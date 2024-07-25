Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис - 25.07.2024 Украина.ру
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Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис
Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис - 25.07.2024 Украина.ру
Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис
Согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. После выстрелов в Пенсильвании участие Байдена в выборах выглядело как досрочное поражение, поэтому демократы решили биться до конца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-07-25T03:45
2024-07-25T03:45
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы
американцы
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Я не уверен, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выиграет эти выборы. Хотя раньше была абсолютная уверенность в том, что действующий президент Джо Байден не снимется с выборов и проиграет Трампу в ноябре, рассказал политолог.Но после выстрелов в Пенсильвании участие Байдена в выборах выглядело как досрочное поражение, поэтому демократы решили биться до конца. А дальше уже вопрос подходов к Байдену и вице-президенту Камале Харрис в качестве кандидата, добавил он.По словам эксперта, Трамп тоже немолод, у него тоже скандальная семейка и огромный груз невыполненных обещаний. К тому же речь идет о переломе в пяти-шести колеблющихся штатах. И эта усталость от Трампа может привести к тому, что Харрис получит больше голосов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.руО том, зачем Зеленский готовит референдум по вопросам мирных переговоров - в интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы, американцы
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, выборы, американцы

Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис

03:45 25.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. После выстрелов в Пенсильвании участие Байдена в выборах выглядело как досрочное поражение, поэтому демократы решили биться до конца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
Я не уверен, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выиграет эти выборы. Хотя раньше была абсолютная уверенность в том, что действующий президент Джо Байден не снимется с выборов и проиграет Трампу в ноябре, рассказал политолог.
Но после выстрелов в Пенсильвании участие Байдена в выборах выглядело как досрочное поражение, поэтому демократы решили биться до конца. А дальше уже вопрос подходов к Байдену и вице-президенту Камале Харрис в качестве кандидата, добавил он.
"Да, у нее низкий рейтинг. Да, ее не любил сам Байден. Иногда даже казалось, что Байден специально ее топит, доверяя ей заранее провальные задания. Но, согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. Они им надоели оба", - подчеркнул Бавырин.
По словам эксперта, Трамп тоже немолод, у него тоже скандальная семейка и огромный груз невыполненных обещаний. К тому же речь идет о переломе в пяти-шести колеблющихся штатах. И эта усталость от Трампа может привести к тому, что Харрис получит больше голосов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем Зеленский готовит референдум по вопросам мирных переговоров - в интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки на сайте Украина.ру
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Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причиныПочему Евросоюз за войну, а не за мир с Россией? Лишат ли Венгрию председательства в Евросовете? Что изменилось на Западе в отношении Украины?
 
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Заголовок открываемого материала
03:45Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис
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