Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис
Согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. После выстрелов в Пенсильвании участие Байдена в выборах выглядело как досрочное поражение, поэтому демократы решили биться до конца. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бавырин
Я не уверен, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выиграет эти выборы. Хотя раньше была абсолютная уверенность в том, что действующий президент Джо Байден не снимется с выборов и проиграет Трампу в ноябре, рассказал политолог.
Но после выстрелов в Пенсильвании участие Байдена в выборах выглядело как досрочное поражение, поэтому демократы решили биться до конца. А дальше уже вопрос подходов к Байдену и вице-президенту Камале Харрис в качестве кандидата, добавил он.
"Да, у нее низкий рейтинг. Да, ее не любил сам Байден. Иногда даже казалось, что Байден специально ее топит, доверяя ей заранее провальные задания. Но, согласно социологическим опросам, около 40% американцев не хотят ни Трампа, ни Байдена. Они им надоели оба", - подчеркнул Бавырин.
По словам эксперта, Трамп тоже немолод, у него тоже скандальная семейка и огромный груз невыполненных обещаний. К тому же речь идет о переломе в пяти-шести колеблющихся штатах. И эта усталость от Трампа может привести к тому, что Харрис получит больше голосов, заключил собеседник издания.
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