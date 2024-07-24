Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах
16:19 24.07.2024 (обновлено: 16:27 24.07.2024)
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Федеральными заказчиками завершена работа на 11 262 объектах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, отремонтировано свыше трех тысяч километров дорог. Такие данные на совещании по развитию новых регионов привел президент России Владимир Путин
"Построено 62 многоквартирных дома, восстановлено 2140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры, спорта", — указал глава государства.
По его словам, с 2022 года время плановая и сверхплановая задача по строительству в новых регионах уже выполнена – более чем на 19 тысяч различных объектов.
Президент указал, что регионы Донбасса и Новороссии необходимо интегрировать в реализацию нацпроектов и дать упрощенный доступ к инструментам поддержки.
Путин также подчеркнул, что сегодня в новых субъектах продолжают решать наиболее острые проблемы.
"По основным сферам и направлениям социально экономического развития в каждом из четырех регионов есть определённые результаты. Решаются наиболее острые проблемы и происходят, я надеюсь, перемены к лучшему, которые люди видят и чувствуют. (...) Фактически вся страна, миллионы людей, поддерживают Донбасс и Новороссию, помогают им раскрыть свой колоссальный потенциал созидания и роста", – сказал Путин.
Ранее Путин рассказал, как будут развивать Новороссию.
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