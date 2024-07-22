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Кулеба поедет говорить о мире в Китай, несмотря на претензии Зеленского
Кулеба поедет говорить о мире в Китай, несмотря на претензии Зеленского - 22.07.2024 Украина.ру
Кулеба поедет говорить о мире в Китай, несмотря на претензии Зеленского
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Китай. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин
2024-07-22T13:00
2024-07-22T13:00
2024-07-22T13:00
новости
китай
украина
киев
дмитрий кулеба
владимир зеленский
мид
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"По приглашению члена политбюро ЦК КПК, главы МИД КНР Ван И министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-26 июля посетит с визитом Китай", - сказала дипломат.Украинская сторона подтвердила, что встреча состоится. Основной темой обсуждения станет "поиск путей российской агрессии и возможная роль Китая в достижении стабильного и справедливого мира", говорится в заявлении МИД в Киеве.В июне Владимир Зеленский в Сингапуре открыто раскритиковал позицию Китая относительно прошедшей в Швейцарии мирной конференции, так как КНР отказалась от участия и даже якобы могла оказывать давление на третьи страны. Подробнее о прошедшей конференции - в материале "Зачем же вы без России собираетесь?": Лавров о призывах участников швейцарской конференции на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, украина, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид
Новости, Китай, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, МИД
Кулеба поедет говорить о мире в Китай, несмотря на претензии Зеленского
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Китай. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин
"По приглашению члена политбюро ЦК КПК, главы МИД КНР Ван И министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-26 июля посетит с визитом Китай", - сказала дипломат.
Украинская сторона подтвердила, что встреча состоится.
Основной темой обсуждения станет "поиск путей российской агрессии и возможная роль Китая в достижении стабильного и справедливого мира", говорится в заявлении МИД в Киеве.
В июне Владимир Зеленский в Сингапуре открыто раскритиковал позицию Китая относительно прошедшей в Швейцарии мирной конференции, так как КНР отказалась от участия и даже якобы могла оказывать давление на третьи страны.