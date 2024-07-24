В Москве неизвестные заложили бомбу под легковой автомобиль, водителю оторвало ступни – СМИ - 24.07.2024 Украина.ру
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В Москве неизвестные заложили бомбу под легковой автомобиль, водителю оторвало ступни – СМИ
В Москве неизвестные заложили бомбу под легковой автомобиль, водителю оторвало ступни – СМИ - 24.07.2024 Украина.ру
В Москве неизвестные заложили бомбу под легковой автомобиль, водителю оторвало ступни – СМИ
В среду, около 06:30, на севере Москвы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser на улице Синявинской. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни, пишет телеграм-канал Shot
2024-07-24T09:35
2024-07-24T10:31
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москва
теракт
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Источники РИА Новости в правоохранительных органах сообщают, что одна из основных версий взрыва — покушение, связанное с профессиональной деятельностью пострадавшего.Уточняется, что 50-летнего водителя и второго пассажира автомобиля спасли местные жители, которые сразу бросились на помощь пострадавшим, вытащили их из машины, самостоятельно реанимировали мужчину до приезда скорой. Пострадавших спасло то, что после взрыва машина не загорелась. "Честно говоря, сначала подумали, что, может, балон какой-то взорвался. Я вышла на улицу выкинуть мусор, но по итогу лучше бы не выходила. Завидую тем, кто не видел как доставали мужчину", — рассказали очевидцы. По данным телеграм-канала Baza, второй пассажир получила рваные раны лица – и ее, и водителя госпитализировали в Боткинскую больницу. Помимо этого, взрывной волной было повреждено пять автомобилей, выбиты стёкла в многоэтажке на первом и четвёртом этажах. Примечательно, что украинские СМИ начали писать о произошедшем до того, как информация появилась в российских телеграм-каналах. Украинский нардеп Алексей Гончаренко* прокомментировал теракт в духе киевского режима. "Не с той ноги встал (потерпевший, которому оторвало ступни - Ред.)", - написал он в своем телеграм-канале. Читайте подробнее о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины в интервью главы правозащитного проекта "Verum", руководителя корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Ивана Копыла на сайте Украина.ру. *Признан террористом и экстремистом в РФ.
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Новости, Москва, теракт

В Москве неизвестные заложили бомбу под легковой автомобиль, водителю оторвало ступни – СМИ

09:35 24.07.2024 (обновлено: 10:31 24.07.2024)
 
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В среду, около 06:30, на севере Москвы прогремел мощный взрыв. Так сдетонировало взрывное устройство, заложенное под автомобиль Land Cruiser на улице Синявинской. Водитель выжил, но у него оторвало обе ступни, пишет телеграм-канал Shot
Источники РИА Новости в правоохранительных органах сообщают, что одна из основных версий взрыва — покушение, связанное с профессиональной деятельностью пострадавшего.
Уточняется, что 50-летнего водителя и второго пассажира автомобиля спасли местные жители, которые сразу бросились на помощь пострадавшим, вытащили их из машины, самостоятельно реанимировали мужчину до приезда скорой.
Пострадавших спасло то, что после взрыва машина не загорелась.

"Честно говоря, сначала подумали, что, может, балон какой-то взорвался. Я вышла на улицу выкинуть мусор, но по итогу лучше бы не выходила. Завидую тем, кто не видел как доставали мужчину", — рассказали очевидцы.

По данным телеграм-канала Baza, второй пассажир получила рваные раны лица – и ее, и водителя госпитализировали в Боткинскую больницу.
Помимо этого, взрывной волной было повреждено пять автомобилей, выбиты стёкла в многоэтажке на первом и четвёртом этажах.
Примечательно, что украинские СМИ начали писать о произошедшем до того, как информация появилась в российских телеграм-каналах. Украинский нардеп Алексей Гончаренко* прокомментировал теракт в духе киевского режима.

"Не с той ноги встал (потерпевший, которому оторвало ступни - Ред.)", - написал он в своем телеграм-канале.

Читайте подробнее о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины в интервью главы правозащитного проекта "Verum", руководителя корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Ивана Копыла на сайте Украина.ру.
*Признан террористом и экстремистом в РФ.
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