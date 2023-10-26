https://ukraina.ru/20231026/1050504205.html

Всем нужна победа. Среди проигравших на Ближнем Востоке окажутся все

Всем нужна победа. Среди проигравших на Ближнем Востоке окажутся все - 26.10.2023 Украина.ру

Всем нужна победа. Среди проигравших на Ближнем Востоке окажутся все

Два события в США случились почти одновременно: Палата представителей конгресса этой страны выбрала себе спикера Майкла Джонсона, а Совет безопасности ООН не смог принять третий вариант резолюции по Ближнему Востоку, подготовленный США

2023-10-26T13:07

2023-10-26T13:07

2023-10-26T16:10

эксклюзив

ближний восток

зарубежье

сша

конгресс сша

совбез оон

резолюция

хамас

израиль

запад

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Оба события могут сказаться на общей атмосфере в мире, которая сегодня во многом определяется конфликтом на Ближнем Востоке между движением ХАМАС и Израилем, в который могут втянуться и весь коллективный Запад, гонимый США, и весь арабский мир, у которого появился шанс убрать из своей территории прозападную западную занозу — еврейское государство.Со спикером палаты представителей все ясно: дело не в мистере Джонсоне, а в том, что с его избранием в конечном счете могут быть разблокированы многие процессы в американском парламенте. В том числе и выделение запрошенных президентом Джо Байденом 105 млрд долл. на помощь Украине, Израилю, Тайваню и всем прочим. Одним словом, на войну, которая должна подчеркнуть решимость США вернуть себе положение и гегемона, и лидера в мире. Байден об этом сказал прямо, хотя, судя по всему, не очень понимает, что лидерство и гегемония — понятия хотя и похожие по форме, но все же разные по сути.Во-первых, гегемон всегда один, а вот лидеров может быть много. Если анализировать весьма схематично, то гегемон устанавливает свое превосходство и добивается руководящей роли исключительно силой. А вот лидер подкрепляет свое положение еще и идеями, которые определяют развитие планеты, потому что идеи привлекательны для многих в мире. Даже на планетарном уровне.Когда существовал СССР, единовластного гегемона на планете не было, потому что идеи советского общества — социальная справедливость, равноправие, духовное совершенствование, подкрепленное материальным благополучием для всех — вдохновляли многих на подражание. США тоже двигали свои идеи потребительского общества и равных возможностей при капитализме и максимальном раскрепощении личности. Но установить единоличную гегемонию им мешала сила СССР. Всякая, в том числе и военная.Во-вторых, последние лет 30 после развала СССР США объяснили себя победителем в холодной войне и какое-то время правили миром и как лидер, и как гегемон. Потому что равных им по силе игроков на планете не было. Равно как и всем казалось, что советские установки и постулаты окончательно дискредитированы и проиграли эту схватку идей. Это и называлось монополярный мир во главе с гегемоном-лидером США, которые правили как хотели, не считаясь ни с чьим мнением больше. Некто Френсис Фукуяма даже объявил «конец истории» — окончательное торжество и бесповоротную победу либеральных американских идей.Когда опять появились претензии на равенство и справедливость со стороны России и Китая, подкрепленные реальной силой и возможностями, лидерство США для многих испарилось само по себе, а гегемония была поставлена под вопрос и страшные сомнения.Но только не в голове Байдена, который, как мы помним, опять заявил, что американцы — «исключительная нация», которой и править в мире. А на это он попросил указанные 105 млрд, которые должны помочь Америке восстановить и лидерство, и гегемонию войной. На Украине, на Ближнем Востоке и, не исключено, на Тайване, где американцы намереваются дать бой китайцам.И если конфликт США с Китаем пока «спящий», основное сражение за будущее лидерство и гегемонию перемещается на Ближний Восток. И заблокированная резолюция Совбеза ООН говорит, почему это случилось — она длила войну, потому что не предлагала мира, а только победу одной из сторон — Израиля.Две предыдущие аналогичные резолюции авторства России и Бразилии предполагали прекращение огня, а значит, и первый шаг от войны к миру. Принятие их было сорвано США и их сателлитами. Американский вариант ветировали Россия и Китай, потому что документ, по данным СМИ, не содержал призыва к прекращению огня. Зато в нем были пункты об осуждении нападения ХАМАСа, о призыве к освобождению заложников и признании права Израиля на самозащиту, а также об уважении международного гуманитарного права, что, конечно же, фикция, если идут боевые действия.«Это насквозь политизированный документ, единственная цель которого — это не спасти мирное население, а застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков», — сказал постпред России в ООН Василий Небензя. А постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь подчеркнул, что КНР блокировала резолюцию США, ибо в ней не был отражен призыв мирового сообщества к прекращению огня в зоне конфликта.И все это означает, что ситуация на Ближнем Востоке, что называется, зависла — продолжается в виде позиционной войны, во время которой стороны, похоже, определяются с дальнейшими шагами по достижению главного: своей победы, в которой не сомневается никто.Это, в принципе, определяет главный парадокс нынешней ближневосточной войны: тактическим победителем в ней может быть кто угодно, а вот стратегически это тупик, чреватый Третьей мировой войной. Причем ядерной, потому что в регионе есть ядерное оружие и может быть спровоцирована готовность его применить.Обозначим возможные варианты. Могут тактически выиграть даже непосредственные участники — ХАМАС и Израиль. Палестинцы однозначно отсрочат свое стратегическое поражение, если Израиль под давлением мировой общественности и США откажется от наземной операции и сделает вид, что согласился с уходом ХАМАСа из сектора Газа. Израиль, как известно, уже выдвигал два условия отказа от наземной операции: сдача ХАМАС в плен и самоликвидация с выдачей всех заложников.Такое развитие возможно только в одном случае: если лидеры ХАМАС — самоубийцы, а с ними согласятся и представители других террористических группировок, которые тоже называют себя «национально-освободительными» и захватили своих заложников. Возможен этот вариант и тогда, когда ХАМАС сам добровольно уйдет из Газы. Но куда? Кто его примет? И это проблема не только ХАМАСа.В любом случае сегодня ХАМАС благодарен всем, кто сдерживает наземную операцию Израиля в секторе Газа. Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания публично, через соцсети благодарит всех, кто призывает «положить конец агрессии против палестинского народа в Газе».Проблема же Израиля в том, что, по мнению практически всех мировых обозревателей и специалистов, он НЕ МОЖЕТ НЕ ПОБЕДИТЬ (выделено автором). На кон в очередной раз поставлено само его существование. Израиль так существует с момента возникновения в 1948 году. Но никогда он не был так близок к провалу, как сейчас, когда против него может ополчиться не только весь арабский мир, но и весь мусульманский, если хотите, исламский мир.А к этому все идет: уже не только арабы или Иран традиционно хотят спихнуть Израиль в море, но и все остальные мусульмане мира и даже христиане по всей планете. Даже Турция, часть западного мира, член НАТО и соискатель места в Евросоюзе, пытается поучаствовать в уничтожении Израиля. И даже впечатленные кадрами из сектора Газа евреи во многих странах, в том числе в США, хотят поражения Израиля.Вот потому-то, например, российский политолог и философ Сергей Кургинян настроен крайне алармистски: он уверен, что «Израиль будут сметен халифатом, его сольют западные кураторы».И Израиль готов наступать. Но:а) его пока сдерживают США и их западные союзники, а без их помощи Израилю может не хватить ни сил, ни средств, ни оружия на полноценное противостояние не с ХАМАСом, а с остальными арабскими странами, которые могут вписаться за палестинцев. В первую очередь, конечно же, это Иран и его главная ударная сила — движение «Хезболла» в Ливане. Полковник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в отставке Жак Нерия разъяснил журналистам телеканала i24News, что наземная операция Израиля в секторе Газа сначала была отсрочена из-за погодных условий, а теперь — из-за проведения переговоров с ХАМАСом об освобождении заложников. Другие эксперты считают, что истинная причина задержки связана с тем, что Белый дом пытается выгадать дополнительное время для американских военных, чтобы те лучше подготовились к возможным атакам противника;б) высокопоставленные военные чиновники США и Израиля вроде бы сообщили журналу Vice, что ЦАХАЛ близок к истощению после затягивания начала активной войны. Вроде бы, заявляют чиновники, инициатива в конфликте сейчас не принадлежит ЦАХАЛу, сама операция в секторе Газа может занять месяцы, потребует значительных военных сил, а «израильская армия уже находится на пределе своих возможностей». Не совсем понятно, так ли это, но общеизвестно, что ничто так не расхолаживает любые войска, как бессмысленное стояние перед нерешенными задачами в состоянии постоянной боевой готовности и постоянном напряжении. Условно говоря, «стояние на Угре» не всегда приводит к победе;в) всех реально сдерживает возможное ядерное противостояние с Ираном. По мнению многих, может так случиться, что у Израиля единственным способом сохраниться и победить останется применение ядерного оружия против более сильного Ирана. Но как раз именно это и приведет к концу Израиля, и, возможно, к мировой ядерной войне. Потому что у Ирана тоже могут оказаться ядерные запасы. Но даже без них своими ракетами Иран может стереть Израиль с лица земли. Всем ведь известно, что у Ирана имеются стратегические баллистические ракеты средней дальности «Шахаб-3» и «Хоррамшахр-4», которые могут преодолеть 2000 км. Есть и гиперзвуковая ракета «Хейбар», бьющая на 2,5 тысяч километров, и время ее подлета до Израиля составит около 7 минут.Израиль сегодня стоит перед страшным выбором. Если воевать до конца, то без помощи Запада и США ничего не получится, потому что, напоминаю, однозначно впишутся другие исламские игроки, которым Израиль на Ближнем Востоке не нужен.Если же сделать вид, что ХАМАС повержен и замириться с ним, то это только откладывание решения проблемы на какое-то время. Но даже сделать такой вид у Израиля может не получится, потому что уже очевидно: одними ударами с воздуха обычным оружием без наземной операции проблему ХАМАС в Газе не решить, а наземная операция вызовет, с одной стороны, страшные жертвы и у палестинцев и у израильтян. А с другой — расползание войны по всему региону с обязательным концом для еврейского государства. Все, это тупик. В лучшем случае с отложенным концом для Израиля.И все могут решить США. Они или до конца поддерживают Израиль, позволяют ему победить в войне, отложив проблему на неопределенное время. Для Израиля оно, повторяю, тянется с 1948 года, с момента возникновения.Другой вариант — США откладывают решение проблемы без войны, сдерживая и ХАМАС, и возможных его союзников по войне с Израилем. Ту же Турцию, хуситов Йемена или — это самое важное! — Иран с его «Хезболлой».И вот вчера, 25 октября 2023 года, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Нью-Йорк. Официально — для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы изложить позицию республики в отношении ситуации в регионе.Неофициально — для проведения международных консультаций «по вопросам палестино-израильского конфликта и опасности его дальнейшей эскалации до уровня общерегионального кризиса». В том числе и с американцами, хотя, возможно, и через посредников. Это однозначно одна из реальных возможностей договориться.И наконец, третий чисто гипотетический вариант для США — слить Израиль, отдать его на уничтожение арабскому и вообще мусульманскому миру. Для США это прекрасная возможность, с одной стороны, избавиться от одного из «чемоданов без ручки», который бросать жалко, а нести, тяжело — Израиль уже сейчас требует от США много денег. И если продолжать поддерживать израильтян, то придется давать.С другой стороны, исчезновение Израиля, ненависть к которому сегодня объединяет нееврейский Ближний Восток, приведет в борьбе за лидерство в регионе между сегодняшними антиизраильскими союзниками. И получится шикарный управляемый хаос, в котором США и могут попытаться опять сыграть в свою пользу по принципу «разделяй и властвуй».Но США же неизменно хотят победить и быстро: у них выборы президента на носу. И они склоняются к войне, присылая в регион две авианосные группы, дразня Иран и террористов и подвергая свои базы в Сирии огню террористических группировок. Оно и понятно: лишними жертвами среди американцев команда Байдена хочет объединить нацию для борьбы под руководством «Сонного Джо». За лидерство и гегемонию США. Все, логический круг замыкается.Есть, правда, еще один вариант, как и ядерной войны избежать, и, не исключено, таки урегулировать палестинско-израильский конфликт. Он в том, чтобы следовать резолюциям ООН о создании Палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме и дальше уже сосуществовать в регионе как два независимых государства.Но самое простое, как обычно, и оказывается самым сложным. Особенно когда все стороны выбрали войну как средство достижения победы. И раз два государства — Палестина и Израиль — за эти годы не созданы, то где гарантия, что к этому варианту все склонятся в новых условиях? Нет ее. Как заметил кто-то глубокомысленно, если ты однажды выбрал войну, то дальше выбирать будет уже война со своей логикой и установками.Но надежда есть, что ядерной войны испугаются все, как это и было до сих пор. Потому что жить-то хочется всем.P. S. А что обломится Украине от всех этих перипетий? США обещают ей на войну более 60 млрд долл. Но пообещать не означает жениться, это вам любая обманутая невеста скажет. Даже если деньги пойдут, то цена войны для Украины возрастет неимоверно. И дело не только в человеческих жертвах, число которых возрастет ежедневно. Дело и в деньгах. Издание Welt недавно сообщило, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил повысить цены на самый востребованный сегодня товар на Украине — 155-миллиметровые боеприпасы, которые активно используют ВСУ. С 2000 евро за штуку в начале войны с Россией до 3600 евро. По новому контракту, заключенному между Rheinmetall и министерством обороны Германии, боеприпас подорожает. И цена эта не окончательная, но платить ее придется украинцам.

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