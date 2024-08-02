https://ukraina.ru/20240802/1056649513.html

Путин — человечище, Европа — мямля. Андрей Ковалев про обмен осужденными РФ и Запада и ЛГБТ* на Олимпиаде

Путин — человечище, Европа — мямля. Андрей Ковалев про обмен осужденными РФ и Запада и ЛГБТ* на Олимпиаде - 02.08.2024 Украина.ру

Путин — человечище, Европа — мямля. Андрей Ковалев про обмен осужденными РФ и Запада и ЛГБТ* на Олимпиаде

Известный предприниматель и борец с инфоцыганами Андрей Ковалев предложил оживить легендарного Пьера де Кубертена, чтобы он навел порядок в Олимпийских играх.

2024-08-02T19:30

2024-08-02T19:30

2024-08-02T19:30

интервью

россия

европа

франция

эммануэль макрон

владимир путин

олимпиада

лгбт

информационная безопасность

блогер

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Об этом председатель Общероссийского движения предпринимателей, музыкант группы "Пилигрим" рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру. Он также прокомментировал обмен заключенными между Россией и странами Запада; объяснил, как легализовать криптовалюты в России; предложил меры по борьбе с мошенниками в информационной сфере.Россия и страны Запада 1 августа провели обмен заключенными. Освобождены 26 человек (16 с российской стороны и 10 с западной, в том числе двое детей).Тем временем в Париже продолжается Олимпиада-2024, на которой российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В Сети пользователи продолжают осуждать скандальных ЛГБТ*-монстров, которые пародировали "Тайную вечерю" на открытии мероприятия, чем сильно задели чувства верующих по всему миру.— Андрей Аркадьевич, в чью пользу, по-вашему, был обмен заключенными между Россией и странами Запада?— То, что мы увидели, это конечный результат колоссальной и тяжелой работы наших специальных служб и российских дипломатов.Мы увидели лишь малюсенькую вершину огромного айсберга. С одной стороны, обмен, и правда, может показаться неравноценным (Россия отдала 16 человек, а получила 10). Но мне здесь понравилось то, как действовал Владимир Путин.Молодец наш президент — человечище. Он вернул домой наших героев. Показал, что русские своих не бросают.Мне вспоминается фильм "Мертвый сезон" [советский чёрно-белый двухсерийный детективный художественный фильм 1968 года режиссёра Саввы Кулиша]. Помните, как во время ключевой сцены фильма, когда советского разведчика меняли на американского резидента — как красиво и синхронно наши "Волги" разворачивались?Так вот это при последнем обмене отчасти повторили. Обратите внимание, как красиво наши освобожденные люди выходили из самолета, какой стоял парадный караул, как российский президент их встретил.Повторюсь, для того, чтобы мы это увидели, была проведена огромная работа.— Еще одно обсуждаемое в Сети событие, это церемония открытия Олимпиады в Париже, на которой мы увидели в том числе издевательство над христианскими ценностями (пародия на "Тайную вечерю"). Какие мысли у вас вызывает такая вакханалия с участием ЛГБТ*?— У меня лично все это вызывает чувства омерзения и отвращения.С моей точки зрения, спорт — это нечто красивое, чистое, правильное. Что говорить о христианах, если мусульмане возмутились увиденным и собираются в суд подавать?! Это оскорбление чувств верующих: не только православных, но и представителей ислама.— А почему мы удивляемся этому? Ведь в Древнем Риме и Древней Греции процветала гомосексуальность и остальные непристойные вещи?— Как говорится, в чужую постель не заглянешь; что там происходит за закрытыми дверями, мы не знаем, да и знать не хотим.Но что касается церемонии открытия Олимпиады — это же все на виду, открыто, без возрастных ограничений 18+ происходило. Кадры видят дети по всему миру. Наши отпрыски такого насмотрятся, и что нам ждать потом от будущего поколения?Это сложно называть даже перебором — скорее, показанное находится за гранью. Но все это в рамках нормы на Западе. Вспоминаю, как смотрел американский сериал во время пандемии коронавируса. Там присутствовали афроамериканец, азиат, ЛГБТ* и так далее. Очевидно, что это не сюжетная линия, а такая установленная в США норма: в каждом фильме должны в определенных пропорциях присутствовать представители меньшинств. Зачем? Мне лично непонятно.— Тем не менее, некоторых граждан Франции тоже возмутила пародия ЛГБТ*-монстров на "Тайную вечерю"…— Я лично на Франции поставил бы уже крест. Во главе Франции стоит человек, у которого жена, образно говоря, Алексей Панин**. [В Интернет-сообществе популярен мем, где показана схожесть внешности Панина** с женой Макрона]. Видимо, для Макрона такие образы родные и близкие. Как он это запретит?— Изначально по задумке инициатора Олимпийских игр Пьера де Кубертена мероприятие было свободно от всяких политических наслоений. Теперь ЛГБТ*-повестка стала политическим орудием. Означает ли это, что на Олимпийском движении можно поставить крест?— Возможно, придут когда-то другие времена. Иные руководители в Европе должны встать у руля. Если бы я был председателем Олимпийского комитета, попробовал бы кто-нибудь запретить какую-то страну!Сейчас в Европе власть мягкотелая, которая работает по науськиванию США. Как им приказал президент Америки, как сказал глава Франции: давайте покажем лгбтвщину* — так и сделали. Да-да, давайте. И никто не возразил.Важна роль личности в каждой истории. Был президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер де Кубертен — была одна история. Пришел Томас Бах — все стало совершенно иначе. Кубертена, видимо, нужно оживить, чтобы он навел порядок в Олимпийском движении.— Как считаете, может быть нам стоит свою Олимпиаду делать? В формате Центрально-азиатских игр, например. Или Игр стран СНГ, которые прошли в 2023 году в Белоруссии — в открытом формате, где 13 стран, не входящих в Содружество, стали участниками.— Да, вполне. Игры могут в таком формате проходить. Проводятся же чемпионаты Европы. Почему нам свои не проводить?К нам с удовольствием, думаю, присоединятся и Малайзия, и Индонезия, и Вьетнам, и Китай. Это 2/3 населения Земли. Понятно, что Япония не примет участия, Австралия не приедет. Но с ранее перечисленными странами и так получатся огромные Игры.В Олимпиаду, чемпионаты Европы и мира сегодня нам смысла вкладываться, на мой взгляд, нет. Давайте в Азию вложимся, в наших партнеров и друзей — как раз поближе станем.— Почему в Европе издеваются над христианской догматикой, рисуют карикатуры на пророка, но ни слова нет об исламе? Боятся? В 2015 году, напомню, за карикатуры на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo была расстреляна его редакция — 12 человек погибли.— А почему у нас глава организации "Империя сильнейших ведьм" Алена Полынь (Елена Суликова), обвиняемая по делу об экстремизме, на протяжении 25 лет призывала убивать православных священников и призывала сжигать иконы? А мы молчали.У нее огромная вывеска 10 лет висела в "Международном университете магии и колдовства", где стояли статуи Сатаны с обнаженными членами и рогами. Она даже построила "храм Сатаны", который до сих пор стоит в селе Журавна Зарайского района.Благо, что сейчас Суликова, не без моих стараний, находится в следственном изоляторе. Спасибо правоохранительным органам, Федеральной службе безопасности, что обратили внимание на это. Да, еще депутат Госдумы Виталий Милонов занимался этим вопросом.Мы, христиане, простите, мягкотелые. Над нами издеваются, а мы молчим. Попробовал бы кто-нибудь в Чечне построить "храм Сатаны"...— Что, например, конкретно делать, чтобы защитить христианские ценности?— Я считаю, нечего нам было делать на этой Олимпиаде — с водой, заполненной дерьмом и такими ЛГБТ*-представлениями. Это, во-первых.Во-вторых, нам, православным, надо как-то пожестче подходить к тем, кто оскорбляет нашу веру. Необходимо всем обращать внимание на такие инциденты, на различных мошенников, магов, инфоцыган, организаторов пирамид.На ту же Суликову многие жаловались, между собой обсуждали, а делать ничего не делали. А у нее в секте 460 тысяч человек, которые продолжают лечить от рака, от бесплодия, продают курсы, как стать ведьмой, заговаривают мужа, жену и так далее.Пусть сидят в местах лишения свободы: пушки собирают, танки делают, обмундирование шьют. Например, тем людям, которые сожгли Библию в Ставропольском крае, грозит тюрьма, их дело передано в суд.— К слову о мошенниках и борьбе с ними, которой вы давно занимаетесь. В Госдуме хотят обязать блогеров получать лицензию на ведение образовательной деятельности, прописав в законе, что таковой не являются информационно-консультационные услуги. Что изменит такая инициатива?— Я считаю, что это абсолютно бессмысленная задумка.Сейчас любой из инфоцыган, например, как это сделал Аяз Шабутдинов, который сидит в СИЗО уже почти год, может получить образовательную лицензию.[Термин "инфоцыгане", согласно данным в Сети, используют в отношении продавцов информационного продукта с неочевидной ценностью. Чаще всего таким термином называют блогеров, бизнес-тренеров, коучей, деятельность которых заключается в распространении курсов, тренингов, вебинаров, книг ради собственной выгоды. "Инфоцыганством" также называют вид мошенничества, при котором лицо, представляясь успешным профессионалом, продает информационные продукты].У него, насколько мне известно, лицензию до сих пор не отозвали в Департаменте образования Москвы. Это, на мой взгляд, неправильно. Но, согласно закону, лицензии выдают всем, не имеют права отказать.Поэтому то, что предлагает Госдума, вряд ли даст должный эффект в борьбе с мошенниками.— Хорошо. А какие действия, по вашему мнению, будут иметь эффект?— На мой взгляд, это полный запрет, как было с казино.Напомню, казино запретили полностью. Далее отловили все подпольные казино. А потом игорные заведения снова разрешили открывать в определенных зонах, предварительно изучив со вниманием эту сферу.Так и тут. Необходим полный запрет. А дальше спокойно выработаем необходимые требования к этой области и тем, кто ею хочет заниматься. Какое должно быть образование и опыт в этом виде деятельности? Можно ли продавать курсы по колдовству и астрологии? Стоит ли лечить рак прикосновением руки? Не наносят ли вред курсы по похуданию от профессиональных врачей-диетологов? И так далее.Тогда это будет работать. Кстати, вы скоро увидите в нашем СИЗО новые фигуры инфоцыган, обманывающих людей. Я над этим активно работаю.— В экспертном сообществе идут бурные обсуждения вокруг возможной легализация майнинга в России. По словам специалистов, это принесет бюджету около 50 миллиардов рублей, а также позволит упростить трансграничные переводы, с которыми сегодня большие проблемы. Вы как предприниматель, что думаете об этом?— Криптовалюты и майнинг — две стороны одной медали.Первое. Сейчас у нас действительно колоссальные проблемы с проведением платежей. Возможно, часть этих трудностей легализация криптовалют снимет.Второе. Не секрет, что криптовалютными операциями пользуются в том числе мошенники, преступники, торговцы наркотиками и так далее. Эту часть, безусловно, надо ликвидировать и навести порядок. Сейчас это все находится в черной зоне. Есть незаконные криптообменники, которых периодически ловят, но они существуют. В основном все они, по моим данным, находятся в Москва-Сити.У нас есть претензии к обменникам в банках? Нет. Пришли, легально обменяли валюту по курсу. Гарантированно не обманут. А с криптовалютой очень часто происходят мошеннические махинации. И тут необходимо в том числе повышать уровень профессионализма нашей полиции.Что касается майнинга, он тоже находится в серой или черной зоне. Например, кто-то у себя дома майнит, используя по льготной цене электричество и зарабатывая таким, незаконным по сути, образом деньги. Соответственно, огромные области страны становятся энергодефицитными. Электричества не хватает на производства и даже на освещение квартир. То есть те, кто занимается майнингом, должны платить за электричество совершенно по другой цене. Тут тоже необходимо наводить порядок. Но сейчас это невозможно сделать, потому что этого де-юре не существует. Биткоины существуют уже десятки лет, а закона на эту тему у нас нет. Это нужно исправлять.Еще новости про будущее криптовалюты в России в интервью Теперь не "денежный суррогат". Санкции открыли России путь к криптовалютам. * - Запрещенная на территории РФ организация** - Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Анна Черкасова

интервью, россия, европа, франция, эммануэль макрон, владимир путин, олимпиада, лгбт, информационная безопасность, блогер, христианство, заключенные, обмен, запад