Под ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожены около 50 иностранных инструкторов
12:44 23.07.2024 (обновлено: 13:04 23.07.2024)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Порядка 50 иностранных инструкторов, прибывших на Украину для обучения солдат украинской армии, ликвидированы в населенном пункте Дергачи, что в Харьковской области. Об этом 23 июля сообщили в Министерстве обороны России
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран. (...) В результате удара уничтожено около 50 иностранных инструкторов", – сказано в опубликованном сообщении.
Ведомство также опубликовало видео, подтверждающее высокоточный удар.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции. Начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что в Харьковскую область переброшены элитные подразделения ВСУ и наемники.
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