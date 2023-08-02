https://ukraina.ru/20230802/1048419272.html

Это уже было в истории. Что ждёт Украину, если она продолжит воевать до последнего украинца

Это уже было в истории. Что ждёт Украину, если она продолжит воевать до последнего украинца - 02.08.2023 Украина.ру

Это уже было в истории. Что ждёт Украину, если она продолжит воевать до последнего украинца

Во вторник, 1 августа, украинские СМИ опубликовали оценки хода боевых действий от украинских националистов, пребывающих на линии фронта. В отличие от победных реляций спикеров ВСУ и Офиса Зеленского, находящиеся в зоне боевых действий видят развитие ситуации в негативном ключе

2023-08-02T12:47

2023-08-02T12:47

2023-08-02T12:47

эксклюзив

украина

всу

война

украинские националисты

"азов"

парагвай

великобритания

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При этом они все равно приходят к выводу о необходимости воевать до последнего украинца.Всех украинцев – в окопыНеонацист из "Азова"* Дмитрий Кухарчук (командир батальона 3-й ОШбр) пишет, что в стране создана неадекватная модель освещения ситуации, где народ кормят обещаниями о том, что всё хорошо, боевые действия скоро закончатся, а "Крым скоро освободят". По его мнению, для военной победы Украине необходимо мобилизовать всё население, а не только сельскую его часть. Он считает, что боевые действия продлятся еще 5 лет, хотя и не может сказать, по какому сценарию они будут развиваться.Еще один националист Мирослав Гай фактически вторит Кухарчуку, утверждая, что под ружье придется поставить всех украинцев. "Если война затянется, а она, очевидно, затянется, то воевать будут все", – пишет Гай. Он также заявляет, что сейчас ВСУ пытаются постоянно затыкать дыры в личном составе, а некоторые бригады уже трижды поменяли состав, то есть предыдущие два состава были уже полностью выбиты. Бравурные отчеты командования, по его словам, вызывают лишь тошноту у его сотоварищей на линии фронта. Заканчивает свой пост он утверждением о том, что воевать придется всем.Его оценку ситуации поддерживает другой националист, Александр Гром, основатель сети пиццерий "Пицца ветерано", где обычно собираются демобилизованные раненые националисты, чувствующие себя чужими даже в украинском обществе. "То, что всем придется быть или искалеченными, или мертвыми – это факт. Горький факт", – написал Гром.Такова же позиция Офиса Зеленского, западных ястребов, в особенности руководства Великобритании. Украинцев будут продолжать отлавливать и кидать в бой, действительно воюя до последнего жителя этой страны.О том, какими могут последствия для такой страны в далеком будущем, говорит пример небольшой латиноамериканской страны под названием Парагвай.Война до последнего парагвайцаПочти 160 лет назад, в 1864 году в самом центре Южной Америки вспыхнула война, которая продлится шесть лет и станет наиболее жесточайшей войной Нового времени в плане уничтожения населения (в процентном, а не количественном отношении). В результате Парагвай лишился половины своих территорий, попал в кабальную зависимость от Великобритании (затем США), которая "взламывала" в регионе протекционистские меры для продвижения своих товаров. В ходе боевых действий было выбито до 90% мужского населения страны, включая мальчиков. Население в целом сократилось на 60-70%. С тех пор это одна из самых бедных стран континента, которая не может выбраться из демографической и экономической ямы. Большинство современного трудоспособного населения – "гастарбайтеры" в соседних странах.Современный уругвайский журналист и писатель Эдуардо Галеано ярко описывает парагвайского гастарбайтера в своей книге "Вскрытые вены Латинской Америки"."Мой спутник, крестьянин-гуарани, с трудом подбирая слова, сказал мне по-испански: "Мы, парагвайцы, бедные, и нас мало". Он объяснил, что ездил в Энкарнасьон искать работу, но не нашел. Ему едва удалось наскрести несколько песо на обратный путь. Много лет назад, еще в юности, он пробовал попытать счастья в Буэнос-Айресе и на юге Бразилии. Сейчас хлопкоуборочный сезон, и многие парагвайцы, как всегда, уехали в Аргентину на плантации. "Но мне шестьдесят три года. Мое сердце уже не выдержит"", – пишет Галеано.Автор также упоминает разрушенные и заросшие джунглями заводы Парагвая, груды ржавого железа, которые были когда-то оборудованием шахт. Среди этих развалин живут несколько оборванных крестьян, которые сами понятия не имеют от чего остались эти руины.По словам Галеано, единственным достижением национальной индустрии, которым гордится правительство, является производство кока-колы, пепси-колы и фруктовых соков, налаженное американцами в 1966 году как вклад в развитие парагвайской экономики.Причины жесточайшей Парагвайской войны, конечно, сильно отличались от ситуации, сложившейся на Украине после Евромайдана. Там были и неурегулированные пограничные территориальные споры, амбиции президента Парагвая, унаследовавшего этот пост от своего отца. Сыграла свою роль и Великобритания, напрямую не участвовавшая в конфликте, но поставлявшая оружие воюющим сторонам, выдававшая под войну кредиты, с которыми участники конфликта не расплатились до сих пор. Накануне войны Парагвай купил у Великобритании 5 броненосцев, но они так и не дошли до театра военных действий и были перекуплены Бразилией.Тогда, в далеком 1864 году, небольшой Парагвай явно не рассчитал свои силы, объявив войну огромной Бразилии, Аргентине и Уругваю. Мобилизационный и экономический ресурс страны явно был несопоставим с тремя государствами региона. Надо отдать должное, сначала аргентинцы, бразильцы и уругвайцы не горели особым желанием воевать против братского народа. Поначалу парагвайцам даже удалось вторгнуться и захватить территории Бразилии, Аргентины и Уругвая. Затем частичная мобилизация в этих странах повернула ход войны вспять и уже они вторглись в Парагвай. Тогда и мобилизация в Парагвае приняла тотальный характер.В армию на последнем этапе войны призывали даже женщин и детей. Известны случаи массовых расправ за дезертирство или отказ выполнять приказ. Известно, что в войсках, лишившихся снабжения или блокированных, были случаи каннибализма.Из-за тотальной антисанитарии в армии распространяется холера, выкосившая до половины личного состава. По описаниям современников, на марше парагвайская армия через каждые два-три метра оставляла умирающих от холеры и корчившихся в агонии солдат.В одной из последних битв (при Акоста-Нью) в парагвайском корпусе из 6 000 человек 3500 были детьми от 8 до 15 лет. Многие были вооружены для вида деревянными винтовками. Офицеры рисовали детям сажей усы и бороды, чтобы противник издали принял их за полноценных солдат. За какой-то час их ряды были выкошены артиллерийской картечью."Мальчики 8-10 лет лежали мертвые, и рядом с ними валялось их оружие, другие раненые проявляли стоическое спокойствие, не издавая ни единого стона", – вспоминал бразильский историк Роше Помбу. С тех пор в Парагвае 16 августа отмечается День ребенка.В итоге парагвайская армия была полностью разгромлена, войска Бразилии и Аргентины заняли столицу страны, но ее президент с остатками армии еще год партизанил в сельве, пока не погиб, прыгнув вместе с сыном-наследником в реку, окруженный бразильским корпусом. Тысячи пленных парагвайцев были проданы в рабство в Бразилию (оно там еще не было отменено).Через год после окончания войны и поражения Парагвая в стране насчитывалось лишь 28 000 человек мужского пола (преимущественно калек), вследствие чего в католической стране было даже временно разрешено многоженство. Оставшееся население разбрелось по лесам и перешло к натурному хозяйству, охоте и собирательству.Когда же в следующем поколении страна начала потихоньку возрождаться, оказалось, что все земли скуплены иностранцами. Территория Парагвая была вдвое урезана в пользу Аргентины и Бразилии. Страна должна была миллионы фунтов стерлингов англичанам, а также контрибуцию победителям (не выплачена до сих пор). Местный рынок заполонили английские товары. В зависимость от Лондонского банка попали также Бразилия и Аргентина, бравшие кредиты на эту войну. Страна понесла такой урон, что была отброшена в развитии на десятки лет назад и не восстановилась до сих пор.И современные украинские националисты, призывающие бросить против ВС РФ всё украинское население, фактически прочат своей стране судьбу далекого Парагвая.* Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230801/1048384206.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, всу, война, украинские националисты, "азов", парагвай, великобритания