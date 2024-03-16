Эксперт рассказал о возобновлении работы предприятий Донбасса

Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году

Промышленность Украины держится на честном слове ее властей и отчаянии тех, у кого нет возможности покинуть страну. При подобном подходе скоро на Украине некому будет работать