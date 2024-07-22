https://ukraina.ru/20240722/1056400127.html

Кулеба поедет говорить о мире в Китай, несмотря на претензии Зеленского

Кулеба поедет говорить о мире в Китай, несмотря на претензии Зеленского - 22.07.2024 Украина.ру

Кулеба поедет говорить о мире в Китай, несмотря на претензии Зеленского

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Китай. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

2024-07-22T13:00

2024-07-22T13:00

2024-07-22T13:00

новости

китай

украина

киев

дмитрий кулеба

владимир зеленский

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103081/23/1030812379_4:158:1800:1168_1920x0_80_0_0_40e0cd7c15b4bcafd1c2779a4e0ad337.jpg.webp

"По приглашению члена политбюро ЦК КПК, главы МИД КНР Ван И министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-26 июля посетит с визитом Китай", - сказала дипломат.Украинская сторона подтвердила, что встреча состоится. Основной темой обсуждения станет "поиск путей российской агрессии и возможная роль Китая в достижении стабильного и справедливого мира", говорится в заявлении МИД в Киеве.В июне Владимир Зеленский в Сингапуре открыто раскритиковал позицию Китая относительно прошедшей в Швейцарии мирной конференции, так как КНР отказалась от участия и даже якобы могла оказывать давление на третьи страны. Подробнее о прошедшей конференции - в материале "Зачем же вы без России собираетесь?": Лавров о призывах участников швейцарской конференции на сайте Украина.ру.

китай

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, украина, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид