"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию - 13.03.2024 Украина.ру
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"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию
"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию - 13.03.2024 Украина.ру
"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию
В Новороссии будут развивать новые сферы деятельности, помимо традиционных, заявил президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
2024-03-13T11:57
2024-03-13T11:57
новости
россия
новороссия
украина
владимир путин
дмитрий киселев
новые регионы
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Новороссия – это регион с ярко выраженным развитым сельских хозяйством, заявил Путин."Мы будем делать все для того, чтобы поддерживать и традиционные сферы деятельности, и новые, которые органично вписываются в эти регионы и в желание людей их развивать. А там, знаете, люди очень талантливые", — заявил Путин.Российский лидер отметил, что из новых регионов уже поступают налоги в федеральный бюджет. "Им нужно на этом этапе помочь, поддержать. Вытащить на общефедеральный российский уровень. Они заработают и очень быстро", добавил он.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в декабре прошлого года на пресс-конференции заявила, что возвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами.За счёт хозяйственной деятельности новые регионы перечислили за время проведения СВО более 170 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации. "Там огромный потенциал: промышленный, сельскохозяйственный, научный и другой", заявила Матвиенко.
https://ukraina.ru/20240312/1053833477.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, новороссия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, новые регионы
Новости, Россия, Новороссия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Новые регионы

"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию

11:57 13.03.2024
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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В Новороссии будут развивать новые сферы деятельности, помимо традиционных, заявил президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
Новороссия – это регион с ярко выраженным развитым сельских хозяйством, заявил Путин.
"Мы будем делать все для того, чтобы поддерживать и традиционные сферы деятельности, и новые, которые органично вписываются в эти регионы и в желание людей их развивать. А там, знаете, люди очень талантливые", — заявил Путин.
Российский лидер отметил, что из новых регионов уже поступают налоги в федеральный бюджет. "Им нужно на этом этапе помочь, поддержать. Вытащить на общефедеральный российский уровень. Они заработают и очень быстро", добавил он.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в декабре прошлого года на пресс-конференции заявила, что возвращенные регионы России всегда для Украины были регионами-донорами.
За счёт хозяйственной деятельности новые регионы перечислили за время проведения СВО более 170 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации. "Там огромный потенциал: промышленный, сельскохозяйственный, научный и другой", заявила Матвиенко.
Вчера, 11:35
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НовостиРоссияНовороссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий КиселевНовые регионы
 
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Заголовок открываемого материала
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11:57"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию
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