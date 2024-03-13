https://ukraina.ru/20240313/1053856267.html
"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию
"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию - 13.03.2024 Украина.ру
"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию
В Новороссии будут развивать новые сферы деятельности, помимо традиционных, заявил президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
2024-03-13T11:57
2024-03-13T11:57
2024-03-13T11:57
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владимир путин
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Новороссия – это регион с ярко выраженным развитым сельских хозяйством, заявил Путин."Мы будем делать все для того, чтобы поддерживать и традиционные сферы деятельности, и новые, которые органично вписываются в эти регионы и в желание людей их развивать. А там, знаете, люди очень талантливые", — заявил Путин.Российский лидер отметил, что из новых регионов уже поступают налоги в федеральный бюджет. "Им нужно на этом этапе помочь, поддержать. Вытащить на общефедеральный российский уровень. Они заработают и очень быстро", добавил он.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в декабре прошлого года на пресс-конференции заявила, что возвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами.За счёт хозяйственной деятельности новые регионы перечислили за время проведения СВО более 170 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации. "Там огромный потенциал: промышленный, сельскохозяйственный, научный и другой", заявила Матвиенко.
https://ukraina.ru/20240312/1053833477.html
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Украина.ру
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новости, россия, новороссия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, новые регионы
Новости, Россия, Новороссия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Новые регионы
"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию
В Новороссии будут развивать новые сферы деятельности, помимо традиционных, заявил президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости