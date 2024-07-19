На фронте безопаснее: Рогозин о "ждунах" в Запорожье, вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине - 19.07.2024 Украина.ру
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На фронте безопаснее: Рогозин о "ждунах" в Запорожье, вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине
На фронте безопаснее: Рогозин о "ждунах" в Запорожье, вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине - 19.07.2024 Украина.ру
На фронте безопаснее: Рогозин о "ждунах" в Запорожье, вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине
Сенатор, командир добровольческого отряда "Царские волки" Дмитрий Рогозин в интервью военкору Украина.ру Александру Чаленко рассказал о том, какие вооружения противника он уже передал российскому ВПК и как это помогает справляться с западным оружием
2024-07-19T14:11
2024-07-19T14:11
запорожье
украина
видео
впк
вооруженные силы украины
нато
f-16
нпз
пво
ракеты
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Также он оценил, насколько опасно находиться в тылу, много ли "ждунов" осталось в Запорожской области и каким образом нужно завершать СВО:00:27 – Снизилась ли интенсивность боевых действий ВС РФ на Запорожском направлении после взятия Работино? 04:15 – Насколько опасным для российской армии будет появление у ВСУ истребителей F-16? 08:50 – О переброске подразделений ВСУ в Харьковскую область.10:00 – О проблемах с украинскими беспилотниками.14:25 – Что узнали специалисты российского ВПК из исследования захваченной ракеты Storm Shadow? 17:19 – О покушениях, информационной безопасности и запорожских "ждунах".23:01 – Что лучше: война до победного конца или замораживание конфликта по линии соприкосновения?
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запорожье, украина, видео, впк, вооруженные силы украины, нато, f-16, нпз, пво, ракеты, река, сенатор, вдв, истребитель, александр сырский, беспилотники, видео
Запорожье, Украина, Видео, ВПК, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, НПЗ, ПВО, ракеты, река, сенатор, ВДВ, истребитель, Александр Сырский, беспилотники

На фронте безопаснее: Рогозин о "ждунах" в Запорожье, вражеской агентуре и наёмниках НАТО на Украине

14:11 19.07.2024
 
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Сенатор, командир добровольческого отряда "Царские волки" Дмитрий Рогозин в интервью военкору Украина.ру Александру Чаленко рассказал о том, какие вооружения противника он уже передал российскому ВПК и как это помогает справляться с западным оружием
Также он оценил, насколько опасно находиться в тылу, много ли "ждунов" осталось в Запорожской области и каким образом нужно завершать СВО:
00:27 – Снизилась ли интенсивность боевых действий ВС РФ на Запорожском направлении после взятия Работино?
04:15 – Насколько опасным для российской армии будет появление у ВСУ истребителей F-16?
08:50 – О переброске подразделений ВСУ в Харьковскую область.
10:00 – О проблемах с украинскими беспилотниками.
14:25 – Что узнали специалисты российского ВПК из исследования захваченной ракеты Storm Shadow?
17:19 – О покушениях, информационной безопасности и запорожских "ждунах".
23:01 – Что лучше: война до победного конца или замораживание конфликта по линии соприкосновения?
 
ЗапорожьеУкраинаВидеоВПКВооруженные силы УкраиныНАТОF-16НПЗПВОракетырекасенаторВДВистребительАлександр Сырскийбеспилотники
 
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