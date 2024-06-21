https://ukraina.ru/20240621/1055761698.html
Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой
Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой - 21.06.2024 Украина.ру
Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой
Всё тяжелее жизнь иноагентов, покинувших Россию после начала СВО. То, что начиналось как поспешное бегство из "погибающей страны", превратилось в не самую приятную реальность эмигрантской жизни - с неизбежной потерей и статуса, и уровня жизненного комфорта.
2024-06-21T04:31
2024-06-21T04:31
2024-06-21T04:41
эксклюзив
россия
латвия
кремль
лобода
ксения собчак
квн
хамас
мвд
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Пришли и другие, очень неприятные для слуха иноагентов новости.Иноагент Татьяна Лазарева совсем недавно была внесена в списки экстремистов и террористов.А МВД России 19 июня объявило её в розыск по уголовной статье.Татьяна Лазарева: огорчена- Буквально каждый день мы наталкиваемся на сообщения про атаки беспилотников на российские города. Я спрашиваю себя, а что здесь? - так спрашивала сама себя и трогательно прикладывала руку в область сердца Татьяна Лазарева.Так что же было в сердце у нашей бывшей "Танюськи - симпапуськи", когда она слышала новости о том, что атакован какой-то город в России. И возможно, кто-то из русских мирных жителей погиб или погибнет?- И вы знаете, я радуюсь, - с доброй улыбкой говорила Татьяна.Но то было раньше. Теперь, когда Татьяну Лазареву внесли в списки экстремистов и террористов, она испытывает другие чувства.Теперь она говорит: "Грустно."Вроде бы все её коллеги по цеху иноагентов звонят и поздравляют свою "Танюську" (втайне, конечно, перекрестившись: хорошо, что я такого не наговорил), а сама она, говорит, никакой радости не ощущает.Да какая может быть радость? Стало окончательно понятно, что в Россию Татьяне теперь не вернуться. Да и в некоторых других странах, оказывается, могут арестовать.В Россию её также могут экстрадировать. Это зависит теперь от страны пребывания.Татьяна попыталась оправдаться: "меня не так поняли". Ну а как надо было понимать? Все сказано предельно ясно: в сердце у неё - радость после атаки на русские города.Раньше Таня Лазарева была любимицей зрителей КВН, О.С.П - студии и канала СТС. Заработки были более чем прекрасные, рекламные контракты тоже.Потом она увлеклась политикой, вошла в Координационный совет оппозиции, ярко выступала на Болотной. Говорила: "надо было пойти на Кремль - мы ведь были совсем рядом".То есть, получается, статус иноагента надо было дать ей ещё тогда.Сегодня она утверждает, что последние лет 15 боролась с властью Кремля. И из-за этого якобы подвергалась гонениям на работе.Но ушла Татьяна с телевидения совсем по другой причине. Она начала пить алкоголь практически в прямом эфире.Ксения Собчак, которая участвовала в совместных с ней съёмках, рассказывала:- Татьяна Лазарева напилась. Это выглядело просто ужасно. Она пришла трезвая, но у неё, видимо, был коньяк где-то в гримёрной. На первой же съёмке, оказавшись с ней рядом, я почувствовала запах спиртного. Я говорю: "Тань, ты выпила, что ли?" Она: "Ну да, чуть-чуть".Сегодня Лазарева откровенно нуждается, распродаёт старые вещи, какие-то безделушки прямо в эфире ("деньги пойдут детям Украины").Проводит платные ужины с собой для всех желающих, называется - "Ужин со смыслом". Говорит, что так ей удается заработать 2-3 тысячи евро в месяц. Многие, кстати, в этом сомневаются. Деньги Лазарева может получать только из известных иноагентских касс - например, у другого иноагента, Ходорковского.Но другая сбежавшая знаменитость - сотрудница ОРТ Марина Овсянникова, которая весной 2022 появилась с плакатом "Нет войне" за спиной ведущей новостей Екатерины Андреевой - признавалась, что там тоже очень низкие гонорары, и заработки получаются смехотворные."Я оказалась в эмиграции, без денег, жилья и работы", - жаловалась Овсянникова.О былой роскоши Тане Лазаревой (иноагент, экстремист) напоминает только дом в Испании, который куплен за баснословные прошлые телевизионные гонорары."Гении КВН"Всё это - вполне закономерный итог какой-то поразительной инфантильной позиции "мне можно всё".И Лазарева же такая не одна. В цеху юмористов, актёров и телеведущих таких оказалось немало.Но и немного, кстати, не все такие дураки, были подсчёты, сколько уехало - меньше 0,1 процента работников "творческого цеха".Уехали несколько известных личностей, чьи имена были на слуху, отсюда такое впечатление массовой эмиграции "гениев КВН и юмористических шоу".И вот что интересно: все эти люди были не просто высокооплачиваемыми. Они получали невероятные, баснословные гонорары и преференции для сытной и комфортной жизни.Самые большие деньги получали: Светлана Лобода, Валерий Меладзе, иноагент Максим Галкин (самый богатый телеведущий России), иноагент Семен Слепаков (самый богатый юморист-куплетист), исчезнувшие из публичного пространства телеведущие Дмитрий Нагиев и Иван Ургант.Возможно, в этом одна из причин их поступка. Вера в собственную невероятную исключительность, которая подпитывалась невероятными гонорарами, деньгами от рекламы и другими доходами.Ну и недвижимость, а также счета за рубежом (то есть опять же - деньги, заработаннные в России) сильно повлияли на принятие решений об эмиграции.А как дела у других сбежавших из России знаменитостей?Неутешительная новость пришла из Латвии.Чулпан Хаматова, Сухановс и Крымовс: отменаК новому спектаклю готовилась Чулпан Хаматова.Режиссёр Крымов (сын режиссера Анатолия Эфроса), покинувший Россию, вместе с такими же беглецами: Чулпан Хаматовой, и Максимом Сухановым, ставил спектакль в Национальном театре Латвии.Уже были готовы афиши. Там их называли по латышски: "Сухановс, Крымовс и Чулпана".Но мимикрировать под местных не получилось, пришла неприятная новость: спектакль отменили.Чулпан Хаматова и режиссёр Крымов молчат. А что говорить?Их просто выкинули из театра Риги.Кстати, театр этот был построен на деньги русских купцов по указанию русской императрицы. Но теперь там не хотят слышать русскую речь.Режиссёр Херманис сказал, что у Чулпан не получилось найти своего зрителя, и скорее всего, театр вообще с ней расстанется.Как это могло в принципе получиться? За два года она не смогла выучить ни одной роли на латышском.Но дело не только в том, что спектакль должен был идти на русском языке, а это, оказывается, "неприемлемо" для латышского театрального пространства (построенного, напомним, русскими). Не спасли спектакль даже субтитры на латышском, которые должны были сопровождать спектакль.В спектакле Хаматова и Суханов должны были играть самих себя."Два растерянных интеллигента, уехавших из страны, их размеренный быт остался в прошлом, они ищут новые смыслы..." - говорилось в анонсе спектакля.Как сказала режиссёр Национального театра Латвии Буране, "сейчас, на русском языке, говорить о страданиях двух русских художников, которые не могут найти свое место в мире, неэмпатично."Неэмпатично.То есть вы, русские, не заслуживаете эмпатии, сочувствия, понимания. Вы нам не интересны. Так говорит режиссер Буране прямым текстом.И неважно, что Чулпан - татарка, а Суханов и Крымов - евреи. Они для них, в Латвии, всё равно "русские, заражённые имперским мышлением".Даже если вы "хорошие русские", предавшие свою страну.Предыдущий спектакль с участием Хаматовой тоже был снят с репертуара и назван "творческой неудачей".Зрители не хотят идти "на Хаматову". Коллег она откровенно раздражает: латышская сцена существует для латышей."Цена предательства оказалась очень низкой", - говорит актриса Яна Поплавская."Та сторона, на которую перебегают предатели, никогда их не уважает и никогда не выполняет свои обещания. Их нигде не любят, и отовсюду гонят... Та же Хаматова постоянно жалуется на жизнь и говорит исключительно о деньгах. Она плачет, потому что цена предательства оказалась низкой", - объясняет наша знаменитая "Красная шапочка".Светлана Лобода в Латвии Кстати, с теми же проблемами в Латвии столкнулась Светлана Лобода (въезд в Россию запрещен на 50 лет).Света Лобода теперь неузнаваемая.Её выступления происходят без декораций, без шоу, без спецэффектов. И самое главное - без российского телевидения, которое давало ей бешеную рекламу и узнаваемость.И вот результат - всё, нет никакой Лободы. Нет гонораров, популярности, успеха. Ничего нет.Есть недовольные зрители на концерте. Лобода выступала на Дне города в Латвии, и зрители уходили с концерта. Жаловались потом: кто это такая и зачем её пригласили.Светлана Лобода - украинская гражданка, но это ей всё равно не помогает. Она же выступала в России? Всё, "заражена имперским мышлением".Эмигрантов вообще нигде особо не любят. Видят в них конкурентов на рынке труда и сцены.А в сегодняшней ситуации всех, кто работал в России, пытаются выдавить с рынка под этим предлогом.Поэтому судьба певицы Лободы и актрисы Чулпан очевидна: их творчество там никому не нужно.Отношение хуже, чем к ХАМАСЧичваркин, кстати, в интервью жаловался, что "к боевикам ХАМАС отношения в банках Англии лучше, чем к хорошим русским."Ну чего же все они хотели?Славы и аплодисментов "хорошим русским" теперь не видать. Денег тоже. Эмпатии не заслуживают."Если бы я знала, что закончу в эмиграции, иноагентом, без денег и профессии, то я бы не пошла на этот митинг в 2011 году", - признавалась Лазарева, ещё когда была простым обычным иноагентом.Но поезд ушёл.Теперь они в эмиграции, без денег и профессии. Некоторые уже не просто иноагенты, а экстремисты.И что самое удивительное - все эти метаморфозы произошли по их собственному желанию.Почему же они не востребованы? Может быть они стали менее талантливы? Постарели? Не вписываются в западный мейнстрим? Скорее всего, это всё имеет место. Но всё же не главное. Самомнение помноженное на легкий успех на родине (нет, все-таки Родине) сделали их нечувствительными к проблемам и заботам простых людей. То есть зрителей. Кумиры выросли из этой среды и в какой-то момент просто перестали их понимать. Чувствовать их взгляды, мысли желания. Простые русские люди, вернее россияне, будь они татары, евреи или буряты, готовые умирать за свободу и независимость своей страны, оказались для них в "параллельной вселенной". Кумиры потеряли с ними контакт. Им, кумирам, героям КВН и ярких теле-шоу, казалось, что все в зале думают синхронно с ними. Что если они уедут, свалят с Родины, страна опустеет. А оказалось Россия прекрасно живет без них. И будет жить. И, получается, что в параллельной вселенной оказались не зрители, а бывшие кумиры, ставшие иноагентами.А на Западе они тоже никому не нужны. Потому что они там тоже чужие. Из другой вселенной, населенной "этими никогда непонятными русскими", даже если они - татары, евреи и буряты.Теперь иноагенты не нужны Родине. И не нужны на Западе. Теперь они - Вечно Чужие. Везде и негде.О том, с какими проблемами сталкиваются иноагенты России на Западе и в других странах - в статье Елены Мурзиной "Не только деньги. Зачем Максим Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента"
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, латвия, кремль, лобода, ксения собчак, квн, хамас, мвд
Пришли и другие, очень неприятные для слуха иноагентов новости.
Иноагент Татьяна Лазарева совсем недавно была внесена в списки экстремистов и террористов.
А МВД России 19 июня объявило её в розыск по уголовной статье.
Татьяна Лазарева: огорчена
- Буквально каждый день мы наталкиваемся на сообщения про атаки беспилотников на российские города. Я спрашиваю себя, а что здесь? - так спрашивала сама себя и трогательно прикладывала руку в область сердца Татьяна Лазарева.
Так что же было в сердце у нашей бывшей "Танюськи - симпапуськи", когда она слышала новости о том, что атакован какой-то город в России. И возможно, кто-то из русских мирных жителей погиб или погибнет?
- И вы знаете, я радуюсь, - с доброй улыбкой говорила Татьяна.
Но то было раньше. Теперь, когда Татьяну Лазареву внесли в списки экстремистов и террористов, она испытывает другие чувства.
Теперь она говорит: "Грустно."
Вроде бы все её коллеги по цеху иноагентов звонят и поздравляют свою "Танюську" (втайне, конечно, перекрестившись: хорошо, что я такого не наговорил), а сама она, говорит, никакой радости не ощущает.
Да какая может быть радость? Стало окончательно понятно, что в Россию Татьяне теперь не вернуться. Да и в некоторых других странах, оказывается, могут арестовать.
В Россию её также могут экстрадировать. Это зависит теперь от страны пребывания.
Татьяна попыталась оправдаться: "меня не так поняли". Ну а как надо было понимать? Все сказано предельно ясно: в сердце у неё - радость после атаки на русские города.
Раньше Таня Лазарева была любимицей зрителей КВН, О.С.П - студии и канала СТС. Заработки были более чем прекрасные, рекламные контракты тоже.
Потом она увлеклась политикой, вошла в Координационный совет оппозиции, ярко выступала на Болотной. Говорила: "надо было пойти на Кремль - мы ведь были совсем рядом".
То есть, получается, статус иноагента надо было дать ей ещё тогда.
Сегодня она утверждает, что последние лет 15 боролась с властью Кремля. И из-за этого якобы подвергалась гонениям на работе.
Но ушла Татьяна с телевидения совсем по другой причине. Она начала пить алкоголь практически в прямом эфире.
Ксения Собчак, которая участвовала в совместных с ней съёмках, рассказывала:
- Татьяна Лазарева напилась. Это выглядело просто ужасно. Она пришла трезвая, но у неё, видимо, был коньяк где-то в гримёрной. На первой же съёмке, оказавшись с ней рядом, я почувствовала запах спиртного. Я говорю: "Тань, ты выпила, что ли?" Она: "Ну да, чуть-чуть".
Сегодня Лазарева откровенно нуждается, распродаёт старые вещи, какие-то безделушки прямо в эфире ("деньги пойдут детям Украины").
Проводит платные ужины с собой для всех желающих, называется - "Ужин со смыслом". Говорит, что так ей удается заработать 2-3 тысячи евро в месяц. Многие, кстати, в этом сомневаются. Деньги Лазарева может получать только из известных иноагентских касс - например, у другого иноагента, Ходорковского.
Но другая сбежавшая знаменитость - сотрудница ОРТ Марина Овсянникова, которая весной 2022 появилась с плакатом "Нет войне" за спиной ведущей новостей Екатерины Андреевой - признавалась, что там тоже очень низкие гонорары, и заработки получаются смехотворные.
"Я оказалась в эмиграции, без денег, жилья и работы", - жаловалась Овсянникова.
О былой роскоши Тане Лазаревой (иноагент, экстремист) напоминает только дом в Испании, который куплен за баснословные прошлые телевизионные гонорары.
Всё это - вполне закономерный итог какой-то поразительной инфантильной позиции "мне можно всё".
И Лазарева же такая не одна. В цеху юмористов, актёров и телеведущих таких оказалось немало.
Но и немного, кстати, не все такие дураки, были подсчёты, сколько уехало - меньше 0,1 процента работников "творческого цеха".
Уехали несколько известных личностей, чьи имена были на слуху, отсюда такое впечатление массовой эмиграции "гениев КВН и юмористических шоу".
И вот что интересно: все эти люди были не просто высокооплачиваемыми. Они получали невероятные, баснословные гонорары и преференции для сытной и комфортной жизни.
Самые большие деньги получали: Светлана Лобода, Валерий Меладзе, иноагент Максим Галкин (самый богатый телеведущий России), иноагент Семен Слепаков (самый богатый юморист-куплетист), исчезнувшие из публичного пространства телеведущие Дмитрий Нагиев и Иван Ургант.
Возможно, в этом одна из причин их поступка. Вера в собственную невероятную исключительность, которая подпитывалась невероятными гонорарами, деньгами от рекламы и другими доходами.
Ну и недвижимость, а также счета за рубежом (то есть опять же - деньги, заработаннные в России) сильно повлияли на принятие решений об эмиграции.
А как дела у других сбежавших из России знаменитостей?
Неутешительная новость пришла из Латвии.
Чулпан Хаматова, Сухановс и Крымовс: отмена
К новому спектаклю готовилась Чулпан Хаматова.
Режиссёр Крымов (сын режиссера Анатолия Эфроса), покинувший Россию, вместе с такими же беглецами: Чулпан Хаматовой, и Максимом Сухановым, ставил спектакль в Национальном театре Латвии.
Уже были готовы афиши. Там их называли по латышски: "Сухановс, Крымовс и Чулпана".
Но мимикрировать под местных не получилось, пришла неприятная новость: спектакль отменили.
Чулпан Хаматова и режиссёр Крымов молчат. А что говорить?
Их просто выкинули из театра Риги.
Кстати, театр этот был построен на деньги русских купцов по указанию русской императрицы. Но теперь там не хотят слышать русскую речь.
Режиссёр Херманис сказал, что у Чулпан не получилось найти своего зрителя, и скорее всего, театр вообще с ней расстанется.
Как это могло в принципе получиться? За два года она не смогла выучить ни одной роли на латышском.
Но дело не только в том, что спектакль должен был идти на русском языке, а это, оказывается, "неприемлемо" для латышского театрального пространства (построенного, напомним, русскими). Не спасли спектакль даже субтитры на латышском, которые должны были сопровождать спектакль.
В спектакле Хаматова и Суханов должны были играть самих себя.
"Два растерянных интеллигента, уехавших из страны, их размеренный быт остался в прошлом, они ищут новые смыслы..." - говорилось в анонсе спектакля.
Как сказала режиссёр Национального театра Латвии Буране, "сейчас, на русском языке, говорить о страданиях двух русских художников, которые не могут найти свое место в мире, неэмпатично."
То есть вы, русские, не заслуживаете эмпатии, сочувствия, понимания. Вы нам не интересны. Так говорит режиссер Буране прямым текстом.
И неважно, что Чулпан - татарка, а Суханов и Крымов - евреи. Они для них, в Латвии, всё равно "русские, заражённые имперским мышлением".
Даже если вы "хорошие русские", предавшие свою страну.
Предыдущий спектакль с участием Хаматовой тоже был снят с репертуара и назван "творческой неудачей".
Зрители не хотят идти "на Хаматову". Коллег она откровенно раздражает: латышская сцена существует для латышей.
"Цена предательства оказалась очень низкой", - говорит актриса Яна Поплавская.
"Та сторона, на которую перебегают предатели, никогда их не уважает и никогда не выполняет свои обещания. Их нигде не любят, и отовсюду гонят... Та же Хаматова постоянно жалуется на жизнь и говорит исключительно о деньгах. Она плачет, потому что цена предательства оказалась низкой", - объясняет наша знаменитая "Красная шапочка".
Кстати, с теми же проблемами в Латвии столкнулась Светлана Лобода (въезд в Россию запрещен на 50 лет).
Света Лобода теперь неузнаваемая.
Её выступления происходят без декораций, без шоу, без спецэффектов. И самое главное - без российского телевидения, которое давало ей бешеную рекламу и узнаваемость.
И вот результат - всё, нет никакой Лободы. Нет гонораров, популярности, успеха. Ничего нет.
Есть недовольные зрители на концерте. Лобода выступала на Дне города в Латвии, и зрители уходили с концерта. Жаловались потом: кто это такая и зачем её пригласили.
Светлана Лобода - украинская гражданка, но это ей всё равно не помогает. Она же выступала в России? Всё, "заражена имперским мышлением".
Эмигрантов вообще нигде особо не любят. Видят в них конкурентов на рынке труда и сцены.
А в сегодняшней ситуации всех, кто работал в России, пытаются выдавить с рынка под этим предлогом.
Поэтому судьба певицы Лободы и актрисы Чулпан очевидна: их творчество там никому не нужно.
Отношение хуже, чем к ХАМАС
Чичваркин, кстати, в интервью жаловался, что "к боевикам ХАМАС отношения в банках Англии лучше, чем к хорошим русским."
Ну чего же все они хотели?
Славы и аплодисментов "хорошим русским" теперь не видать. Денег тоже. Эмпатии не заслуживают.
"Если бы я знала, что закончу в эмиграции, иноагентом, без денег и профессии, то я бы не пошла на этот митинг в 2011 году", - признавалась Лазарева, ещё когда была простым обычным иноагентом.
Теперь они в эмиграции, без денег и профессии. Некоторые уже не просто иноагенты, а экстремисты.
И что самое удивительное - все эти метаморфозы произошли по их собственному желанию.
Почему же они не востребованы? Может быть они стали менее талантливы? Постарели? Не вписываются в западный мейнстрим?
Скорее всего, это всё имеет место. Но всё же не главное. Самомнение помноженное на легкий успех на родине (нет, все-таки Родине) сделали их нечувствительными к проблемам и заботам простых людей. То есть зрителей. Кумиры выросли из этой среды и в какой-то момент просто перестали их понимать. Чувствовать их взгляды, мысли желания. Простые русские люди, вернее россияне, будь они татары, евреи или буряты, готовые умирать за свободу и независимость своей страны, оказались для них в "параллельной вселенной". Кумиры потеряли с ними контакт. Им, кумирам, героям КВН и ярких теле-шоу, казалось, что все в зале думают синхронно с ними. Что если они уедут, свалят с Родины, страна опустеет.
А оказалось Россия прекрасно живет без них. И будет жить. И, получается, что в параллельной вселенной оказались не зрители, а бывшие кумиры, ставшие иноагентами.
А на Западе они тоже никому не нужны. Потому что они там тоже чужие. Из другой вселенной, населенной "этими никогда непонятными русскими", даже если они - татары, евреи и буряты.
Теперь иноагенты не нужны Родине. И не нужны на Западе. Теперь они - Вечно Чужие. Везде и негде.
О том, с какими проблемами сталкиваются иноагенты России на Западе и в других странах - в статье Елены Мурзиной "Не только деньги. Зачем Максим Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента"