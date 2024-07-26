Тысячи долларов за убийство офицера РФ. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве рассказал о сделке с СБУ - 26.07.2024 Украина.ру
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Тысячи долларов за убийство офицера РФ. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве рассказал о сделке с СБУ
Тысячи долларов за убийство офицера РФ. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве рассказал о сделке с СБУ - 26.07.2024 Украина.ру
Тысячи долларов за убийство офицера РФ. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве рассказал о сделке с СБУ
Задержанному по делу о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову предъявили постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, говорится в телеграм-канале Следкома
2024-07-26T10:37
2024-07-26T10:38
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В отношении него возбудили уголовные дела о покушении на убийство двух лиц и незаконном обороте взрывных устройств.Сам Серебряков рассказал, что за убийство российского офицера украинские спецслужбы обещали ему от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.Он признался, что забрал компоненты для сбора самодельного взрывного устройства в Рузском районе, затем под руководством куратора из СБУ собрал его и заложил под автомобиль.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передали в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Серебрякова задержали в турецком Бодруме (оттуда он собирался на Украину, где ему обещали гражданство), его доставили в Россию.Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом - в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Москва, Украина, СБУ, Следственный комитет, МВД

Тысячи долларов за убийство офицера РФ. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве рассказал о сделке с СБУ

10:37 26.07.2024 (обновлено: 10:38 26.07.2024)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемого в подрыве машины Е. Серебрякова депортировали в Россию
Подозреваемого в подрыве машины Е. Серебрякова депортировали в Россию
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
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Задержанному по делу о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову предъявили постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, говорится в телеграм-канале Следкома
В отношении него возбудили уголовные дела о покушении на убийство двух лиц и незаконном обороте взрывных устройств.
Сам Серебряков рассказал, что за убийство российского офицера украинские спецслужбы обещали ему от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
Он признался, что забрал компоненты для сбора самодельного взрывного устройства в Рузском районе, затем под руководством куратора из СБУ собрал его и заложил под автомобиль.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль.
Дело передали в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Серебрякова задержали в турецком Бодруме (оттуда он собирался на Украину, где ему обещали гражданство), его доставили в Россию.
Подробнее о том, какими должны быть методы борьбы с терроризмом - в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
 
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