https://ukraina.ru/20240719/1056360000.html

На фронте безопаснее: Рогозин о "ждунах" в Запорожье, вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине

На фронте безопаснее: Рогозин о "ждунах" в Запорожье, вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине - 19.07.2024 Украина.ру

На фронте безопаснее: Рогозин о "ждунах" в Запорожье, вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине

Сенатор, командир добровольческого отряда "Царские волки" Дмитрий Рогозин в интервью военкору Украина.ру Александру Чаленко рассказал о том, какие вооружения противника он уже передал российскому ВПК и как это помогает справляться с западным оружием

2024-07-19T14:11

2024-07-19T14:11

2024-07-19T14:11

запорожье

украина

видео

впк

вооруженные силы украины

нато

f-16

нпз

пво

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056359444_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_06ddb2385d09399cd3cb0d93e891ec2f.jpg

Также он оценил, насколько опасно находиться в тылу, много ли "ждунов" осталось в Запорожской области и каким образом нужно завершать СВО:00:27 – Снизилась ли интенсивность боевых действий ВС РФ на Запорожском направлении после взятия Работино? 04:15 – Насколько опасным для российской армии будет появление у ВСУ истребителей F-16? 08:50 – О переброске подразделений ВСУ в Харьковскую область.10:00 – О проблемах с украинскими беспилотниками.14:25 – Что узнали специалисты российского ВПК из исследования захваченной ракеты Storm Shadow? 17:19 – О покушениях, информационной безопасности и запорожских "ждунах".23:01 – Что лучше: война до победного конца или замораживание конфликта по линии соприкосновения?

запорожье

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожье, украина, видео, впк, вооруженные силы украины, нато, f-16, нпз, пво, ракеты, река, сенатор, вдв, истребитель, александр сырский, беспилотники, видео