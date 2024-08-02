https://ukraina.ru/20240802/1056642105.html

На пороге катастрофы. Как Зеленский во всеуслышание объявил о предстоящем украинском дефолте

На пороге катастрофы. Как Зеленский во всеуслышание объявил о предстоящем украинском дефолте - 02.08.2024 Украина.ру

На пороге катастрофы. Как Зеленский во всеуслышание объявил о предстоящем украинском дефолте

Закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу, который подписал Владимир Зеленский, свидетельствует о том, что Украина вплотную приблизилась к дефолту, а сам нелегитимный глава киевского режима оказался в ловушке

2024-08-02T13:33

2024-08-02T13:33

2024-08-02T13:33

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член комитета Совфеда, заместитель Межпарламентской группы Совета Федерации по сотрудничеству с Нацсобранием Афганистана, полковник службы внешней разведки, специалист в области международных экономических отношений Игорь Морозов.Собеседник напомнил, что американская компания BlackRock уже неоднократно отказывала Украине в реструктуризации долга и требует возврата вложений. В конце июля немецкий журналист Симон Цайзе в издании Berliner Zeitung писал, что эту корпорацию беспокоит уровень коррупции на Украине и то, что западными инвестициями пользуются украинские олигархи.В свою очередь бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком указал на прямую связь подписанного Владимиром Зеленским закона и банкротством Украины."Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась", — написал он в соцсети Х.По словам Морозова, никакого выхода из сложившейся ситуации у Зеленского не осталось – он в ловушке."Зеленский сейчас зажат в тисках с нескольких сторон и для него это момент истины: что он должен предпринять? Как он найдет выход из сложившегося экономического положения? В основе самого благоприятного сценария лежит остановка боевых действий. Все то, что Зеленский тратит на войну, он должен пустить в реструктуризацию этого долга. И этих денег все равно не хватит. Потому он должен обращаться в МВФ и к другим союзникам за помощью, но просить деньги не на оружие и боеприпасы, а на экономические программы. Другой вопрос – Зеленскому не на войну денег не дадут", - добавил эксперт.Экономист Александр Разуваев видит выход из сложившейся ситуации в продаже украинской земли – то есть передаче Польше, Венгрии, Румынии клочков страны, что позволит уменьшить долг."Они могут называть это как угодно: реструктуризация, соглашение с кредиторами, но, конечно, Украина банкрот. Огромные внешние займы и отдавать их просто не из чего. На что они надеются. Я думаю они изначально думали, что им отдадут половину российских резервов. Как мы видим, Запад не горит желанием, потому что это прямое воровство и в итоге их по судам затаскают, отбиться будет невозможно. Может быть, они надеялись, что им спишут долги по примеру того, как после рухнувшего Варшавского договора это произошло с Польшей. Но с моей точки зрения это невозможно", - пояснил он.Ситуация катастрофическая, отметил эксперт, хотя изначально, когда развалился Советский Союз, Белоруссия и Украина были в одинаковом положении.По данным The Economist в июне глава украинского Минфина предложил кредиторам сделку, которая сократила бы 60% от текущей стоимости ее долгов. Кредиторы хладнокровно ответили, что, по их мнению, 22% было бы более разумным.В случае отсутствия сделки у Украины есть два варианта: провести переговоры о продлении моратория на обслуживание долга, как это уже было сделано с официальными кредиторами, которые откажутся от платежей до 2027 года или объявить дефолт.В начале июля член комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что страна фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, а власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.Подробнее об украинской экономической катастрофе - в материале Дмитрия Ковалевича Дефолт неизбежен? Что в ближайшее время ждёт украинскую экономику и валюту на сайте Украина.ру.

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https://ukraina.ru/20240506/1054909449.html

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Анастасия Градинарова

украина, мвф, долги, сво, военная помощь, военная техника, всу, запад, новости