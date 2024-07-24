Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК - 24.07.2024 Украина.ру
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Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК
Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК - 24.07.2024 Украина.ру
Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК
Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских систем ПВО. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-07-24T05:45
2024-07-24T05:45
новости
сша
украина
россия
геннадий алехин
самолет
поставки
f-16
рэб
ракеты
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В худшем случае США могут передать Украине вместе с истребителями F-16 крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER. Тогда противник, скорее всего, постарается нанести мощный удар вглубь российской территории, рассказал эксперт.Истребители F-16, даже несмотря на то, что они будут поставлены на Украину не в последней модификации, оснащены достаточно продвинутым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО), отметил полковник запаса.Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских систем противовоздушной обороны (ПВО), в первую очередь вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.руО том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, россия, геннадий алехин, самолет, поставки, f-16, рэб, ракеты, пво, разведка, пзрк
Новости, США, Украина, Россия, Геннадий Алехин, самолет, поставки, F-16, РЭБ, ракеты, ПВО, разведка, ПЗРК

Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК

05:45 24.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских систем ПВО. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
В худшем случае США могут передать Украине вместе с истребителями F-16 крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER. Тогда противник, скорее всего, постарается нанести мощный удар вглубь российской территории, рассказал эксперт.
Истребители F-16, даже несмотря на то, что они будут поставлены на Украину не в последней модификации, оснащены достаточно продвинутым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО), отметил полковник запаса.

"Кроме того, нельзя исключать применения на них различных подвесных контейнеров, например, радиотехнической разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — в конце концов, страны Запада тоже заинтересованы в испытании своей техники в реальных условиях, а работа над своей территорией делает попадание критических технологий к противнику маловероятным", - подчеркнул Алехин.

Используя преимущества БРЭО, истребители F-16 могут начать охоту на российские ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР) типа AGM-88 HARM. Потенциально это может снизить эффективность российских систем противовоздушной обороны (ПВО), в первую очередь вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алёхина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16 читайте на сайте Украина.ру
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