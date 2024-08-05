Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа - 05.08.2024 Украина.ру
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Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа
Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа - 05.08.2024 Украина.ру
Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа
Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной. На Украине разгорелся скандал из-за рассказа капеллана о некоторых женщинах в ВСУ
2024-08-05T10:00
2024-08-05T11:37
эксклюзив
хроники
украина
мали
киев
оон
чвк
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
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О разрыве с Украиной правительство Мали объявило в своём коммюнике.В документе отмечалось, что высокопоставленный украинский чиновник признал причастность Украины к уничтожению в конце июля сепаратистами-туарегами и джихадистами представителей малийской армии и отряда ЧВК "Вагнер".Так, в заявлении указано, что малийское правительство с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению "вооруженных террористических групп", что привело к гибели представителей армии Мали.Кроме того, посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".Правительство Мали обвинило Украины в поддержке терроризма в Африке, в частности в Мали, нарушении суверенитета страны, в агрессии в отношении Мали и в нарушении международного права, включая Устав ООН.Правительство Мали объявило о принятии ряда решений в отношении: разрыва, с немедленным вступлением в силу, дипломатических отношений между Республикой Мали и Украиной; обращения в компетентные судебные органы в связи с замечаниями Юсова и Пивоварова, которые являются пропагандой терроризма; принятия необходимых мер для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе; официального оповещения региональных и международных органов, а также государств, которые поддерживают Украину, о том, что эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма.Мали расценило действия Украины как поддержку международного терроризма.Кроме того, министерство иностранных дел Сенегала вызвало посла Украины Пивоварова. Причина — поддержка им джихадистов и сепаратистов в Мали."Ожидаемо. Думается, ждать того же от Нигера и Буркина-Фасо недолго, а там и по восходящей. Не за то вора бьют, что украл, а потому что попался. А тут тем более, считай, ну как же киевской швали без гнилых понтов? Сами на себя и заяву накатали. Вот тебе, Бубочка, (Зеленский. — Ред.) и глобальный Юг..." — отметил политолог и историк Лев Вершинин.Публицист Станислав Яковлев также указал, что Украина на ровном месте создала себе проблему."Сколько времени и сил, сколько нервов и денег было вложено Киевом и его союзниками в доказательства, что Россия — террористическое государство, но стоило африканским "вагнерам" неудачно влететь в бармалейскую засаду, и вся киевская пи***та радостно побежала двумя руками зиговать за "Аль-Каиду"** (запрещённая в РФ террористическая организация. — Ред.). Это же, б***ь, нарочно не придумаешь. А "вагнера", надо отдать им должное, уникальная организация. Даже в трагической гибели своей побеждают", — подчеркнул он.На Украине также задались вопросом о том, зачем Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о своём участии в атаке террористов на малийских военных."Пока сложно сказать, принимало ли участие ГУР в разгроме колонны ЧВК "Вагнер", но реальный дипломатический эффект уже есть. Понятно, что отношения с новой африканской конфедерацией Украине не очень важны, но всё же зачем было ради сомнительного пиара Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.) получать такой дипломатический негатив с такими формулировками — неясно", — прокомментировал происходящее популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".При этом ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин неоднократно заявлял, что Украина начала концентрировать свои усилия на глобальном Юге. Руководство страны увеличило дипкорпус на этом направлении. Об этом также заявляли и другие украинские дипломаты, в частности замглавы МИД Украины, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.Секс-скандал в армииУкраинский капеллан Марк Сергеев рассказал о некоторых украинских женщинах в армии."Почти 77 тыс. девушек в ВСУ, из них на разных должностях многие. Но из них там где-то 20 тыс. ну прям на "нуле" (на передовой. — Ред.). И если тебе по-серьёзному... Ну представить себе просто девушку 24 лет модельной внешности, и она медик, и она в роте пехоты пацанов эсэсошников, которые заряжённые, качки. Ну, типа, они её имеют все в постели по очереди. Братан, это просто трэш, что происходит. Так они живут. А потом раз, забеременела и тайм-аут дала. Я к чему: а капелланов-девушек взрослых, матерей — их там трое на всю страну", — заявил Сергеев.Его слова уже возмутили некоторых женщин-военнослужащих."Никакой гражданский чёрт не имеет право открывать свое е****це на женщин в войсках, на женщин, которые находятся в структурах ССО, в пехотной роте ССО, потому что... Мальчики, окститесь немножко. Ведь это отношение к женщинам, притом что я женщина, и у меня самой иногда определённое сексистское отношение к женщинам в войске, уже закумарило. Иди на фронт и заменяй собой тех женщин, которые, по твоему мнению, там чем-то непорядочным занимаются. Иди попробуй. Что ты, чепуха?" — заявила парамедик и руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова.Ранее в ВСУ уже вспыхивали секс-скандалы. Так, в 2022 году выяснилось, что бывший тогда главкомом ВСУ Валерий Залужный вёл фривольную переписку со своими подчинёнными женщинами, а также дарил им дорогие подарки, в частности, служебные авто."Пока они гибнут сотнями ежедневно, их главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми телочками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности. Конечно, новенький Митсубиси L-200 более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой", – писал хакер, опубликовавший переписку Залужного. .Сам главком ВСУ был возмущён публикацией своей переписки."Они не имеют моральных убеждений… Проще всего сломать мой личный блог, не связанный с моей профессиональной деятельностью… Этот случай еще раз доказывает, что орков нужно уничтожить! Мы убьём их всех", – написал Залужный в соцсетях.При этом многие тогда задались вопросом, как он мог одновременно и руководить войсками, и немало времени уделять флирту с подчинёнными.Об украинских перспективах - в статье Сергея Зуева "Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий".
https://ukraina.ru/20240802/1056651044.html
https://ukraina.ru/20240802/1056641533.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, украина, мали, киев, оон, чвк, вооруженные силы украины, чвк "вагнер", "вагнеровцы", африка
Эксклюзив, Хроники, Украина, Мали, Киев, ООН, ЧВК, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Африка

Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа

10:00 05.08.2024 (обновлено: 11:37 05.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной. На Украине разгорелся скандал из-за рассказа капеллана о некоторых женщинах в ВСУ
О разрыве с Украиной правительство Мали объявило в своём коммюнике.
В документе отмечалось, что высокопоставленный украинский чиновник признал причастность Украины к уничтожению в конце июля сепаратистами-туарегами и джихадистами представителей малийской армии и отряда ЧВК "Вагнер".
Так, в заявлении указано, что малийское правительство с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению "вооруженных террористических групп", что привело к гибели представителей армии Мали.
Кроме того, посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали".
Правительство Мали обвинило Украины в поддержке терроризма в Африке, в частности в Мали, нарушении суверенитета страны, в агрессии в отношении Мали и в нарушении международного права, включая Устав ООН.
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Правительство Мали объявило о принятии ряда решений в отношении: разрыва, с немедленным вступлением в силу, дипломатических отношений между Республикой Мали и Украиной; обращения в компетентные судебные органы в связи с замечаниями Юсова и Пивоварова, которые являются пропагандой терроризма; принятия необходимых мер для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе; официального оповещения региональных и международных органов, а также государств, которые поддерживают Украину, о том, что эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма.
Мали расценило действия Украины как поддержку международного терроризма.
Кроме того, министерство иностранных дел Сенегала вызвало посла Украины Пивоварова. Причина — поддержка им джихадистов и сепаратистов в Мали.
"Ожидаемо. Думается, ждать того же от Нигера и Буркина-Фасо недолго, а там и по восходящей. Не за то вора бьют, что украл, а потому что попался. А тут тем более, считай, ну как же киевской швали без гнилых понтов? Сами на себя и заяву накатали. Вот тебе, Бубочка, (Зеленский. — Ред.) и глобальный Юг..." — отметил политолог и историк Лев Вершинин.
Публицист Станислав Яковлев также указал, что Украина на ровном месте создала себе проблему.
"Сколько времени и сил, сколько нервов и денег было вложено Киевом и его союзниками в доказательства, что Россия — террористическое государство, но стоило африканским "вагнерам" неудачно влететь в бармалейскую засаду, и вся киевская пи***та радостно побежала двумя руками зиговать за "Аль-Каиду"** (запрещённая в РФ террористическая организация. — Ред.). Это же, б***ь, нарочно не придумаешь. А "вагнера", надо отдать им должное, уникальная организация. Даже в трагической гибели своей побеждают", — подчеркнул он.
На Украине также задались вопросом о том, зачем Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о своём участии в атаке террористов на малийских военных.
"Пока сложно сказать, принимало ли участие ГУР в разгроме колонны ЧВК "Вагнер", но реальный дипломатический эффект уже есть. Понятно, что отношения с новой африканской конфедерацией Украине не очень важны, но всё же зачем было ради сомнительного пиара Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.) получать такой дипломатический негатив с такими формулировками — неясно", — прокомментировал происходящее популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
При этом ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин неоднократно заявлял, что Украина начала концентрировать свои усилия на глобальном Юге. Руководство страны увеличило дипкорпус на этом направлении. Об этом также заявляли и другие украинские дипломаты, в частности замглавы МИД Украины, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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Секс-скандал в армии
Украинский капеллан Марк Сергеев рассказал о некоторых украинских женщинах в армии.
"Почти 77 тыс. девушек в ВСУ, из них на разных должностях многие. Но из них там где-то 20 тыс. ну прям на "нуле" (на передовой. — Ред.). И если тебе по-серьёзному... Ну представить себе просто девушку 24 лет модельной внешности, и она медик, и она в роте пехоты пацанов эсэсошников, которые заряжённые, качки. Ну, типа, они её имеют все в постели по очереди. Братан, это просто трэш, что происходит. Так они живут. А потом раз, забеременела и тайм-аут дала. Я к чему: а капелланов-девушек взрослых, матерей — их там трое на всю страну", — заявил Сергеев.
Его слова уже возмутили некоторых женщин-военнослужащих.
"Никакой гражданский чёрт не имеет право открывать свое е****це на женщин в войсках, на женщин, которые находятся в структурах ССО, в пехотной роте ССО, потому что... Мальчики, окститесь немножко. Ведь это отношение к женщинам, притом что я женщина, и у меня самой иногда определённое сексистское отношение к женщинам в войске, уже закумарило. Иди на фронт и заменяй собой тех женщин, которые, по твоему мнению, там чем-то непорядочным занимаются. Иди попробуй. Что ты, чепуха?" — заявила парамедик и руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова.
Ранее в ВСУ уже вспыхивали секс-скандалы. Так, в 2022 году выяснилось, что бывший тогда главкомом ВСУ Валерий Залужный вёл фривольную переписку со своими подчинёнными женщинами, а также дарил им дорогие подарки, в частности, служебные авто.
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"Пока они гибнут сотнями ежедневно, их главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми телочками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности. Конечно, новенький Митсубиси L-200 более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой", – писал хакер, опубликовавший переписку Залужного. .
Сам главком ВСУ был возмущён публикацией своей переписки.
"Они не имеют моральных убеждений… Проще всего сломать мой личный блог, не связанный с моей профессиональной деятельностью… Этот случай еще раз доказывает, что орков нужно уничтожить! Мы убьём их всех", – написал Залужный в соцсетях.
При этом многие тогда задались вопросом, как он мог одновременно и руководить войсками, и немало времени уделять флирту с подчинёнными.
Об украинских перспективах - в статье Сергея Зуева "Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаМалиКиевООНЧВКВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер""вагнеровцы"Африка
 
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