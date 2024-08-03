Подрывник автомобиля в Москве искал в своей родословной украинские корни - 03.08.2024 Украина.ру
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Подрывник автомобиля в Москве искал в своей родословной украинские корни
Подрывник автомобиля в Москве искал в своей родословной украинские корни - 03.08.2024 Украина.ру
Подрывник автомобиля в Москве искал в своей родословной украинские корни
Евгений Серебряков, совершивший подрыв гражданского автомобиля в Москве, изучая свою родословную, искал в ней украинские корни. Об этом сообщил его брат Алексей в комментарии РИА Новости
2024-08-03T11:37
2024-08-03T11:37
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По его словам, родственники по линии отца Серебрякова проживали в селе Гусевка в Волгоградской области, где еще со времен правления Екатерины Великой жили переселенцы с украинских земель."Женя интересовался, что означает наша фамилия, стал изучать родословную. Это все было еще до крымских событий (в 2014 году – Ред.) Тогда он переименовался в "ВКонтакте" на "Євген", и он, по-моему, даже одно время писал посты на украинском", - рассказал его брат.Алексей также уточнил, что интерес Евгения не был связан и политикой.Напомним, 24 июля на севере Москвы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни, другого пассажира посекло осколками. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". В тот же день был пойман подозреваемый в совершении преступления, им оказался Евгений Серебряков, который сбежал в Турцию, но был задержан правоохранителями в Бодруме. Позже он признался, что за убийство российского офицера, который должен был быть в автомобиле в тот день, украинские спецслужбы обещали ему от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.Подробнее о том, как школьный отличник мог стать террористом читайте в интервью ветерана спецслужб Приднестровья, политолога и аналитика Дмитрия Соина на сайте Украина.ру.
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новости, теракт, сво, украина, киев, сбу, вс рф
Новости, теракт, СВО, Украина, Киев, СБУ, ВС РФ

Подрывник автомобиля в Москве искал в своей родословной украинские корни

11:37 03.08.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемого в подрыве машины Е. Серебрякова депортировали в Россию
Подозреваемого в подрыве машины Е. Серебрякова депортировали в Россию
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгений Серебряков, совершивший подрыв гражданского автомобиля в Москве, изучая свою родословную, искал в ней украинские корни. Об этом сообщил его брат Алексей в комментарии РИА Новости
По его словам, родственники по линии отца Серебрякова проживали в селе Гусевка в Волгоградской области, где еще со времен правления Екатерины Великой жили переселенцы с украинских земель.

"Женя интересовался, что означает наша фамилия, стал изучать родословную. Это все было еще до крымских событий (в 2014 году – Ред.) Тогда он переименовался в "ВКонтакте" на "Євген", и он, по-моему, даже одно время писал посты на украинском", - рассказал его брат.

Алексей также уточнил, что интерес Евгения не был связан и политикой.
Напомним, 24 июля на севере Москвы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни, другого пассажира посекло осколками. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". В тот же день был пойман подозреваемый в совершении преступления, им оказался Евгений Серебряков, который сбежал в Турцию, но был задержан правоохранителями в Бодруме. Позже он признался, что за убийство российского офицера, который должен был быть в автомобиле в тот день, украинские спецслужбы обещали ему от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
Подробнее о том, как школьный отличник мог стать террористом читайте в интервью ветерана спецслужб Приднестровья, политолога и аналитика Дмитрия Соина на сайте Украина.ру.
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