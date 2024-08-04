"Битва не состоялась". Трамп проигрывает Харрис по своим же аргументам — американист
© AP / Gerald Herbert
© AP / Gerald Herbert
Сейчас 78-летний Трамп выступает против 59-летней Харрис. Экс-президент США сам оказался в ситуации Байдена, которого обвинял в старости и негодности
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
"Конечно, кампания Трампа в шоке, потому что они предполагали биться против Байдена, но битва не состоялась. Естественно, что его помощники не знают, как вырулить из сложной ситуации. Трамп называет соперницу левой, либеральной, негодной и так далее. Но рейтинг Камалы Харрис среди молодежи от 18 до 34 лет вырос на 5%. Это очень много!", — рассказал Вайнер.
Он напомнил про возраст кандидатов: 78-летний Трамп выступает против 59-летней Харрис. Экс-президент США сам оказался в ситуации Байдена, которого обвинял в старости и негодности, добавил эксперт.
Отвечая на вопрос про фальсификацию опросов, которые на данный момент разворачивают ситуацию в пользу Камалы Харрис, Вайнер заявил, что Fox News — дружественный Трампу канал.
"Есть четыре федеральных канала в США: ABC, NBC, CBS и Fox News. Первые три — это либеральные каналы. А Fox News — это республиканская консервативная сеть, которая поддерживает Трампа", — отметил американист.
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В интервью изданию Украина.ру один из лучших российских политологов-международников, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев сравнил двух кандидатов в президенты США.
"У Харрис очень хорошие шансы, потому что Трамп сам не понял, что произошло. В том смысле, что его основным противником стал уже не Байден, но он продолжает бороться с Байденом. Кстати, некоторые американские СМИ пишут, что Барак Обама на самом деле не поддерживал Харрис и что это был дипфейк, но от него уже не отвертеться. А если Обама вдруг выйдет и скажет, что ничего этого не было, это будет означать, что демократическую партию надо будет закрывать. Байдена под суд уже не отдашь, а Харрис отдать под суд можно", — начал Евстафьев.
Далее эксперт стал рассуждать о главном преимуществе предвыборной кампании Трампа до отставки Байдена.
"Трампу не надо было ничего делать. Надо было просто стоять, танцевать или нести откровенную пургу. Когда я прочитал полную распечатку дебатов между Трампом и Байденом, оказалось, что речь Байдена была более внятной, чем речь Трампа. А Харрис – это другое поколение, другая Америка и другой образ политического поведения. Да, она интеллектуально не очень развита. Да, она провалила все международные поручения, которые ей давал "коллективный Байден". Но Америки времен знаменитых госсекретарей уже нет. Есть Америка с Камалой Харрис, черлидерством и глупым смехом", — объяснил Евстафьев.
Он напомнил, что для Харрис многое будет зависеть от того, кого ей подберут в вице-президенты.
Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Евстафьев: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровства
Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра геостратегических исследований (Белград), один из самых известных в Восточной Европе политологов Драгана Трифкович назвала единственное отличительное качество Камалы Харрис — она доверенное лицо Барака Обамы.
"Что касается ее кандидатуры на место Байдена, тут еще до конца не все ясно. Это вынужденное решение, потому что внутри Демократической партии многие были недовольны кандидатурой Байдена, а спонсоры грозились отказать в финансировании кампании. Они ждали, получится ли аттентат на Трампа. А когда поняли, что ничего не выходит, и Байден не может победить Трампа на выборах, приняли вынужденное быстрое решение: Байден написал письмо, сказав, что не будет кандидатом, и предложил Камалу Харрис", — описала Трифкович.
Но большинство американцев ее не любят, у нее нет личной харизмы и политического авторитета, то есть шансов на победу у Харрис практически нет, подытожила Трифкович. Подробнее об этом — в интервью Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом"
Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок читайте на сайте Украина.ру.