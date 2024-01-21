Ленин и Украина - 21.01.2024 Украина.ру
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Ленин и Украина
Ленин и Украина - 21.01.2024 Украина.ру
Ленин и Украина
Ровно 100 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. За прошедшие с его годы наэтого человека вылито столько яда и грязи, что, если бы существовал какой-нибудь клеветометр, наверняка он бы смог отразить рекордные показатели
2024-01-21T14:13
2024-01-21T14:13
мнения
украина
ленин
ссср
запад
пропаганда
октябрьская революция (1917)
революция
памятник
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Пресса в руках власти "цивилизованного мира" и его многочисленных колоний –такой разной и такой везде одинаковой – выполнила и перевыполнила поставленную задачу.Cегодня сама память о Владимире Ильиче Ленине – постоянная и смертельная угроза со стороны будущего прошлому. Из глины истории, в которой всегда и кровь и грязь и семена, он начал лепить первую, гигантскую, великую в своем несовершенстве и незаконченности фигуру.Первый черновик общества, свободного от эгоизма, пошлости и тирании материальных благ. Диктатуру совести. Нашу мечту человечества, которое учится ходить, много раз падая и всегда поднимаясь.Настоящий масштаб его личности в истории возможно рассмотреть только на расстоянии времени и пространства, поэтому сегодня тысячи латиноамериканских и африканских детей носят его имя, тем временем как многие его образованные и культурные современники и соотечественники не смогли разглядеть в Ленине ничего, кроме его обуви в грязи бездорожья эпохи.Без Ленина были бы невозможны ни Ефремов, ни Че, ни Фидель, ни Альенде, ни Хо Ши Мин, ни Санкара – никто из тех, кого система сегодня так настойчиво пытается отделить от его великой тени.Его идейное наследие – необходимый элемент, чтобы помочь нам правильно собрать головоломку времени в пёстрой пустоте, оставленной нам капитализмом. И все мы, нынешние, нравится это или нет – тоже во многом результат мирового политического катаклизма с эпицентром в России, рожденного теллурический мощью его гения.Сегодня нам необходимо вернуться к невыученным урокам истории. Потребностьв этом больше, чем когда бы то ни было раньше – и это уже вопрос не столько социальной справедливости, сколько самого выживания человечества.Необходимо извлечь уроки из прошлого, учиться на ошибках – своих и чужих, освободиться от догм и страхов перед призраками истории. Еще – с благодарностью вспомнить тех, ценой собственных жизней накопил и передал растерянному сегодняшнему человечеству этот бесценный опыт.Достать из подвалов памяти странные слово "будущее", очистить его от плевков и пыли. И поднести поближе к лицам, чтобы осветить их. Истории, которая будет продолжена, необходимы будильники. Одно из главных – имя Ленина.Борьба с исторической памятью требовала от власти создания массовых стереотипов и клише, уводящих от сути событий. Нет фразы более любимой тиранами и рабовладельцами, чем "все революции – зло".Говорящие о "жертвах социализма" не в состоянии задать себе вопрос, сколько человеческих жизней оказались спасены им.За минувшие сто лет вся пропагандистская машина "цивилизованного мира" велацеленаправленную работу на разрушение образа Великой Октябрьской Социалистической революции – исторического катаклизма, навсегда изменившего пространство и время человечества.И не будь Октябрьская революция важнейшим событием прошлого века, вряд ли столько интеллектуальных наёмников нанималось бы прессой и издательствами стольких стран для уничтожения её примера.Современные западные политтехнологи в этой печальной истории успешно обеспечивают информационные бусы для дикарей, лишенных памяти и надежды.Общеизвестна личная роль Ленина в создании Украины, которая, как это сегодня уже очевидно, имела смысл и будущее пока являлась советской социалистической республикой.Война против памятников Ленину на Украине, давно начатая сворой безумцев и негодяев, которая всего за несколько лет мутировала от пещерного антикоммунизма в обыкновенный фашизм, стала первым безошибочным сигналом о начале самоуничтожения украинского государства.Мне кажется, что любой серьезный анализ роли Ленина в украинской истории прошлого века и нынешней трагедии должен исходить из логики не сегодняшнего, а позавчерашнего момента, когда советский проект для полуфеодальных просторов Российской империи сделал нашу страну настоящим авангардом человеческой надежды.Запрет на советскую символику, память об СССР и на имя Ленина в западной колонии до сих пор по инерции называемой Украиной – ярчайший пример настоящего проекта "цивилизованного мира" для остального человечества.Поскольку любой рациональный анализ легко показывает, что без Ленина и социализма развития Украины не происходило, для его нынешнего уничтожения необходимо полностью ликвидировать память о том времени и его именах.Пропагандисткий идиотизм приводит сегодня к крайностям, которые еще совсем недавно казались немыслимыми.Если бы ложь украинских политических элит – пропагандистов отделения Украины от СССР – была правдой и они действительно захотели построить мирное многонациональное государство с равным уважением ко всем его культурам и главное – с заботой о людях, у страны, даже после ее самоубийственного и преступного отделения от Союза, при сохранении экономических связей и нормальных отношений с Россией, были все шансы остаться вполне благополучным местом.Сеё уровнем развития, образованным трудолюбивым населением и прекрасными природными условиями у нее был прекрасный стартовый капитал.Но мелкие жулики у власти просто лезли вон из кожи, чтобы этого не произошло. Они были настоящим эталоном близорукости, невежества и продажности. Западу даже не пришлось покупать их – они сами подарились ему с потрохами в обмен на обещание счетов в оффшорах для покупки кружевных трусиков.Самое удивительное в этой истории то, что многие этого не заметили. Они даже не заметили, как развязали войну.Ленин всегда настаивал на том, что многие поколения советских людей усвоили со школьной скамьи – "учиться, учиться и еще раз учиться!". Уничтожением ленинского наследия на Украине стало целенаправленное и стремительное уничтожение нашего образования.Без выполнения этой задачи, демонтаж государственности – главная задача колониального проекта – был бы невозможен. Только так можно было воспитать новые поколения людей, не способных понять смысла здесь написанного, – идеальное пушечное мясо для новых людоедских экспериментов "цивилизованных стран".Я помню, как еще задолго до отделения Украины от СССР, после открытия в Киеве огромного музея Ленина, после переделанного в "Украинский дом", некоторые ставили под вопрос целесообразность этого, говоря, что "Ленин и на Украине-то никогда не был".Очень странно сегодня вспоминать об этом сегодня. Не бывавший в этой стране Ленин создал её. Не бывавший в Азии, Африке и Латинской Америке Ленин дал этим континентам больше, чем любой из их жителей.Поэтому нынешняя мировая война против присутствия Ленина в колониях "демократического мира" не прекращается уже 100 лет со дня его смерти.
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
https://ukraina.ru/20240121/1052809349.html
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мнения, украина, ленин, ссср, запад, пропаганда, октябрьская революция (1917), революция, памятник
Мнения, Украина, Ленин, СССР, Запад, пропаганда, Октябрьская революция (1917), революция, памятник

Ленин и Украина

14:13 21.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЛенин
Ленин - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Олег Ясинский авторы
Олег Ясинский
журналист, автор издания Украина.ру
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Ровно 100 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. За прошедшие с его годы наэтого человека вылито столько яда и грязи, что, если бы существовал какой-нибудь клеветометр, наверняка он бы смог отразить рекордные показатели
Пресса в руках власти "цивилизованного мира" и его многочисленных колоний –такой разной и такой везде одинаковой – выполнила и перевыполнила поставленную задачу.
Cегодня сама память о Владимире Ильиче Ленине – постоянная и смертельная угроза со стороны будущего прошлому. Из глины истории, в которой всегда и кровь и грязь и семена, он начал лепить первую, гигантскую, великую в своем несовершенстве и незаконченности фигуру.
Первый черновик общества, свободного от эгоизма, пошлости и тирании материальных благ. Диктатуру совести. Нашу мечту человечества, которое учится ходить, много раз падая и всегда поднимаясь.
Настоящий масштаб его личности в истории возможно рассмотреть только на расстоянии времени и пространства, поэтому сегодня тысячи латиноамериканских и африканских детей носят его имя, тем временем как многие его образованные и культурные современники и соотечественники не смогли разглядеть в Ленине ничего, кроме его обуви в грязи бездорожья эпохи.

Без Ленина были бы невозможны ни Ефремов, ни Че, ни Фидель, ни Альенде, ни Хо Ши Мин, ни Санкара – никто из тех, кого система сегодня так настойчиво пытается отделить от его великой тени.
Его идейное наследие – необходимый элемент, чтобы помочь нам правильно собрать головоломку времени в пёстрой пустоте, оставленной нам капитализмом. И все мы, нынешние, нравится это или нет – тоже во многом результат мирового политического катаклизма с эпицентром в России, рожденного теллурический мощью его гения.
Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник
18 мая 2021, 15:05
Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
Сегодня нам необходимо вернуться к невыученным урокам истории. Потребностьв этом больше, чем когда бы то ни было раньше – и это уже вопрос не столько социальной справедливости, сколько самого выживания человечества.
Необходимо извлечь уроки из прошлого, учиться на ошибках – своих и чужих, освободиться от догм и страхов перед призраками истории. Еще – с благодарностью вспомнить тех, ценой собственных жизней накопил и передал растерянному сегодняшнему человечеству этот бесценный опыт.
Достать из подвалов памяти странные слово "будущее", очистить его от плевков и пыли. И поднести поближе к лицам, чтобы осветить их. Истории, которая будет продолжена, необходимы будильники. Одно из главных – имя Ленина.

Борьба с исторической памятью требовала от власти создания массовых стереотипов и клише, уводящих от сути событий. Нет фразы более любимой тиранами и рабовладельцами, чем "все революции – зло".
Говорящие о "жертвах социализма" не в состоянии задать себе вопрос, сколько человеческих жизней оказались спасены им.
За минувшие сто лет вся пропагандистская машина "цивилизованного мира" велацеленаправленную работу на разрушение образа Великой Октябрьской Социалистической революции – исторического катаклизма, навсегда изменившего пространство и время человечества.
И не будь Октябрьская революция важнейшим событием прошлого века, вряд ли столько интеллектуальных наёмников нанималось бы прессой и издательствами стольких стран для уничтожения её примера.

Современные западные политтехнологи в этой печальной истории успешно обеспечивают информационные бусы для дикарей, лишенных памяти и надежды.
Ищенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
13:31
Ищенко о Ленине: почему развалилась советская ёлочка, а всеобщее счастье так и не наступилоК 100-летию со дня смерти Владимира Ленина политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, как создавалась бомба замедленного действия под названием "Украина" и чего не учли большевики
Общеизвестна личная роль Ленина в создании Украины, которая, как это сегодня уже очевидно, имела смысл и будущее пока являлась советской социалистической республикой.
Война против памятников Ленину на Украине, давно начатая сворой безумцев и негодяев, которая всего за несколько лет мутировала от пещерного антикоммунизма в обыкновенный фашизм, стала первым безошибочным сигналом о начале самоуничтожения украинского государства.
Мне кажется, что любой серьезный анализ роли Ленина в украинской истории прошлого века и нынешней трагедии должен исходить из логики не сегодняшнего, а позавчерашнего момента, когда советский проект для полуфеодальных просторов Российской империи сделал нашу страну настоящим авангардом человеческой надежды.
Запрет на советскую символику, память об СССР и на имя Ленина в западной колонии до сих пор по инерции называемой Украиной – ярчайший пример настоящего проекта "цивилизованного мира" для остального человечества.
Поскольку любой рациональный анализ легко показывает, что без Ленина и социализма развития Украины не происходило, для его нынешнего уничтожения необходимо полностью ликвидировать память о том времени и его именах.
Пропагандисткий идиотизм приводит сегодня к крайностям, которые еще совсем недавно казались немыслимыми.
Если бы ложь украинских политических элит – пропагандистов отделения Украины от СССР – была правдой и они действительно захотели построить мирное многонациональное государство с равным уважением ко всем его культурам и главное – с заботой о людях, у страны, даже после ее самоубийственного и преступного отделения от Союза, при сохранении экономических связей и нормальных отношений с Россией, были все шансы остаться вполне благополучным местом.
Сеё уровнем развития, образованным трудолюбивым населением и прекрасными природными условиями у нее был прекрасный стартовый капитал.
Но мелкие жулики у власти просто лезли вон из кожи, чтобы этого не произошло. Они были настоящим эталоном близорукости, невежества и продажности. Западу даже не пришлось покупать их – они сами подарились ему с потрохами в обмен на обещание счетов в оффшорах для покупки кружевных трусиков.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2023
22 апреля 2023, 10:44История
Владимир Ленин и Украина. Вождь революции как главный украинский националистПеред началом специальной военной операции Владимир Путин говорил о "настоящей декоммунизации" Украины. Этот риторический приём можно рассматривать по-разному, но наиболее радикальная трактовка заставляет вспомнить, что не было более последовательного сторонника независимости Украины чем В.И. Ленин.
Самое удивительное в этой истории то, что многие этого не заметили. Они даже не заметили, как развязали войну.
Ленин всегда настаивал на том, что многие поколения советских людей усвоили со школьной скамьи – "учиться, учиться и еще раз учиться!". Уничтожением ленинского наследия на Украине стало целенаправленное и стремительное уничтожение нашего образования.
Без выполнения этой задачи, демонтаж государственности – главная задача колониального проекта – был бы невозможен. Только так можно было воспитать новые поколения людей, не способных понять смысла здесь написанного, – идеальное пушечное мясо для новых людоедских экспериментов "цивилизованных стран".
Я помню, как еще задолго до отделения Украины от СССР, после открытия в Киеве огромного музея Ленина, после переделанного в "Украинский дом", некоторые ставили под вопрос целесообразность этого, говоря, что "Ленин и на Украине-то никогда не был".
Очень странно сегодня вспоминать об этом сегодня. Не бывавший в этой стране Ленин создал её. Не бывавший в Азии, Африке и Латинской Америке Ленин дал этим континентам больше, чем любой из их жителей.
Поэтому нынешняя мировая война против присутствия Ленина в колониях "демократического мира" не прекращается уже 100 лет со дня его смерти.
 
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