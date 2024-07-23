Под ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожены около 50 иностранных инструкторов

Не по наемникам и не по мостам: Ермаков о том, где Россия применит ядерную бомбу

Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке на артёмовском направлении, успехах в продвижении ВС РФ, а также о соотношении численности войск на отдельных участках фронта и оснащении личного состава: