, которая формируется в условиях военного положения", - сказал Ермолаев. Он добавил, что, конечно, "такая мутация экономической системы и политической организации страны не могла не отразиться на общественной жизни".По словам эксперта, происходит трансформация социально-классовой структуры общества, даже сам институт частной собственности в системе паразитарного капитала начинает рассыпаться, поскольку "трофей становится главным способом перераспределения активов, а трофей – это то, что захватывается…"."Священная частная собственность в Украине рушится, поэтому собственность становится не частной, а распорядительной. То есть, все ощущают временность положения…", - описал Ермолаев сложившуюся ситуацию. К тому же власть опасается конкуренции со стороны армии. А есть еще охрана режима – в том числе это ТЦК (так на Украине называют военкоматы – Ред.), где задействовано, по некоторым данным, около ста тысяч человек.Ермолаев отметил, что "мобилизация – дело святое", но вопрос в том, как она проводится. А проводится она, по его словам, "методами, которые связаны, прежде всего, с удержанием дисциплинарного режима в тылу"."То есть, мобилизация решает не только задачу обеспечения собственно резерва для войны, она выполняет и функцию еще дисциплинирующую, как бы удерживающую людей от какого-то самоопределения. Потому что это, по сути, инструменты страха", - считает Ермолаев.По его словам, система, применяющая эти инструменты, стала частью режима.Вот только и "инструменты страха" могут затупиться. На Украине продолжают обсуждать недавние события в Ковеле, где местные жители устроили акцию протеста против действий ТЦК и отбили молодых людей, которых ТЦКашники взяли при проверке автомобиля на блокпосту. Одесский адвокат Тарас Никифорчук в своем видеоблоге показал кадры этого митинга и сделал вывод: "число людей, которые не поддерживают эту мобилизацию, достаточно большое, кто бы там что нам ни рассказывал".Юрист отметил, что на видеокадрах видно большое количество полицейских и задал тот же вопрос, который задают многие - почему все они в глубоком тылу пытаются противодействовать гражданам, а не находятся на фронте? Что касается митинга, то версия ТЦК, будто эти протесты направлялись Россией, поддерживались какими-то пророссийскими ботами, не выдерживает критики, считает Никифорчук.Он добавил, что и в Одессе обострились проблемы, связанные с мобилизацией. И посоветовал властям отправить на линию боевого соприкосновения полицейских, сотрудников ТЦК и СБУ, поскольку как раз они-то и являются самыми "мотивированными патриотами", а их в стране чуть ли не миллион.На фронте у ВСУ впереди трудные времена, считает украинский общественный деятель и предприниматель Павел Себастьянович. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, ничто сейчас не говорит о том, что русские готовы к переговорам – ВС РФ наступают, ситуация для ВСУ очень тяжелая, поэтому Украине (киевскому режиму – Ред.) надо бы все ресурсы направить на сопротивление, строить военные заводы, переводить экономику на военные рельсы, но этого не происходит – "а линия фронта движется на Запад".Сама же украинская экономика фактически уже не работает, она полностью дотационная, существует полностью за счет западной помощи, подчеркнул Себастьянович. По его словам, сейчас "единственный способ увеличения поступлений в бюджет – это инфляция, плюс увеличение курса гривны".Сколько еще воевать? "Салорейх" (киевский режим) держится исключительно на внешних вливаниях, не будет внешних вливаний, война закончится очень быстро, отметила живущая в Донецке адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. По ее словам, пока эти вливания есть, "каким-то образом пытаются дотянуть до выборов в Штатах военно-промышленный комплекс и отродья, которые за ним стоят и готовы себе пролагать путь к огромным деньжищам кучей трупов русских, украинцев и всех остальных, кто там воюет".По мнению Монтян, первоначальные переговоры или наметки на них могут быть ближе к инаугурации. Таким образом, у России пока что есть окно возможностей, и как-то Россия им пользуется – медленно-медленно, но фронт все-таки ползет на Запад, сказала она в интервью БелТА. Адвокат добавила, что мир сегодня настолько непредсказуем, что невозможно прогнозировать, какой "черный лебедь или целая стая" куда и когда прилетит. И каким будет мир к моменту инаугурации – может быть, как раз в США мира и не будет, а будет гражданская война?В завершение — о будущем, а оно для Украины вырисовывается мрачным, даже если исходить только из официальных данных. Страна не только разбегается, но и вымирает. Если в 2018-2020 годах на соотношение родившихся и умерших на Украине было один к двум, то теперь смертность превышает рождаемость уже в три раза, информирует украинский национальный ресурс "Опендатабот". По данным, обнародованным в телеграм-канале ресурса "Опендатамедиа", в настоящее время "на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших".Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в материале "Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией".
https://ukraina.ru/20240806/1056684505.html
https://ukraina.ru/20240805/1056670621.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, протесты, демография, владимир зеленский, андрей ермолаев, татьяна монтян, экономика, политика, эксперты, одесса, вооруженные силы украины, сбу
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, протесты, демография, Владимир Зеленский, Андрей Ермолаев, Татьяна Монтян, экономика, политика, эксперты, Одесса, Вооруженные силы Украины, СБУ

"Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране

05:50 07.08.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе задумались над тем, можно ли спасти ситуацию на линии боевого соприкосновения и как это сделать в условиях, когда народ совсем не хочет воевать. Говорят и о том, куда движется страна и куда она уже пришла.
Украина за годы независимости проделала путь от олигархической системы, которая все же предусматривала какую-то конкуренцию в политике, к монополии, что привело "к загниванию национальной демократии и превращению ее в авторитарную структуру". Об этом сказал украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka.
По его мнению, авторитаризм на Украине специфический, он носит коллективный характер, несмотря на "яркость" и "раскрученность" Зеленского. Политолог пояснил: украинский авторитаризм – "групповой, потому что работает целая машина на формирование образа воюющей власти".
"Мы имеем дело сейчас с авторитарно-автократической системой… мы имеем дело с военизированным администрированием, где на первое место вышла военная администрация, которая формируется в условиях военного положения", - сказал Ермолаев.
Он добавил, что, конечно, "такая мутация экономической системы и политической организации страны не могла не отразиться на общественной жизни".
По словам эксперта, происходит трансформация социально-классовой структуры общества, даже сам институт частной собственности в системе паразитарного капитала начинает рассыпаться, поскольку "трофей становится главным способом перераспределения активов, а трофей – это то, что захватывается…".
"Священная частная собственность в Украине рушится, поэтому собственность становится не частной, а распорядительной. То есть, все ощущают временность положения…", - описал Ермолаев сложившуюся ситуацию. К тому же власть опасается конкуренции со стороны армии. А есть еще охрана режима – в том числе это ТЦК (так на Украине называют военкоматы – Ред.), где задействовано, по некоторым данным, около ста тысяч человек.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Вчера, 06:33
"Люди поднимаются против вурдалаков". Украинские эксперты о том, как сограждане спасаются от ТЦКНа Украине обсуждают, справляются ли ТЦК с мобилизацией и насколько можно рассчитывать на стойкость и мотивированность нового пополнения ВСУ. И думают над тем, как долго сможет выдерживать все это экономика страны
Ермолаев отметил, что "мобилизация – дело святое", но вопрос в том, как она проводится. А проводится она, по его словам, "методами, которые связаны, прежде всего, с удержанием дисциплинарного режима в тылу".
"То есть, мобилизация решает не только задачу обеспечения собственно резерва для войны, она выполняет и функцию еще дисциплинирующую, как бы удерживающую людей от какого-то самоопределения. Потому что это, по сути, инструменты страха", - считает Ермолаев.
По его словам, система, применяющая эти инструменты, стала частью режима.
Вот только и "инструменты страха" могут затупиться. На Украине продолжают обсуждать недавние события в Ковеле, где местные жители устроили акцию протеста против действий ТЦК и отбили молодых людей, которых ТЦКашники взяли при проверке автомобиля на блокпосту. Одесский адвокат Тарас Никифорчук в своем видеоблоге показал кадры этого митинга и сделал вывод: "число людей, которые не поддерживают эту мобилизацию, достаточно большое, кто бы там что нам ни рассказывал".
Юрист отметил, что на видеокадрах видно большое количество полицейских и задал тот же вопрос, который задают многие - почему все они в глубоком тылу пытаются противодействовать гражданам, а не находятся на фронте? Что касается митинга, то версия ТЦК, будто эти протесты направлялись Россией, поддерживались какими-то пророссийскими ботами, не выдерживает критики, считает Никифорчук.
Он добавил, что и в Одессе обострились проблемы, связанные с мобилизацией. И посоветовал властям отправить на линию боевого соприкосновения полицейских, сотрудников ТЦК и СБУ, поскольку как раз они-то и являются самыми "мотивированными патриотами", а их в стране чуть ли не миллион.
На фронте у ВСУ впереди трудные времена, считает украинский общественный деятель и предприниматель Павел Себастьянович. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, ничто сейчас не говорит о том, что русские готовы к переговорам – ВС РФ наступают, ситуация для ВСУ очень тяжелая, поэтому Украине (киевскому режиму – Ред.) надо бы все ресурсы направить на сопротивление, строить военные заводы, переводить экономику на военные рельсы, но этого не происходит – "а линия фронта движется на Запад".
Сама же украинская экономика фактически уже не работает, она полностью дотационная, существует полностью за счет западной помощи, подчеркнул Себастьянович. По его словам, сейчас "единственный способ увеличения поступлений в бюджет – это инфляция, плюс увеличение курса гривны".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 06:00
Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действийНа Украине задумались над тем, удастся ли вернуть в страну уехавших украинцев и как долго утративший легитимность Зеленский может оставаться у власти. И что именно будут подписывать представители киевского режима, когда дело дойдет до подписей
Сколько еще воевать? "Салорейх" (киевский режим) держится исключительно на внешних вливаниях, не будет внешних вливаний, война закончится очень быстро, отметила живущая в Донецке адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.
По ее словам, пока эти вливания есть, "каким-то образом пытаются дотянуть до выборов в Штатах военно-промышленный комплекс и отродья, которые за ним стоят и готовы себе пролагать путь к огромным деньжищам кучей трупов русских, украинцев и всех остальных, кто там воюет".
По мнению Монтян, первоначальные переговоры или наметки на них могут быть ближе к инаугурации. Таким образом, у России пока что есть окно возможностей, и как-то Россия им пользуется – медленно-медленно, но фронт все-таки ползет на Запад, сказала она в интервью БелТА.
Адвокат добавила, что мир сегодня настолько непредсказуем, что невозможно прогнозировать, какой "черный лебедь или целая стая" куда и когда прилетит. И каким будет мир к моменту инаугурации – может быть, как раз в США мира и не будет, а будет гражданская война?
В завершение — о будущем, а оно для Украины вырисовывается мрачным, даже если исходить только из официальных данных. Страна не только разбегается, но и вымирает.
Если в 2018-2020 годах на соотношение родившихся и умерших на Украине было один к двум, то теперь смертность превышает рождаемость уже в три раза, информирует украинский национальный ресурс "Опендатабот". По данным, обнародованным в телеграм-канале ресурса "Опендатамедиа", в настоящее время "на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших".
Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в материале "Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУмобилизацияпротестыдемографияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмолаевТатьяна МонтянэкономикаполитикаэкспертыОдессаВооруженные силы УкраиныСБУ
 
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