В Харьковской области растет число наемников, прибывающих из Франции
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
В составе вооруженных частей украинской армии на Харьковском направлении появляется все больше наемников из Франции. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк
По его словам, на указанном участке фронта погибло более 30 французов. Они были переброшены в Харьковскую область из-под Донецка и Запорожья в связи с активизацией деятельности и продвижением российской группировки войск "Север".
"Сотрудниками УВД ВГА Харьковской области зафиксировано увеличение контингента противника в рядах подразделений вооруженных сил Украины и ГУР Министерства обороны Украины в Харьковской области за счет бойцов иностранного легиона, подавляющим большинством состоящего из французских наемников", - цитирует Лисняка РИА Новости.
Ранее начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что в Харьковскую область переброшены элитные подразделения ВСУ и наемники. В Следкоме РФ заявляли, что более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне украинской армии.
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