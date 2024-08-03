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Подрывник автомобиля в Москве искал в своей родословной украинские корни

Подрывник автомобиля в Москве искал в своей родословной украинские корни - 03.08.2024 Украина.ру

Подрывник автомобиля в Москве искал в своей родословной украинские корни

Евгений Серебряков, совершивший подрыв гражданского автомобиля в Москве, изучая свою родословную, искал в ней украинские корни. Об этом сообщил его брат Алексей в комментарии РИА Новости

2024-08-03T11:37

2024-08-03T11:37

2024-08-03T11:37

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По его словам, родственники по линии отца Серебрякова проживали в селе Гусевка в Волгоградской области, где еще со времен правления Екатерины Великой жили переселенцы с украинских земель."Женя интересовался, что означает наша фамилия, стал изучать родословную. Это все было еще до крымских событий (в 2014 году – Ред.) Тогда он переименовался в "ВКонтакте" на "Євген", и он, по-моему, даже одно время писал посты на украинском", - рассказал его брат.Алексей также уточнил, что интерес Евгения не был связан и политикой.Напомним, 24 июля на севере Москвы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни, другого пассажира посекло осколками. По данным МВД, "произошла детонация предмета, который был установлен в автомобиле". В тот же день был пойман подозреваемый в совершении преступления, им оказался Евгений Серебряков, который сбежал в Турцию, но был задержан правоохранителями в Бодруме. Позже он признался, что за убийство российского офицера, который должен был быть в автомобиле в тот день, украинские спецслужбы обещали ему от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.Подробнее о том, как школьный отличник мог стать террористом читайте в интервью ветерана спецслужб Приднестровья, политолога и аналитика Дмитрия Соина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240606/1055520486.html

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новости, теракт, сво, украина, киев, сбу, вс рф