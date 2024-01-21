Ленин и Украина
Ровно 100 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. За прошедшие с его годы наэтого человека вылито столько яда и грязи, что, если бы существовал какой-нибудь клеветометр, наверняка он бы смог отразить рекордные показатели
Пресса в руках власти "цивилизованного мира" и его многочисленных колоний –такой разной и такой везде одинаковой – выполнила и перевыполнила поставленную задачу.
Cегодня сама память о Владимире Ильиче Ленине – постоянная и смертельная угроза со стороны будущего прошлому. Из глины истории, в которой всегда и кровь и грязь и семена, он начал лепить первую, гигантскую, великую в своем несовершенстве и незаконченности фигуру.
Первый черновик общества, свободного от эгоизма, пошлости и тирании материальных благ. Диктатуру совести. Нашу мечту человечества, которое учится ходить, много раз падая и всегда поднимаясь.
Настоящий масштаб его личности в истории возможно рассмотреть только на расстоянии времени и пространства, поэтому сегодня тысячи латиноамериканских и африканских детей носят его имя, тем временем как многие его образованные и культурные современники и соотечественники не смогли разглядеть в Ленине ничего, кроме его обуви в грязи бездорожья эпохи.
Без Ленина были бы невозможны ни Ефремов, ни Че, ни Фидель, ни Альенде, ни Хо Ши Мин, ни Санкара – никто из тех, кого система сегодня так настойчиво пытается отделить от его великой тени.
Без Ленина были бы невозможны ни Ефремов, ни Че, ни Фидель, ни Альенде, ни Хо Ши Мин, ни Санкара – никто из тех, кого система сегодня так настойчиво пытается отделить от его великой тени.
Его идейное наследие – необходимый элемент, чтобы помочь нам правильно собрать головоломку времени в пёстрой пустоте, оставленной нам капитализмом. И все мы, нынешние, нравится это или нет – тоже во многом результат мирового политического катаклизма с эпицентром в России, рожденного теллурический мощью его гения.
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Сегодня нам необходимо вернуться к невыученным урокам истории. Потребностьв этом больше, чем когда бы то ни было раньше – и это уже вопрос не столько социальной справедливости, сколько самого выживания человечества.
Необходимо извлечь уроки из прошлого, учиться на ошибках – своих и чужих, освободиться от догм и страхов перед призраками истории. Еще – с благодарностью вспомнить тех, ценой собственных жизней накопил и передал растерянному сегодняшнему человечеству этот бесценный опыт.
Достать из подвалов памяти странные слово "будущее", очистить его от плевков и пыли. И поднести поближе к лицам, чтобы осветить их. Истории, которая будет продолжена, необходимы будильники. Одно из главных – имя Ленина.
Борьба с исторической памятью требовала от власти создания массовых стереотипов и клише, уводящих от сути событий. Нет фразы более любимой тиранами и рабовладельцами, чем "все революции – зло".
Борьба с исторической памятью требовала от власти создания массовых стереотипов и клише, уводящих от сути событий. Нет фразы более любимой тиранами и рабовладельцами, чем "все революции – зло".
Говорящие о "жертвах социализма" не в состоянии задать себе вопрос, сколько человеческих жизней оказались спасены им.
За минувшие сто лет вся пропагандистская машина "цивилизованного мира" велацеленаправленную работу на разрушение образа Великой Октябрьской Социалистической революции – исторического катаклизма, навсегда изменившего пространство и время человечества.
И не будь Октябрьская революция важнейшим событием прошлого века, вряд ли столько интеллектуальных наёмников нанималось бы прессой и издательствами стольких стран для уничтожения её примера.
Современные западные политтехнологи в этой печальной истории успешно обеспечивают информационные бусы для дикарей, лишенных памяти и надежды.
Современные западные политтехнологи в этой печальной истории успешно обеспечивают информационные бусы для дикарей, лишенных памяти и надежды.
Общеизвестна личная роль Ленина в создании Украины, которая, как это сегодня уже очевидно, имела смысл и будущее пока являлась советской социалистической республикой.
Война против памятников Ленину на Украине, давно начатая сворой безумцев и негодяев, которая всего за несколько лет мутировала от пещерного антикоммунизма в обыкновенный фашизм, стала первым безошибочным сигналом о начале самоуничтожения украинского государства.
Мне кажется, что любой серьезный анализ роли Ленина в украинской истории прошлого века и нынешней трагедии должен исходить из логики не сегодняшнего, а позавчерашнего момента, когда советский проект для полуфеодальных просторов Российской империи сделал нашу страну настоящим авангардом человеческой надежды.
Запрет на советскую символику, память об СССР и на имя Ленина в западной колонии до сих пор по инерции называемой Украиной – ярчайший пример настоящего проекта "цивилизованного мира" для остального человечества.
Поскольку любой рациональный анализ легко показывает, что без Ленина и социализма развития Украины не происходило, для его нынешнего уничтожения необходимо полностью ликвидировать память о том времени и его именах.
Пропагандисткий идиотизм приводит сегодня к крайностям, которые еще совсем недавно казались немыслимыми.
Если бы ложь украинских политических элит – пропагандистов отделения Украины от СССР – была правдой и они действительно захотели построить мирное многонациональное государство с равным уважением ко всем его культурам и главное – с заботой о людях, у страны, даже после ее самоубийственного и преступного отделения от Союза, при сохранении экономических связей и нормальных отношений с Россией, были все шансы остаться вполне благополучным местом.
Сеё уровнем развития, образованным трудолюбивым населением и прекрасными природными условиями у нее был прекрасный стартовый капитал.
Но мелкие жулики у власти просто лезли вон из кожи, чтобы этого не произошло. Они были настоящим эталоном близорукости, невежества и продажности. Западу даже не пришлось покупать их – они сами подарились ему с потрохами в обмен на обещание счетов в оффшорах для покупки кружевных трусиков.
22 апреля 2023, 10:44ИсторияВладимир Ленин и Украина. Вождь революции как главный украинский националистПеред началом специальной военной операции Владимир Путин говорил о "настоящей декоммунизации" Украины. Этот риторический приём можно рассматривать по-разному, но наиболее радикальная трактовка заставляет вспомнить, что не было более последовательного сторонника независимости Украины чем В.И. Ленин.
Самое удивительное в этой истории то, что многие этого не заметили. Они даже не заметили, как развязали войну.
Ленин всегда настаивал на том, что многие поколения советских людей усвоили со школьной скамьи – "учиться, учиться и еще раз учиться!". Уничтожением ленинского наследия на Украине стало целенаправленное и стремительное уничтожение нашего образования.
Без выполнения этой задачи, демонтаж государственности – главная задача колониального проекта – был бы невозможен. Только так можно было воспитать новые поколения людей, не способных понять смысла здесь написанного, – идеальное пушечное мясо для новых людоедских экспериментов "цивилизованных стран".
Я помню, как еще задолго до отделения Украины от СССР, после открытия в Киеве огромного музея Ленина, после переделанного в "Украинский дом", некоторые ставили под вопрос целесообразность этого, говоря, что "Ленин и на Украине-то никогда не был".
Очень странно сегодня вспоминать об этом сегодня. Не бывавший в этой стране Ленин создал её. Не бывавший в Азии, Африке и Латинской Америке Ленин дал этим континентам больше, чем любой из их жителей.
Поэтому нынешняя мировая война против присутствия Ленина в колониях "демократического мира" не прекращается уже 100 лет со дня его смерти.