https://ukraina.ru/20240729/1056553724.html

Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине

Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине - 29.07.2024 Украина.ру

Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине

Мэр Днепра Борис Филатов призвал украинцев готовиться не к графикам отключения электроэнергии, а к худшему. Командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й одшбр обратились в Владимиру Зеленскому, главкому ВСУ Александру Сырскому и командованию десантно-штурмовых войск

2024-07-29T19:00

2024-07-29T19:00

2024-07-29T19:00

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Своё заявление Филатов сделал 29 июля."Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Потому что во время отопительного сезона будет расти энергопотребление, и это большая проблема", - заявил Филатов.Его слова вызвали у украинцев ярость."Интересно сколько ещё миллионов украинцев должны выехать со страны, чтобы до властей дошло, что так не может дальше продолжаться?" - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Сплетница".Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - отметил, что заявление Филатова — попытка снять с себя ответственность."Каждый пытается снять с себя ответственность перед возможным глобальным коллапсом, который может произойти скоро в Украине. Зима близко… Существует риск, что, эта зима будет "черной зимой", когда города будут стоять без света и тепла, превращаясь в ледяные джунгли. Эта результат политики и выбранной стратегии Зеленского, который начал инфраструктурную войну с Россией, хотя его предупреждали к чему это может привести", - сообщили авторы канала.По их данным, в Офисе президента пытаются использовать беды украинцев для пиара Владимира Зеленского."По нашим данным уже сейчас на Банковой готовят медийную кампанию под этот кейс. Будет много пиара президента, который будет ездить по городам, больницам и т.д., будет привозить генераторы и т.д., и конечно Зе будет критиковать всюду Россию продвигая тезис "страна террорист". Хотя сами же спровоцировали эту "игру", - указывалось в публикации "Легитимного".Кроме того, проблемы в энергетике хотят использовать для разжигания ненависти к России."Кейсом "черной зимы" ОП хочет спровоцировать поднятия уровня ненависти к РФ со стороны украинцев. Банковая попытается на этом сыграть и прогреть кейс мобилизации и поднятия боевого духа в армии. Посмотрим как будет…", - указали авторы канала.Примечательно также, что всего три дня назад, 26 июля НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период лета в украинской энергосистеме уже позади. Более того, по его словам ситуация даже улучшилась."У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась", - заявил Кудрицкий.Он отметил, что связано это с тем, что спала аномальная жара, и, следовательно, - уменьшилось потребление электроэнергии.Кроме того помогло смягчить дефициты завершение ремонтов определённой части энергообъектов, которые добавляют мощности энергосистеме и сокращают дефицит."Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди - мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые - немного больше. А в некоторые - мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления", - добавил Кудрицкий.Глава энергокомпании пояснил, что если не будет новых масштабных повреждений электростанций, то ситуация, скорее всего, будет улучшаться.За день до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об улучшениях в украинской энергетике."Как мы и обещали, общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Ремонты продолжаются. Восстановление продолжается. Программы поддержки для установки дополнительной малой генерации работают. Есть результаты", - отметил он на выездном заседании правительства в Херсонской области.Однако на практике украинцы привыкают жить без электроэнергии. Более того, сейчас уже появились злые шутки по этому поводу. В целом в стране нарастает недовольство постоянным отключением света.Обращение десантниковУкраинские десантники из 80-й Галицкой одшбр обратились к военному и политическому руководству Украины. Они выступили в защиту командира бригады Эмиля Ишкулова."Мы не понимаем почему командиры, которые пользуются безоговорочным авторитетом среди личного состава, которые имеют победоносный боевой путь и опыт большой войны не угодны для высшего руководства Вооружённых сил Украины, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном состоянии дел, не занимаются очковтирательством и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам", - заявили десантники.Они потребовали оставить Ишкулова на должности."Он знает, что такое вести людей за собой, в том числе и в тыл врага. Знает, что такое вражеский плен, он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых Народный Герой и орден Богдана Хмельницкого трёх степеней. Это командир, который детально планирует все операции. Ведь для него на первом месте - жизнь каждого из нас. Это профессиональный военный, который понимает современное поле боя и адекватно реагирует на вызовы российско-украинской войны", - заявили десантники.Примечательно, что на видео с обращением десантников не были скрыты их лица. В том числе было открыто и лицо командира роты снайперов.Ещё одной примечательной деталью является то, что это не первое обращение украинских военных в защиту своих командиров. Так, 15 июля против отставки своего командира бригады выступили бойцы батальона беспилотных авиационных комплексов 24-й бригады "Рагор".Как ранее, 2 июля, заявляла народный депутат Марьяна Безуглая, главком ВСУ Александр Сырский подрывает боеспособность бригад, т.ч. 24-й омбр."Александр Станиславович, Вы стоите на фото в 24-й бригаде, это очень просто понять, ведь возле Вас комбриг, о котором написано в открытых источниках. Снова бумажные карты, постановка и т.д. Вы рассказали им, почему 24 бригаду, державшую полосу возле Торецка месяцами, внезапно сняли и бросили в Часов Яр на уничтожение? Чтобы россияне пришли в Торецк (Дзержинск. - Ред.)? Чтобы открыть еще один активный фронт? Вам Харьковщины оказалось мало? Чтобы уничтожить одну из старейших бригад? Так вот почему вы пытаетесь не дать мне общаться с бойцами? Это потому вы прикрывали Содоля? (экс-командующий объединённых сил ВСУ. — Ред.)" - отметила Безуглая.Она заявила, что пока Сырский "отвлекает штаб бригады" своим пафосом, ВС РФ "уже в нескольких километрах от Торецка"."24-я бригада теряет последних опытных людей на новом направлении. Но в то же время Вы продолжаете настаивать на создании новых бригад-зомби. На кого вы работаете? Сухое дерево не изменить, только заменить. Мы истекаем кровью", - подытожила Безуглая.Ранее она также требовала передать больше полномочий комбригам и изменить ситуацию в системе управления войсками.О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева "Энтузиазм заканчивается, как и люди. Украинские эксперты с пессимизмом о ситуации в стране".

https://ukraina.ru/20240729/1056542649.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, днепр, владимир зеленский, борис филатов, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, офис президента, укрэнерго