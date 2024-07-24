https://ukraina.ru/20240724/1056452751.html

Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителя

Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителя - 24.07.2024 Украина.ру

Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителя

Вот, собственно, и все – в США начали надувать вице-президента Камалу Харрис. Не ее лично, увы, но ее рейтинг. Чтобы сделать-таки полноценным президентом. По данным опроса, проведенного агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, 44% избирателей уже отдают предпочтение вице-президенту, а 42% -- кандидату от республиканцев.

2024-07-24T17:53

2024-07-24T17:53

2024-07-24T17:53

мнения

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

барак обама

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То бишь экс-президенту Дональду Трампу. Следовательно, таким образом окончательно утвердилась персональная линия главного электорального сопротивления на президентских выборах-2024: Трамп – Харрис.И уже есть и главная парадигма, по которой будет развиваться противостояние внутри этой парочки и вокруг нее. А также фон, на котором все и будет происходить.Парадигму подсказала сама американская жизнь последних двух-трех десятилетий, когда стало модно и можно пересматривать прежние основы жизни, на которых и строились добрые классические США. После того, как Трамп сказал о своей визави-сопернице: "Камалу Харрис можно описать двумя словами: злая и тупая. Это плохая комбинация", а еще раньше прогнозировал, что она никогда не станет президентом, поскольку "никому не нравится, чересчур противная", а она в ответ назвала его "самой большой угрозой свободам в США", стало понятно, что противостояние пройдет по линии взаимного и бескомпромиссного неприятия."Цветная либеральная, политкорректная и толерантная современная женщина-эмансипе против белого мужчины, сексиста, расиста, диктатора-авторитариста, реакционера и консерватора" -- вот квинтэссенция борьбы, с которой стороны не свернут. И потому, что уже нет времени что-то серьезно менять, и потому, что это – суть противостояния в самих США.Известен и фон. Это страх, которым стороны будут пугать электорат соперника. Разумеется, с противоположных позиций, сблизить которые вряд ли удастся – слишком высок градус взаимной ненависти. Чтобы понять это, важно оценить уровень дискуссии на поляризованном американском ТВ, который нет-нет, да и прорывается в прямой эфир. А там столкнулись как-то, как на ринге, сторонница Байдена Марта Раддац, главный корреспондент по глобальным вопросам телеканала ABC News и сторонник Трампа Грег Гутфилд, писатель, комик и ведущий шоу "Gutfeld!" на телеканале Fox News:- Он сказал, что устроит в стране кровавую баню.., -- сказала она.- Знаешь, Марта… Тебе пора на пенсию. Ты сошла с ума, да и морщин на лице у тебя уже больше, чем на мошонке орангутанга, -- ответил он.Женщине, заметьте.Вот возможно ли примирение между ними после такого? Между журналистами – да, но вот зерна ненависти, вброшенные ним в массы, обязательно дадут свои всходы 5 ноября 2024 года.Расчет на то, что США расколоты по этим взглядам на белую и цветную (небелую) Америку почти пополам. И самой большой трагедией Демпартии, традиционно владеющей симпатиями цветных, стали результаты исследований, говорящих о том, что невнятность ситуации с больным и немощным президентом-демократом Джо Байденом отталкивает от партии как раз цветных – афроамериканцев и даже латиноамериканцев, которые и осваиваются в США в огромном количестве, благодаря иммиграционной политике демократов.И в это сегодня трудно поверить, но так называемый "вопрос границы" -- бесконтрольное и массовое проникновение в США выходцев из Центральной и Латинской Америки -- теперь может сыграть в пользу Харрис. Когда Камала была просто вице-президентом и бессмысленно-безумной "хохотушкой", Байден именно на нее скинул это вопрос. И она его благополучно провалила, дав в руки республиканцев мощнейшие поводы для критики и набор роста симпатий белой Америки.Но теперь Камала – почти стопроцентно кандидат в президенты от демократов. И может говорить, что она не проваливала вопрос иммигрантов, а сознательным саботажем проводила политику их привлечения и беспрепятственного проникновения в США. И плевать, что иммигранты пробирались сами, псевдопозиция и обман Камалы могут дать ей нужные голоса. И вернуть в лоно Демпартии отошедших и потерявшихся. Политические пути, равно как и причины политических симпатий, ведь тоже неисповедимы.Еще одна линия противостояния -- происхождение: Камала – первая цветная женщина на таком высоком посту и может забраться еще выше. В США, где обожают всякие рекорды, это существенный плюс.Она -- не афроамериканка и не потомок рабов, перед которыми, по мнению черных, навечно провинились белые. Она -- индийка-тамилка по матери и ямайка по отцу, а ее предки были не рабами, а как раз рабовладельцами. Но она – не белая, и этого может оказаться достаточно. Как было и в случае с Бараком Обамой. Первым темнокожим президентом США, в роду которого тоже рабов не было, а вот на посту президента он был 8 лет.Трамп же – типичный белый. Почти васп (по-английски –WASP), что обозначает традиционное привилегированное происхождение и расшифровывается как "представитель европеоидной расы, протестант англосаксонского происхождения" (White Anglo-Saxon Protestants). И хотя Трамп – не англосакс, а из немцев, это тоже никого не будет особо волновать. Он - белый, значит, для цветных и черных расист.Причем, как недавно заметила британская Financial Times, может не сыграть даже то, что Байден держал при себе Камалу вторым номером, чтобы показать всем своим недоброжелателям: мол, видите, да, я плохой, но если я уйду, то придет она, и будет еще хуже.И по этому же принципу, похоже, действовал и Трамп, выбирая кандидатом в вице-президента сенатора Джей Ди Вэнса, белого, точно стопроцентного васпа и человека, "бОльшего Трампа, чем даже сам Трамп". Это тоже была страховка Трампа: мол, убьете меня -- придет он и вам будет еще хуже. Он – тоже белый, мужик по повадкам, расист, сексист, консерватор и бла-бла-бла, но только во стократ сильнее.И на съезд Республиканской партии, где его номинировали кандидатом в вице-президенты, Джей Ди Вэнс действительно явился под шлягер Джеймса Брауна "It’s a man’s world" (Это мир мужчин), что вызвало рев восхищения республиканцев. Они видят главную угрозу белой американской мечте в так называемом пробудизме – теории о том, что именно раса и половая принадлежность, а не способности человека в равных условиях приоритетно должны давать больше преимуществ, например, при карьерном росте. И очень хорошо, если кандидат от Демпарти человек – не белый, а значит, и не расист. Небелому и дорога наверх.В США действительно давно определяющей является довольно модная политика "разнообразия, равенства и инклюзивности", известная по аббревиатуре DEI и дающая преимущества цветным перед белыми. Васпы, ясное дело, в DEI, которая, по их мнению, подрывает США изнутри и дискриминирует белых, особенно мужчин, видят главную и смертельную угрозу американской мечте. Многие республиканцы уверены, что именно пробудизм и DEI, а не личные качества позволили Камале Харрис сделать карьеру. И потому Трамп, который клянется бороться с этими "язвами", -- их кандидат.А вот и мнения. Соцопросы по демографическим группам относительно шансов Трамп-Харрис показывают: Трамп доминирует среди мужчин, белых и людей старше 45 лет. Харрис -- среди черных и молодых людей. Основная борьба будет вестись за женщин и испаноязычных.И даже туповатая, как минимум, в геометрии глава МИД Германии Анналена Бербок, неизлечимо страдающая не только зеленой идеологией, но еще и женским равноправием, приветствовала выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах в США и заметила; "Вас не удивит, что в мире, где в воздухе иногда слишком много витает тестостерона, сильные женщины в определенных ситуациях могут не навредить, а, наоборот, принести пользу". Как говорится, кто о чем, а вшивая -- о бане…Однако сейчас, когда обстоятельства несколько изменились, и из Камалы начали надувать современного политика, приверженку самых передовых идей равенства, то меняются или могут поменяться и электоральные предпочтения американцев. И Трамп может не победить, что сегодня многим кажется невозможным.Вторая заметная линия противостояния – общечеловеческие и так называемые демократические ценности. Тут позиции еще более непримиримые. Трампа выставляют однозначно диктатором и авторитаристом, при власти которого Америку ждет республиканский тоталитаризм. Харрис же в представлении демократов – это светоч демократии, политкорректности и толерантности, при которой наступит подлинный расцвет всевозможных свобод – расовых, социальных, политических и т. д.Это, как многие догадываются уже, всего лишь словесная эквилибристика и упражнения в подмене понятий и создании симулякров, за которым стоят человеческие беды. Чтобы понять суть, извращенность и лживость этой эквилибристики и лукавого обмана нужно посмотреть на проблему абортов. И в США и вообще в общедемократическом контексте.Харрис – сторонница абортов, Трамп – их ярый противник. И на этом основании она – демократ и либерал, а он – диктатор и консерватор.Но аборты – это убийства! Причем ни в чем не повинных детей в утробе матери, дети даже убежать или как-то воспротивиться не могут. А вот запрет абортов – это сохранение детских жизней, их права на жизнь.Так есть реально. Но в современном мире борьба за право на аборты (то есть за право на убийство) – это признак демократичности, а вот борьба за запреты произвольного и бесконтрольного прерывания беременности (то есть за жизнь детей) – это клеймо консерватизма и реакционности. Как говорится, куда смотрит Всевышний? Но политика ведется именно так, и на этих президентских выборах в США такой вопрос может сыграть решающую роль.А есть же еще непримиримые вопросы войны и мира, модели экономического развития США, отношений с окружающим миром и т. д. и т. п. На все это у Трампа и Харрис, у демократов и республиканцев взгляды, повторяю, практически непримиримые и не терпящие компромиссов.Вот потому-то многие и говорят, что выходом из этого тупика или клинча может быть гражданская война в США, которая опять и определит победителя. Как в XIX веке. Но определи или? И уберет ли противоречия? Вот главные вопросы.А в это время Джо Байден еще жив и уже на шатких негнущихся старческих ножках покинул штат Делавэр в преддверии выступления в Белом доме, сумев пройти по трапу, ни разу не упав, однако не ответил на вопросы журналистов. Даже про Трампа.А что ему, собственно, уже говорить? Все будут решать американцы. Точнее технологии, которыми успешнее воспользуются для обмана республиканцы или демократы. И тут нет ничего удивительного: демократия – это уже давно и есть технология получения и удержания власти. Технологами, а не народом, как кому-то может сдуру показаться…Подробности судьбы и взглядов Харрис - в статье Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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сша

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мнения, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, барак обама