Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК
Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских систем ПВО. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
В худшем случае США могут передать Украине вместе с истребителями F-16 крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER. Тогда противник, скорее всего, постарается нанести мощный удар вглубь российской территории, рассказал эксперт.
Истребители F-16, даже несмотря на то, что они будут поставлены на Украину не в последней модификации, оснащены достаточно продвинутым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО), отметил полковник запаса.
"Кроме того, нельзя исключать применения на них различных подвесных контейнеров, например, радиотехнической разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — в конце концов, страны Запада тоже заинтересованы в испытании своей техники в реальных условиях, а работа над своей территорией делает попадание критических технологий к противнику маловероятным", - подчеркнул Алехин.
Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских систем противовоздушной обороны (ПВО), в первую очередь вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
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