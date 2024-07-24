Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителя
© AFP2024 / BRENDAN SMIALOWSKI
© AFP2024 / BRENDAN SMIALOWSKI
Вот, собственно, и все – в США начали надувать вице-президента Камалу Харрис. Не ее лично, увы, но ее рейтинг. Чтобы сделать-таки полноценным президентом. По данным опроса, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, 44% избирателей уже отдают предпочтение вице-президенту, а 42% -- кандидату от республиканцев.
То бишь экс-президенту Дональду Трампу. Следовательно, таким образом окончательно утвердилась персональная линия главного электорального сопротивления на президентских выборах-2024: Трамп – Харрис.
И уже есть и главная парадигма, по которой будет развиваться противостояние внутри этой парочки и вокруг нее. А также фон, на котором все и будет происходить.
Парадигму подсказала сама американская жизнь последних двух-трех десятилетий, когда стало модно и можно пересматривать прежние основы жизни, на которых и строились добрые классические США. После того, как Трамп сказал о своей визави-сопернице: "Камалу Харрис можно описать двумя словами: злая и тупая. Это плохая комбинация", а еще раньше прогнозировал, что она никогда не станет президентом, поскольку "никому не нравится, чересчур противная", а она в ответ назвала его "самой большой угрозой свободам в США", стало понятно, что противостояние пройдет по линии взаимного и бескомпромиссного неприятия.
"Цветная либеральная, политкорректная и толерантная современная женщина-эмансипе против белого мужчины, сексиста, расиста, диктатора-авторитариста, реакционера и консерватора" -- вот квинтэссенция борьбы, с которой стороны не свернут. И потому, что уже нет времени что-то серьезно менять, и потому, что это – суть противостояния в самих США.
Известен и фон. Это страх, которым стороны будут пугать электорат соперника. Разумеется, с противоположных позиций, сблизить которые вряд ли удастся – слишком высок градус взаимной ненависти. Чтобы понять это, важно оценить уровень дискуссии на поляризованном американском ТВ, который нет-нет, да и прорывается в прямой эфир. А там столкнулись как-то, как на ринге, сторонница Байдена Марта Раддац, главный корреспондент по глобальным вопросам телеканала ABC News и сторонник Трампа Грег Гутфилд, писатель, комик и ведущий шоу "Gutfeld!" на телеканале Fox News:
- Он сказал, что устроит в стране кровавую баню.., -- сказала она.
- Знаешь, Марта… Тебе пора на пенсию. Ты сошла с ума, да и морщин на лице у тебя уже больше, чем на мошонке орангутанга, -- ответил он.
Женщине, заметьте.
Вот возможно ли примирение между ними после такого? Между журналистами – да, но вот зерна ненависти, вброшенные ним в массы, обязательно дадут свои всходы 5 ноября 2024 года.
Расчет на то, что США расколоты по этим взглядам на белую и цветную (небелую) Америку почти пополам. И самой большой трагедией Демпартии, традиционно владеющей симпатиями цветных, стали результаты исследований, говорящих о том, что невнятность ситуации с больным и немощным президентом-демократом Джо Байденом отталкивает от партии как раз цветных – афроамериканцев и даже латиноамериканцев, которые и осваиваются в США в огромном количестве, благодаря иммиграционной политике демократов.
И в это сегодня трудно поверить, но так называемый "вопрос границы" -- бесконтрольное и массовое проникновение в США выходцев из Центральной и Латинской Америки -- теперь может сыграть в пользу Харрис. Когда Камала была просто вице-президентом и бессмысленно-безумной "хохотушкой", Байден именно на нее скинул это вопрос. И она его благополучно провалила, дав в руки республиканцев мощнейшие поводы для критики и набор роста симпатий белой Америки.
Но теперь Камала – почти стопроцентно кандидат в президенты от демократов. И может говорить, что она не проваливала вопрос иммигрантов, а сознательным саботажем проводила политику их привлечения и беспрепятственного проникновения в США. И плевать, что иммигранты пробирались сами, псевдопозиция и обман Камалы могут дать ей нужные голоса. И вернуть в лоно Демпартии отошедших и потерявшихся. Политические пути, равно как и причины политических симпатий, ведь тоже неисповедимы.
Еще одна линия противостояния -- происхождение: Камала – первая цветная женщина на таком высоком посту и может забраться еще выше. В США, где обожают всякие рекорды, это существенный плюс.
14:18Трамп готов сойтись с Харрис на дебатах не один раз – PoliticoЛидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о готовности неоднократно поучаствовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, которая уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии. Об этом пишет газета Politico
Она -- не афроамериканка и не потомок рабов, перед которыми, по мнению черных, навечно провинились белые. Она -- индийка-тамилка по матери и ямайка по отцу, а ее предки были не рабами, а как раз рабовладельцами. Но она – не белая, и этого может оказаться достаточно. Как было и в случае с Бараком Обамой. Первым темнокожим президентом США, в роду которого тоже рабов не было, а вот на посту президента он был 8 лет.
Трамп же – типичный белый. Почти васп (по-английски –WASP), что обозначает традиционное привилегированное происхождение и расшифровывается как "представитель европеоидной расы, протестант англосаксонского происхождения" (White Anglo-Saxon Protestants). И хотя Трамп – не англосакс, а из немцев, это тоже никого не будет особо волновать. Он - белый, значит, для цветных и черных расист.
Причем, как недавно заметила британская Financial Times, может не сыграть даже то, что Байден держал при себе Камалу вторым номером, чтобы показать всем своим недоброжелателям: мол, видите, да, я плохой, но если я уйду, то придет она, и будет еще хуже.
И по этому же принципу, похоже, действовал и Трамп, выбирая кандидатом в вице-президента сенатора Джей Ди Вэнса, белого, точно стопроцентного васпа и человека, "бОльшего Трампа, чем даже сам Трамп". Это тоже была страховка Трампа: мол, убьете меня -- придет он и вам будет еще хуже. Он – тоже белый, мужик по повадкам, расист, сексист, консерватор и бла-бла-бла, но только во стократ сильнее.
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И на съезд Республиканской партии, где его номинировали кандидатом в вице-президенты, Джей Ди Вэнс действительно явился под шлягер Джеймса Брауна "It’s a man’s world" (Это мир мужчин), что вызвало рев восхищения республиканцев. Они видят главную угрозу белой американской мечте в так называемом пробудизме – теории о том, что именно раса и половая принадлежность, а не способности человека в равных условиях приоритетно должны давать больше преимуществ, например, при карьерном росте.
И очень хорошо, если кандидат от Демпарти человек – не белый, а значит, и не расист. Небелому и дорога наверх.
В США действительно давно определяющей является довольно модная политика "разнообразия, равенства и инклюзивности", известная по аббревиатуре DEI и дающая преимущества цветным перед белыми. Васпы, ясное дело, в DEI, которая, по их мнению, подрывает США изнутри и дискриминирует белых, особенно мужчин, видят главную и смертельную угрозу американской мечте.
Многие республиканцы уверены, что именно пробудизм и DEI, а не личные качества позволили Камале Харрис сделать карьеру. И потому Трамп, который клянется бороться с этими "язвами", -- их кандидат.
А вот и мнения. Соцопросы по демографическим группам относительно шансов Трамп-Харрис показывают: Трамп доминирует среди мужчин, белых и людей старше 45 лет. Харрис -- среди черных и молодых людей. Основная борьба будет вестись за женщин и испаноязычных.
И даже туповатая, как минимум, в геометрии глава МИД Германии Анналена Бербок, неизлечимо страдающая не только зеленой идеологией, но еще и женским равноправием, приветствовала выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах в США и заметила; "Вас не удивит, что в мире, где в воздухе иногда слишком много витает тестостерона, сильные женщины в определенных ситуациях могут не навредить, а, наоборот, принести пользу". Как говорится, кто о чем, а вшивая -- о бане…
Однако сейчас, когда обстоятельства несколько изменились, и из Камалы начали надувать современного политика, приверженку самых передовых идей равенства, то меняются или могут поменяться и электоральные предпочтения американцев. И Трамп может не победить, что сегодня многим кажется невозможным.
Вторая заметная линия противостояния – общечеловеческие и так называемые демократические ценности. Тут позиции еще более непримиримые. Трампа выставляют однозначно диктатором и авторитаристом, при власти которого Америку ждет республиканский тоталитаризм. Харрис же в представлении демократов – это светоч демократии, политкорректности и толерантности, при которой наступит подлинный расцвет всевозможных свобод – расовых, социальных, политических и т. д.
Это, как многие догадываются уже, всего лишь словесная эквилибристика и упражнения в подмене понятий и создании симулякров, за которым стоят человеческие беды. Чтобы понять суть, извращенность и лживость этой эквилибристики и лукавого обмана нужно посмотреть на проблему абортов. И в США и вообще в общедемократическом контексте.
Харрис – сторонница абортов, Трамп – их ярый противник. И на этом основании она – демократ и либерал, а он – диктатор и консерватор.
Но аборты – это убийства! Причем ни в чем не повинных детей в утробе матери, дети даже убежать или как-то воспротивиться не могут. А вот запрет абортов – это сохранение детских жизней, их права на жизнь.
Так есть реально. Но в современном мире борьба за право на аборты (то есть за право на убийство) – это признак демократичности, а вот борьба за запреты произвольного и бесконтрольного прерывания беременности (то есть за жизнь детей) – это клеймо консерватизма и реакционности. Как говорится, куда смотрит Всевышний? Но политика ведется именно так, и на этих президентских выборах в США такой вопрос может сыграть решающую роль.
А есть же еще непримиримые вопросы войны и мира, модели экономического развития США, отношений с окружающим миром и т. д. и т. п. На все это у Трампа и Харрис, у демократов и республиканцев взгляды, повторяю, практически непримиримые и не терпящие компромиссов.
Вот потому-то многие и говорят, что выходом из этого тупика или клинча может быть гражданская война в США, которая опять и определит победителя. Как в XIX веке. Но определи или? И уберет ли противоречия? Вот главные вопросы.
А в это время Джо Байден еще жив и уже на шатких негнущихся старческих ножках покинул штат Делавэр в преддверии выступления в Белом доме, сумев пройти по трапу, ни разу не упав, однако не ответил на вопросы журналистов. Даже про Трампа.
А что ему, собственно, уже говорить? Все будут решать американцы. Точнее технологии, которыми успешнее воспользуются для обмана республиканцы или демократы. И тут нет ничего удивительного: демократия – это уже давно и есть технология получения и удержания власти. Технологами, а не народом, как кому-то может сдуру показаться…
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