https://ukraina.ru/20240725/1056454372.html

Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис

Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис - 25.07.2024 Украина.ру

Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис

Согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. После выстрелов в Пенсильвании участие Байдена в выборах выглядело как досрочное поражение, поэтому демократы решили биться до конца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-07-25T03:45

2024-07-25T03:45

2024-07-25T03:45

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выборы

американцы

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Я не уверен, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выиграет эти выборы. Хотя раньше была абсолютная уверенность в том, что действующий президент Джо Байден не снимется с выборов и проиграет Трампу в ноябре, рассказал политолог.Но после выстрелов в Пенсильвании участие Байдена в выборах выглядело как досрочное поражение, поэтому демократы решили биться до конца. А дальше уже вопрос подходов к Байдену и вице-президенту Камале Харрис в качестве кандидата, добавил он.По словам эксперта, Трамп тоже немолод, у него тоже скандальная семейка и огромный груз невыполненных обещаний. К тому же речь идет о переломе в пяти-шести колеблющихся штатах. И эта усталость от Трампа может привести к тому, что Харрис получит больше голосов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, зачем Зеленский готовит референдум по вопросам мирных переговоров - в интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки на сайте Украина.ру

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы, американцы