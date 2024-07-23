Под ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожены около 50 иностранных инструкторов - 23.07.2024 Украина.ру
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Под ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожены около 50 иностранных инструкторов
Под ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожены около 50 иностранных инструкторов - 23.07.2024 Украина.ру
Под ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожены около 50 иностранных инструкторов
Порядка 50 иностранных инструкторов, прибывших на Украину для обучения солдат украинской армии, ликвидированы в населенном пункте Дергачи, что в Харьковской области. Об этом 23 июля сообщили в Министерстве обороны России
2024-07-23T12:44
2024-07-23T13:04
новости
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Ведомство также опубликовало видео, подтверждающее высокоточный удар. Ранее сообщалось, что в Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции. Начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что в Харьковскую область переброшены элитные подразделения ВСУ и наемники.Подробнее о вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине смотрите в интервью сенатора, командира добровольческого отряда "Царские волки" Дмитрия Рогозина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240615/1055666296.html
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новости, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, иностранные наемники, сво
Новости, Харьковская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, иностранные наемники, СВО

Под ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожены около 50 иностранных инструкторов

12:44 23.07.2024 (обновлено: 13:04 23.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Порядка 50 иностранных инструкторов, прибывших на Украину для обучения солдат украинской армии, ликвидированы в населенном пункте Дергачи, что в Харьковской области. Об этом 23 июля сообщили в Министерстве обороны России
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран. (...) В результате удара уничтожено около 50 иностранных инструкторов", – сказано в опубликованном сообщении.
Ведомство также опубликовало видео, подтверждающее высокоточный удар.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции. Начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что в Харьковскую область переброшены элитные подразделения ВСУ и наемники.
Подробнее о вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине смотрите в интервью сенатора, командира добровольческого отряда "Царские волки" Дмитрия Рогозина на сайте Украина.ру.
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