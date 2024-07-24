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Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК

Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК - 24.07.2024 Украина.ру

Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК

Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских систем ПВО. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2024-07-24T05:45

2024-07-24T05:45

2024-07-24T05:45

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В худшем случае США могут передать Украине вместе с истребителями F-16 крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER. Тогда противник, скорее всего, постарается нанести мощный удар вглубь российской территории, рассказал эксперт.Истребители F-16, даже несмотря на то, что они будут поставлены на Украину не в последней модификации, оснащены достаточно продвинутым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО), отметил полковник запаса.Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских систем противовоздушной обороны (ПВО), в первую очередь вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руО том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру

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новости, сша, украина, россия, геннадий алехин, самолет, поставки, f-16, рэб, ракеты, пво, разведка, пзрк