Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине - 29.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240729/1056553724.html
Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине
Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине - 29.07.2024 Украина.ру
Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине
Мэр Днепра Борис Филатов призвал украинцев готовиться не к графикам отключения электроэнергии, а к худшему. Командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й одшбр обратились в Владимиру Зеленскому, главкому ВСУ Александру Сырскому и командованию десантно-штурмовых войск
2024-07-29T19:00
2024-07-29T19:00
эксклюзив
хроники
украина
россия
днепр
владимир зеленский
борис филатов
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056553451_0:0:1191:670_1920x0_80_0_0_e9eff8a274e446df94a9121f76f89d66.jpg.webp
Своё заявление Филатов сделал 29 июля."Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Потому что во время отопительного сезона будет расти энергопотребление, и это большая проблема", - заявил Филатов.Его слова вызвали у украинцев ярость."Интересно сколько ещё миллионов украинцев должны выехать со страны, чтобы до властей дошло, что так не может дальше продолжаться?" - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Сплетница".Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - отметил, что заявление Филатова — попытка снять с себя ответственность."Каждый пытается снять с себя ответственность перед возможным глобальным коллапсом, который может произойти скоро в Украине. Зима близко… Существует риск, что, эта зима будет "черной зимой", когда города будут стоять без света и тепла, превращаясь в ледяные джунгли. Эта результат политики и выбранной стратегии Зеленского, который начал инфраструктурную войну с Россией, хотя его предупреждали к чему это может привести", - сообщили авторы канала.По их данным, в Офисе президента пытаются использовать беды украинцев для пиара Владимира Зеленского."По нашим данным уже сейчас на Банковой готовят медийную кампанию под этот кейс. Будет много пиара президента, который будет ездить по городам, больницам и т.д., будет привозить генераторы и т.д., и конечно Зе будет критиковать всюду Россию продвигая тезис "страна террорист". Хотя сами же спровоцировали эту "игру", - указывалось в публикации "Легитимного".Кроме того, проблемы в энергетике хотят использовать для разжигания ненависти к России."Кейсом "черной зимы" ОП хочет спровоцировать поднятия уровня ненависти к РФ со стороны украинцев. Банковая попытается на этом сыграть и прогреть кейс мобилизации и поднятия боевого духа в армии. Посмотрим как будет…", - указали авторы канала.Примечательно также, что всего три дня назад, 26 июля НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период лета в украинской энергосистеме уже позади. Более того, по его словам ситуация даже улучшилась."У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась", - заявил Кудрицкий.Он отметил, что связано это с тем, что спала аномальная жара, и, следовательно, - уменьшилось потребление электроэнергии.Кроме того помогло смягчить дефициты завершение ремонтов определённой части энергообъектов, которые добавляют мощности энергосистеме и сокращают дефицит."Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди - мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые - немного больше. А в некоторые - мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления", - добавил Кудрицкий.Глава энергокомпании пояснил, что если не будет новых масштабных повреждений электростанций, то ситуация, скорее всего, будет улучшаться.За день до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об улучшениях в украинской энергетике."Как мы и обещали, общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Ремонты продолжаются. Восстановление продолжается. Программы поддержки для установки дополнительной малой генерации работают. Есть результаты", - отметил он на выездном заседании правительства в Херсонской области.Однако на практике украинцы привыкают жить без электроэнергии. Более того, сейчас уже появились злые шутки по этому поводу. В целом в стране нарастает недовольство постоянным отключением света.Обращение десантниковУкраинские десантники из 80-й Галицкой одшбр обратились к военному и политическому руководству Украины. Они выступили в защиту командира бригады Эмиля Ишкулова."Мы не понимаем почему командиры, которые пользуются безоговорочным авторитетом среди личного состава, которые имеют победоносный боевой путь и опыт большой войны не угодны для высшего руководства Вооружённых сил Украины, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном состоянии дел, не занимаются очковтирательством и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам", - заявили десантники.Они потребовали оставить Ишкулова на должности."Он знает, что такое вести людей за собой, в том числе и в тыл врага. Знает, что такое вражеский плен, он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых Народный Герой и орден Богдана Хмельницкого трёх степеней. Это командир, который детально планирует все операции. Ведь для него на первом месте - жизнь каждого из нас. Это профессиональный военный, который понимает современное поле боя и адекватно реагирует на вызовы российско-украинской войны", - заявили десантники.Примечательно, что на видео с обращением десантников не были скрыты их лица. В том числе было открыто и лицо командира роты снайперов.Ещё одной примечательной деталью является то, что это не первое обращение украинских военных в защиту своих командиров. Так, 15 июля против отставки своего командира бригады выступили бойцы батальона беспилотных авиационных комплексов 24-й бригады "Рагор".Как ранее, 2 июля, заявляла народный депутат Марьяна Безуглая, главком ВСУ Александр Сырский подрывает боеспособность бригад, т.ч. 24-й омбр."Александр Станиславович, Вы стоите на фото в 24-й бригаде, это очень просто понять, ведь возле Вас комбриг, о котором написано в открытых источниках. Снова бумажные карты, постановка и т.д. Вы рассказали им, почему 24 бригаду, державшую полосу возле Торецка месяцами, внезапно сняли и бросили в Часов Яр на уничтожение? Чтобы россияне пришли в Торецк (Дзержинск. - Ред.)? Чтобы открыть еще один активный фронт? Вам Харьковщины оказалось мало? Чтобы уничтожить одну из старейших бригад? Так вот почему вы пытаетесь не дать мне общаться с бойцами? Это потому вы прикрывали Содоля? (экс-командующий объединённых сил ВСУ. — Ред.)" - отметила Безуглая.Она заявила, что пока Сырский "отвлекает штаб бригады" своим пафосом, ВС РФ "уже в нескольких километрах от Торецка"."24-я бригада теряет последних опытных людей на новом направлении. Но в то же время Вы продолжаете настаивать на создании новых бригад-зомби. На кого вы работаете? Сухое дерево не изменить, только заменить. Мы истекаем кровью", - подытожила Безуглая.Ранее она также требовала передать больше полномочий комбригам и изменить ситуацию в системе управления войсками.О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева "Энтузиазм заканчивается, как и люди. Украинские эксперты с пессимизмом о ситуации в стране".
https://ukraina.ru/20240729/1056542649.html
https://ukraina.ru/20240729/1056537339.html
https://ukraina.ru/20240728/1056532000.html
украина
россия
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056553451_234:0:1191:718_1920x0_80_0_0_5ea6d472d7eee2aa66e5b4fca6719bc4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, россия, днепр, владимир зеленский, борис филатов, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, офис президента, укрэнерго
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Днепр, Владимир Зеленский, Борис Филатов, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Укрэнерго

Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине

19:00 29.07.2024
 
© Фото : 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригадаукраинский десантник из 80-й Галицкой ошбр
украинский десантник из 80-й Галицкой ошбр - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мэр Днепра Борис Филатов призвал украинцев готовиться не к графикам отключения электроэнергии, а к худшему. Командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й одшбр обратились в Владимиру Зеленскому, главкому ВСУ Александру Сырскому и командованию десантно-штурмовых войск
Своё заявление Филатов сделал 29 июля.
"Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Потому что во время отопительного сезона будет расти энергопотребление, и это большая проблема", - заявил Филатов.
Его слова вызвали у украинцев ярость.
"Интересно сколько ещё миллионов украинцев должны выехать со страны, чтобы до властей дошло, что так не может дальше продолжаться?" - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Сплетница".
Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - отметил, что заявление Филатова — попытка снять с себя ответственность.
"Каждый пытается снять с себя ответственность перед возможным глобальным коллапсом, который может произойти скоро в Украине. Зима близко… Существует риск, что, эта зима будет "черной зимой", когда города будут стоять без света и тепла, превращаясь в ледяные джунгли. Эта результат политики и выбранной стратегии Зеленского, который начал инфраструктурную войну с Россией, хотя его предупреждали к чему это может привести", - сообщили авторы канала.
По их данным, в Офисе президента пытаются использовать беды украинцев для пиара Владимира Зеленского.
"По нашим данным уже сейчас на Банковой готовят медийную кампанию под этот кейс. Будет много пиара президента, который будет ездить по городам, больницам и т.д., будет привозить генераторы и т.д., и конечно Зе будет критиковать всюду Россию продвигая тезис "страна террорист". Хотя сами же спровоцировали эту "игру", - указывалось в публикации "Легитимного".
Валерий Залужный
13:05
Залужный одобрил провал, диверсии на дамбах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 июляВ бытность главкомом ВСУ Валерий Залужный одобрил провальную операцию, сообщил украинский разведчик. ГУР нацелилось на российские дамбы. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Кроме того, проблемы в энергетике хотят использовать для разжигания ненависти к России.
"Кейсом "черной зимы" ОП хочет спровоцировать поднятия уровня ненависти к РФ со стороны украинцев. Банковая попытается на этом сыграть и прогреть кейс мобилизации и поднятия боевого духа в армии. Посмотрим как будет…", - указали авторы канала.
Примечательно также, что всего три дня назад, 26 июля НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период лета в украинской энергосистеме уже позади. Более того, по его словам ситуация даже улучшилась.
"У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась", - заявил Кудрицкий.
Он отметил, что связано это с тем, что спала аномальная жара, и, следовательно, - уменьшилось потребление электроэнергии.
Кроме того помогло смягчить дефициты завершение ремонтов определённой части энергообъектов, которые добавляют мощности энергосистеме и сокращают дефицит.
"Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди - мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые - немного больше. А в некоторые - мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления", - добавил Кудрицкий.
Глава энергокомпании пояснил, что если не будет новых масштабных повреждений электростанций, то ситуация, скорее всего, будет улучшаться.
За день до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об улучшениях в украинской энергетике.
"Как мы и обещали, общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Ремонты продолжаются. Восстановление продолжается. Программы поддержки для установки дополнительной малой генерации работают. Есть результаты", - отметил он на выездном заседании правительства в Херсонской области.
Однако на практике украинцы привыкают жить без электроэнергии. Более того, сейчас уже появились злые шутки по этому поводу. В целом в стране нарастает недовольство постоянным отключением света.
туареги-сепаратисты - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
08:57
Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июляСМИ опубликовали доказательства связи украинских военных с напавшими на "вагнеровцев" джихадистами
Обращение десантников
Украинские десантники из 80-й Галицкой одшбр обратились к военному и политическому руководству Украины. Они выступили в защиту командира бригады Эмиля Ишкулова.
"Мы не понимаем почему командиры, которые пользуются безоговорочным авторитетом среди личного состава, которые имеют победоносный боевой путь и опыт большой войны не угодны для высшего руководства Вооружённых сил Украины, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном состоянии дел, не занимаются очковтирательством и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам", - заявили десантники.
Они потребовали оставить Ишкулова на должности.
"Он знает, что такое вести людей за собой, в том числе и в тыл врага. Знает, что такое вражеский плен, он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых Народный Герой и орден Богдана Хмельницкого трёх степеней. Это командир, который детально планирует все операции. Ведь для него на первом месте - жизнь каждого из нас. Это профессиональный военный, который понимает современное поле боя и адекватно реагирует на вызовы российско-украинской войны", - заявили десантники.
Примечательно, что на видео с обращением десантников не были скрыты их лица. В том числе было открыто и лицо командира роты снайперов.
Ещё одной примечательной деталью является то, что это не первое обращение украинских военных в защиту своих командиров. Так, 15 июля против отставки своего командира бригады выступили бойцы батальона беспилотных авиационных комплексов 24-й бригады "Рагор".
Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Вчера, 18:00
Заявления Путина и Белоусова, обращение морпехов к Зеленскому. Итоги 28 июля на УкраинеПрезидент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поблагодарили военных моряков за службу. Взятые в плен в Мариуполе украинские морпехи обратились к властям своей страны
Как ранее, 2 июля, заявляла народный депутат Марьяна Безуглая, главком ВСУ Александр Сырский подрывает боеспособность бригад, т.ч. 24-й омбр.
"Александр Станиславович, Вы стоите на фото в 24-й бригаде, это очень просто понять, ведь возле Вас комбриг, о котором написано в открытых источниках. Снова бумажные карты, постановка и т.д. Вы рассказали им, почему 24 бригаду, державшую полосу возле Торецка месяцами, внезапно сняли и бросили в Часов Яр на уничтожение? Чтобы россияне пришли в Торецк (Дзержинск. - Ред.)? Чтобы открыть еще один активный фронт? Вам Харьковщины оказалось мало? Чтобы уничтожить одну из старейших бригад? Так вот почему вы пытаетесь не дать мне общаться с бойцами? Это потому вы прикрывали Содоля? (экс-командующий объединённых сил ВСУ. — Ред.)" - отметила Безуглая.
Она заявила, что пока Сырский "отвлекает штаб бригады" своим пафосом, ВС РФ "уже в нескольких километрах от Торецка".
"24-я бригада теряет последних опытных людей на новом направлении. Но в то же время Вы продолжаете настаивать на создании новых бригад-зомби. На кого вы работаете? Сухое дерево не изменить, только заменить. Мы истекаем кровью", - подытожила Безуглая.
Ранее она также требовала передать больше полномочий комбригам и изменить ситуацию в системе управления войсками.
О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева "Энтузиазм заканчивается, как и люди. Украинские эксперты с пессимизмом о ситуации в стране".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияДнепрВладимир ЗеленскийБорис ФилатовМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныОфис президентаУкрэнерго
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине
17:54Захарова увязала скандал на открытии парижской Олимпиады с купанием в Сене
17:36"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине
17:34Два украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью
17:23Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР
17:15"Донбасс не подведет". Пушилин рассказал Путину о планах на Азовское море
17:14Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленными
16:54Новый "мирный план" Киева: голос из Японии
16:46Глава ДНР рассказал президенту про "локомотив в развитии нашей экономики"
16:40Влияние на выборы в США, СВО и партнерство с РФ: эксперты оценили победу Мадуро в Венесуэле
16:38Пушилин рассказал Путину про нераскрытый потенциал промышленности ДНР
16:00"Всадники" – киевская экранизация с известными "чапаевцами"
15:47ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин
15:21СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов
14:47Американский историк придумал, как украинцы могут "слить" Трампа на выборах в США
14:47СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных
14:46Иван Лошкарев: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг
14:35От Петлюры до Зеленского. Как современная Россия сохраняет прах и памятники Потемкину и другим героям
14:30Кто такие "ждуны" и как их выявить: журналист из Бердянска об угрозах и диверсиях с Украины
14:28Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
Лента новостейМолния