Эксперт рассказал о возобновлении работы предприятий Донбасса - 16.03.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал о возобновлении работы предприятий Донбасса
Эксперт рассказал о возобновлении работы предприятий Донбасса - 16.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о возобновлении работы предприятий Донбасса
Свыше тысячи предприятий различных отраслей перешли к России, многие из них уже возобновили работу, рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов в интервью изданию Украина.ру
2024-03-16T09:33
2024-03-16T09:33
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россия
донбасс
новые регионы
восстановление донбасса
восстановление
промышленность
предприятие
завод
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Эксперт отметил, что многие из производств уже возобновили свою работу, в частности, Ясиноватский машиностроительный завод. Он поставляет комплектующие изделия для различных видов горного оборудования угольным шахтам Кемеровской области, рассказал Хазанов.Планируется запуск северодонецкого "Азота" и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Предприятия являются флагманами химической и металлургической отраслей Донбасса соответственно, отметил он.Эксперт рассказал, что в 2023 году обрабатывающая отрасль Луганской Народной Республики увеличила реализацию продукции на 19% до 117 млрд рублей. Доля обрабатывающей отрасли в структуре промышленности региона составила 77,5%. При этом, подчеркнул он, среднемесячная зарплата её работников поднялась на 37%.Хазанов отметил, что индустрия новых регионов показывает хорошие темпы. В этом большая заслуга не только местных властей, но и Министерства промышленности и торговли России, добавил эксперт. Минпромторг России прикладывает максимум усилий по поддержке индустрии в новых регионах и выводу на путь устойчивого роста. Российское ведомство реализует меры господдержки промышленности, которые используются по всей России, резюмировал эксперт.Полностью интервью Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, донбасс, новые регионы, восстановление донбасса, восстановление, промышленность, предприятие, завод
Новости, Россия, Донбасс, Новые регионы, восстановление Донбасса, восстановление, промышленность, предприятие, завод

Эксперт рассказал о возобновлении работы предприятий Донбасса

09:33 16.03.2024
 
© скриншот видео "hromadske" Авдеевский коксохимический завод АКХЗ
 Авдеевский коксохимический завод АКХЗ
© скриншот видео "hromadske"
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Свыше тысячи предприятий различных отраслей перешли к России, многие из них уже возобновили работу, рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов в интервью изданию Украина.ру
"Промышленность новых регионов России сегодня находится в состоянии восстановления, несмотря на стремление Вооруженных сил Украины разрушить в них все до основания. В целом к России перешло свыше 1 тысячи предприятий самых различных отраслей, начиная от металлургии и заканчивая химией", - сказал Хазанов.
Эксперт отметил, что многие из производств уже возобновили свою работу, в частности, Ясиноватский машиностроительный завод. Он поставляет комплектующие изделия для различных видов горного оборудования угольным шахтам Кемеровской области, рассказал Хазанов.
Планируется запуск северодонецкого "Азота" и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Предприятия являются флагманами химической и металлургической отраслей Донбасса соответственно, отметил он.
Эксперт рассказал, что в 2023 году обрабатывающая отрасль Луганской Народной Республики увеличила реализацию продукции на 19% до 117 млрд рублей. Доля обрабатывающей отрасли в структуре промышленности региона составила 77,5%.
При этом, подчеркнул он, среднемесячная зарплата её работников поднялась на 37%.
Хазанов отметил, что индустрия новых регионов показывает хорошие темпы. В этом большая заслуга не только местных властей, но и Министерства промышленности и торговли России, добавил эксперт.
Минпромторг России прикладывает максимум усилий по поддержке индустрии в новых регионах и выводу на путь устойчивого роста. Российское ведомство реализует меры господдержки промышленности, которые используются по всей России, резюмировал эксперт.
Полностью интервью Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году читайте на сайте Украина.ру
Леонид Хазанов интервью - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 16:32
Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году Промышленность Украины держится на честном слове ее властей и отчаянии тех, у кого нет возможности покинуть страну. При подобном подходе скоро на Украине некому будет работать
 
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