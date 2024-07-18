В Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции - 18.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240718/1056338181.html
В Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции
В Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции - 18.07.2024 Украина.ру
В Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции
В составе вооруженных частей украинской армии на Харьковском направлении появляется все больше наемников из Франции. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк
2024-07-18T16:50
2024-07-18T16:50
новости
харьковская область
франция
вооруженные силы украины
иностранные наемники
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/51/1033755172_0:0:4493:2527_1920x0_80_0_0_588d4991808efe1b97dc4bd2708d672e.jpg
По его словам, на указанном участке фронта погибло более 30 французов. Они были переброшены в Харьковскую область из-под Донецка и Запорожья в связи с активизацией деятельности и продвижением российской группировки войск "Север". Ранее начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что в Харьковскую область переброшены элитные подразделения ВСУ и наемники. В Следкоме РФ заявляли, что более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне украинской армии.Подробнее о том, когда 100 тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники читайте в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240615/1055666296.html
харьковская область
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/51/1033755172_184:0:4177:2995_1920x0_80_0_0_28476b137f0fe278be1e1a00faf27ca0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, франция, вооруженные силы украины, иностранные наемники, всу, сво
Новости, Харьковская область, Франция, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, ВСУ, СВО

В Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции

16:50 18.07.2024
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
В составе вооруженных частей украинской армии на Харьковском направлении появляется все больше наемников из Франции. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк
По его словам, на указанном участке фронта погибло более 30 французов. Они были переброшены в Харьковскую область из-под Донецка и Запорожья в связи с активизацией деятельности и продвижением российской группировки войск "Север".
"Сотрудниками УВД ВГА Харьковской области зафиксировано увеличение контингента противника в рядах подразделений вооруженных сил Украины и ГУР Министерства обороны Украины в Харьковской области за счет бойцов иностранного легиона, подавляющим большинством состоящего из французских наемников", - цитирует Лисняка РИА Новости.
Ранее начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что в Харьковскую область переброшены элитные подразделения ВСУ и наемники. В Следкоме РФ заявляли, что более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне украинской армии.
Подробнее о том, когда 100 тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники читайте в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.
Ермаков - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
15 июня, 14:09
Не по наемникам и не по мостам: Ермаков о том, где Россия применит ядерную бомбуВоенный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке на артёмовском направлении, успехах в продвижении ВС РФ, а также о соотношении численности войск на отдельных участках фронта и оснащении личного состава:
 
НовостиХарьковская областьФранцияВооруженные силы Украиныиностранные наемникиВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел
16:50В Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции
16:25Урсула фон дер Ляйен стала главой ЕК еще на 5 лет
16:02Софийское побоище: первый залп нынешней гражданской войны на Украине
15:46В Литве одобрили производство, накопление, использование и передачу кассетных боеприпасов
15:42Дураки и дороги. Проблемы Украины глазами западных экспертов
15:32Жаба и гадюка. Фетисов поддержал идею оставить США без Олимпиады
15:08В РФ не исключили развертывание ядерных ракет из-за размещения аналогичного американского оружия в ФРГ
14:49Российские военные сбили украинский истребитель и почти 80 дронов за сутки — Минобороны
14:34Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут
14:21Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине
14:16Разрешение на неограниченное использование западного оружия приблизит мир – Зеленский
14:09Пантеон портретов и хроники войны: новые книги авторов Украина.ру Владимира Скачко и Ростислава Ищенко
14:00Протесты против отключений света и вспышки инфекционных заболеваний. Что происходит в Полтаве
13:49"С мертвой точки не сдвинемся": Рябков о диалоге с США по Украине
13:49Правительство Украины повысит налоги, выручив 140 млрд грн
13:10В Минобороны Германии пригрозили ответом на размещение "Искандеров" в Калининграде
13:00Кому что должен — прощаю, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июля
12:45Россия не представляет угрозы ни для кого в Евросоюзе — Песков
12:44Украинцы возглавили рейтинг иностранцев, отбывающих наказание в Польше – СМИ
Лента новостейМолния