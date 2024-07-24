https://ukraina.ru/20240724/1056456194.html

Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах

Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах - 24.07.2024 Украина.ру

Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах

Федеральными заказчиками завершена работа на 11 262 объектах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, отремонтировано свыше трех тысяч километров дорог. Такие данные на совещании по развитию новых регионов привел президент России Владимир Путин

2024-07-24T16:19

2024-07-24T16:19

2024-07-24T16:27

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"Построено 62 многоквартирных дома, восстановлено 2140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры, спорта", — указал глава государства. По его словам, с 2022 года время плановая и сверхплановая задача по строительству в новых регионах уже выполнена – более чем на 19 тысяч различных объектов.Президент указал, что регионы Донбасса и Новороссии необходимо интегрировать в реализацию нацпроектов и дать упрощенный доступ к инструментам поддержки. Путин также подчеркнул, что сегодня в новых субъектах продолжают решать наиболее острые проблемы. Ранее Путин рассказал, как будут развивать Новороссию. Подробнее о возобновлении работы предприятий Донбасса читайте в интервью независимого эксперта Леонида Хазанова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240715/1056259761.html

донбасс

новороссия

донецкая народная республика

лнр

запорожское направление

запорожская область

херсонская область

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новости, донбасс, новороссия, донецкая народная республика, владимир путин, лнр, запорожское направление, запорожская область, херсонская область, новые регионы