Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах - 24.07.2024 Украина.ру
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Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах
Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах - 24.07.2024 Украина.ру
Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах
Федеральными заказчиками завершена работа на 11 262 объектах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, отремонтировано свыше трех тысяч километров дорог. Такие данные на совещании по развитию новых регионов привел президент России Владимир Путин
2024-07-24T16:19
2024-07-24T16:27
новости
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херсонская область
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"Построено 62 многоквартирных дома, восстановлено 2140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры, спорта", — указал глава государства. По его словам, с 2022 года время плановая и сверхплановая задача по строительству в новых регионах уже выполнена – более чем на 19 тысяч различных объектов.Президент указал, что регионы Донбасса и Новороссии необходимо интегрировать в реализацию нацпроектов и дать упрощенный доступ к инструментам поддержки. Путин также подчеркнул, что сегодня в новых субъектах продолжают решать наиболее острые проблемы. Ранее Путин рассказал, как будут развивать Новороссию. Подробнее о возобновлении работы предприятий Донбасса читайте в интервью независимого эксперта Леонида Хазанова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240715/1056259761.html
донбасс
новороссия
донецкая народная республика
лнр
запорожское направление
запорожская область
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новости, донбасс, новороссия, донецкая народная республика, владимир путин, лнр, запорожское направление, запорожская область, херсонская область, новые регионы
Новости, Донбасс, Новороссия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, ЛНР, Запорожское направление, Запорожская область, Херсонская область, Новые регионы

Путин: в новых регионах завершена работа на более чем 11 тысячах объектах

16:19 24.07.2024 (обновлено: 16:27 24.07.2024)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Федеральными заказчиками завершена работа на 11 262 объектах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, отремонтировано свыше трех тысяч километров дорог. Такие данные на совещании по развитию новых регионов привел президент России Владимир Путин
"Построено 62 многоквартирных дома, восстановлено 2140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры, спорта", — указал глава государства.
По его словам, с 2022 года время плановая и сверхплановая задача по строительству в новых регионах уже выполнена – более чем на 19 тысяч различных объектов.
Президент указал, что регионы Донбасса и Новороссии необходимо интегрировать в реализацию нацпроектов и дать упрощенный доступ к инструментам поддержки.
Путин также подчеркнул, что сегодня в новых субъектах продолжают решать наиболее острые проблемы.
"По основным сферам и направлениям социально экономического развития в каждом из четырех регионов есть определённые результаты. Решаются наиболее острые проблемы и происходят, я надеюсь, перемены к лучшему, которые люди видят и чувствуют. (...) Фактически вся страна, миллионы людей, поддерживают Донбасс и Новороссию, помогают им раскрыть свой колоссальный потенциал созидания и роста", – сказал Путин.
Ранее Путин рассказал, как будут развивать Новороссию.
Подробнее о возобновлении работы предприятий Донбасса читайте в интервью независимого эксперта Леонида Хазанова на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2024
15 июля, 14:07
Бесхозяйная недвижимость Новороссии. Что происходит с правом собственности в новых регионах РоссииНачиная с 2014 года события в Новороссии породили массу проблем, с которыми столкнулись и власть и простые граждане. Одна из наиболее острых — что делать с квартирами и нежилыми помещениями, которые по разным причинам оказались брошенными их хозяевами или, как часто бывает, временно оставлены их хозяевами?
 
НовостиДонбассНовороссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛНРЗапорожское направлениеЗапорожская областьХерсонская областьНовые регионы
 
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