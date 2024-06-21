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Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой

Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой - 21.06.2024 Украина.ру

Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой

Всё тяжелее жизнь иноагентов, покинувших Россию после начала СВО. То, что начиналось как поспешное бегство из "погибающей страны", превратилось в не самую приятную реальность эмигрантской жизни - с неизбежной потерей и статуса, и уровня жизненного комфорта.

2024-06-21T04:31

2024-06-21T04:31

2024-06-21T04:41

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Пришли и другие, очень неприятные для слуха иноагентов новости.Иноагент Татьяна Лазарева совсем недавно была внесена в списки экстремистов и террористов.А МВД России 19 июня объявило её в розыск по уголовной статье.Татьяна Лазарева: огорчена- Буквально каждый день мы наталкиваемся на сообщения про атаки беспилотников на российские города. Я спрашиваю себя, а что здесь? - так спрашивала сама себя и трогательно прикладывала руку в область сердца Татьяна Лазарева.Так что же было в сердце у нашей бывшей "Танюськи - симпапуськи", когда она слышала новости о том, что атакован какой-то город в России. И возможно, кто-то из русских мирных жителей погиб или погибнет?- И вы знаете, я радуюсь, - с доброй улыбкой говорила Татьяна.Но то было раньше. Теперь, когда Татьяну Лазареву внесли в списки экстремистов и террористов, она испытывает другие чувства.Теперь она говорит: "Грустно."Вроде бы все её коллеги по цеху иноагентов звонят и поздравляют свою "Танюську" (втайне, конечно, перекрестившись: хорошо, что я такого не наговорил), а сама она, говорит, никакой радости не ощущает.Да какая может быть радость? Стало окончательно понятно, что в Россию Татьяне теперь не вернуться. Да и в некоторых других странах, оказывается, могут арестовать.В Россию её также могут экстрадировать. Это зависит теперь от страны пребывания.Татьяна попыталась оправдаться: "меня не так поняли". Ну а как надо было понимать? Все сказано предельно ясно: в сердце у неё - радость после атаки на русские города.Раньше Таня Лазарева была любимицей зрителей КВН, О.С.П - студии и канала СТС. Заработки были более чем прекрасные, рекламные контракты тоже.Потом она увлеклась политикой, вошла в Координационный совет оппозиции, ярко выступала на Болотной. Говорила: "надо было пойти на Кремль - мы ведь были совсем рядом".То есть, получается, статус иноагента надо было дать ей ещё тогда.Сегодня она утверждает, что последние лет 15 боролась с властью Кремля. И из-за этого якобы подвергалась гонениям на работе.Но ушла Татьяна с телевидения совсем по другой причине. Она начала пить алкоголь практически в прямом эфире.Ксения Собчак, которая участвовала в совместных с ней съёмках, рассказывала:- Татьяна Лазарева напилась. Это выглядело просто ужасно. Она пришла трезвая, но у неё, видимо, был коньяк где-то в гримёрной. На первой же съёмке, оказавшись с ней рядом, я почувствовала запах спиртного. Я говорю: "Тань, ты выпила, что ли?" Она: "Ну да, чуть-чуть".Сегодня Лазарева откровенно нуждается, распродаёт старые вещи, какие-то безделушки прямо в эфире ("деньги пойдут детям Украины").Проводит платные ужины с собой для всех желающих, называется - "Ужин со смыслом". Говорит, что так ей удается заработать 2-3 тысячи евро в месяц. Многие, кстати, в этом сомневаются. Деньги Лазарева может получать только из известных иноагентских касс - например, у другого иноагента, Ходорковского.Но другая сбежавшая знаменитость - сотрудница ОРТ Марина Овсянникова, которая весной 2022 появилась с плакатом "Нет войне" за спиной ведущей новостей Екатерины Андреевой - признавалась, что там тоже очень низкие гонорары, и заработки получаются смехотворные."Я оказалась в эмиграции, без денег, жилья и работы", - жаловалась Овсянникова.О былой роскоши Тане Лазаревой (иноагент, экстремист) напоминает только дом в Испании, который куплен за баснословные прошлые телевизионные гонорары."Гении КВН"Всё это - вполне закономерный итог какой-то поразительной инфантильной позиции "мне можно всё".И Лазарева же такая не одна. В цеху юмористов, актёров и телеведущих таких оказалось немало.Но и немного, кстати, не все такие дураки, были подсчёты, сколько уехало - меньше 0,1 процента работников "творческого цеха".Уехали несколько известных личностей, чьи имена были на слуху, отсюда такое впечатление массовой эмиграции "гениев КВН и юмористических шоу".И вот что интересно: все эти люди были не просто высокооплачиваемыми. Они получали невероятные, баснословные гонорары и преференции для сытной и комфортной жизни.Самые большие деньги получали: Светлана Лобода, Валерий Меладзе, иноагент Максим Галкин (самый богатый телеведущий России), иноагент Семен Слепаков (самый богатый юморист-куплетист), исчезнувшие из публичного пространства телеведущие Дмитрий Нагиев и Иван Ургант.Возможно, в этом одна из причин их поступка. Вера в собственную невероятную исключительность, которая подпитывалась невероятными гонорарами, деньгами от рекламы и другими доходами.Ну и недвижимость, а также счета за рубежом (то есть опять же - деньги, заработаннные в России) сильно повлияли на принятие решений об эмиграции.А как дела у других сбежавших из России знаменитостей?Неутешительная новость пришла из Латвии.Чулпан Хаматова, Сухановс и Крымовс: отменаК новому спектаклю готовилась Чулпан Хаматова.Режиссёр Крымов (сын режиссера Анатолия Эфроса), покинувший Россию, вместе с такими же беглецами: Чулпан Хаматовой, и Максимом Сухановым, ставил спектакль в Национальном театре Латвии.Уже были готовы афиши. Там их называли по латышски: "Сухановс, Крымовс и Чулпана".Но мимикрировать под местных не получилось, пришла неприятная новость: спектакль отменили.Чулпан Хаматова и режиссёр Крымов молчат. А что говорить?Их просто выкинули из театра Риги.Кстати, театр этот был построен на деньги русских купцов по указанию русской императрицы. Но теперь там не хотят слышать русскую речь.Режиссёр Херманис сказал, что у Чулпан не получилось найти своего зрителя, и скорее всего, театр вообще с ней расстанется.Как это могло в принципе получиться? За два года она не смогла выучить ни одной роли на латышском.Но дело не только в том, что спектакль должен был идти на русском языке, а это, оказывается, "неприемлемо" для латышского театрального пространства (построенного, напомним, русскими). Не спасли спектакль даже субтитры на латышском, которые должны были сопровождать спектакль.В спектакле Хаматова и Суханов должны были играть самих себя."Два растерянных интеллигента, уехавших из страны, их размеренный быт остался в прошлом, они ищут новые смыслы..." - говорилось в анонсе спектакля.Как сказала режиссёр Национального театра Латвии Буране, "сейчас, на русском языке, говорить о страданиях двух русских художников, которые не могут найти свое место в мире, неэмпатично."Неэмпатично.То есть вы, русские, не заслуживаете эмпатии, сочувствия, понимания. Вы нам не интересны. Так говорит режиссер Буране прямым текстом.И неважно, что Чулпан - татарка, а Суханов и Крымов - евреи. Они для них, в Латвии, всё равно "русские, заражённые имперским мышлением".Даже если вы "хорошие русские", предавшие свою страну.Предыдущий спектакль с участием Хаматовой тоже был снят с репертуара и назван "творческой неудачей".Зрители не хотят идти "на Хаматову". Коллег она откровенно раздражает: латышская сцена существует для латышей."Цена предательства оказалась очень низкой", - говорит актриса Яна Поплавская."Та сторона, на которую перебегают предатели, никогда их не уважает и никогда не выполняет свои обещания. Их нигде не любят, и отовсюду гонят... Та же Хаматова постоянно жалуется на жизнь и говорит исключительно о деньгах. Она плачет, потому что цена предательства оказалась низкой", - объясняет наша знаменитая "Красная шапочка".Светлана Лобода в Латвии Кстати, с теми же проблемами в Латвии столкнулась Светлана Лобода (въезд в Россию запрещен на 50 лет).Света Лобода теперь неузнаваемая.Её выступления происходят без декораций, без шоу, без спецэффектов. И самое главное - без российского телевидения, которое давало ей бешеную рекламу и узнаваемость.И вот результат - всё, нет никакой Лободы. Нет гонораров, популярности, успеха. Ничего нет.Есть недовольные зрители на концерте. Лобода выступала на Дне города в Латвии, и зрители уходили с концерта. Жаловались потом: кто это такая и зачем её пригласили.Светлана Лобода - украинская гражданка, но это ей всё равно не помогает. Она же выступала в России? Всё, "заражена имперским мышлением".Эмигрантов вообще нигде особо не любят. Видят в них конкурентов на рынке труда и сцены.А в сегодняшней ситуации всех, кто работал в России, пытаются выдавить с рынка под этим предлогом.Поэтому судьба певицы Лободы и актрисы Чулпан очевидна: их творчество там никому не нужно.Отношение хуже, чем к ХАМАСЧичваркин, кстати, в интервью жаловался, что "к боевикам ХАМАС отношения в банках Англии лучше, чем к хорошим русским."Ну чего же все они хотели?Славы и аплодисментов "хорошим русским" теперь не видать. Денег тоже. Эмпатии не заслуживают."Если бы я знала, что закончу в эмиграции, иноагентом, без денег и профессии, то я бы не пошла на этот митинг в 2011 году", - признавалась Лазарева, ещё когда была простым обычным иноагентом.Но поезд ушёл.Теперь они в эмиграции, без денег и профессии. Некоторые уже не просто иноагенты, а экстремисты.И что самое удивительное - все эти метаморфозы произошли по их собственному желанию.Почему же они не востребованы? Может быть они стали менее талантливы? Постарели? Не вписываются в западный мейнстрим? Скорее всего, это всё имеет место. Но всё же не главное. Самомнение помноженное на легкий успех на родине (нет, все-таки Родине) сделали их нечувствительными к проблемам и заботам простых людей. То есть зрителей. Кумиры выросли из этой среды и в какой-то момент просто перестали их понимать. Чувствовать их взгляды, мысли желания. Простые русские люди, вернее россияне, будь они татары, евреи или буряты, готовые умирать за свободу и независимость своей страны, оказались для них в "параллельной вселенной". Кумиры потеряли с ними контакт. Им, кумирам, героям КВН и ярких теле-шоу, казалось, что все в зале думают синхронно с ними. Что если они уедут, свалят с Родины, страна опустеет. А оказалось Россия прекрасно живет без них. И будет жить. И, получается, что в параллельной вселенной оказались не зрители, а бывшие кумиры, ставшие иноагентами.А на Западе они тоже никому не нужны. Потому что они там тоже чужие. Из другой вселенной, населенной "этими никогда непонятными русскими", даже если они - татары, евреи и буряты.Теперь иноагенты не нужны Родине. И не нужны на Западе. Теперь они - Вечно Чужие. Везде и негде.О том, с какими проблемами сталкиваются иноагенты России на Западе и в других странах - в статье Елены Мурзиной "Не только деньги. Зачем Максим Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, латвия, кремль, лобода, ксения собчак, квн, хамас, мвд