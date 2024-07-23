Молдавия готовится вернуть Украине уклонистов, которым отказали в убежище - 23.07.2024 Украина.ру
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Молдавия готовится вернуть Украине уклонистов, которым отказали в убежище
Молдавия готовится вернуть Украине уклонистов, которым отказали в убежище - 23.07.2024 Украина.ру
Молдавия готовится вернуть Украине уклонистов, которым отказали в убежище
Украина обсуждает с Молдавией возвращение мужчин призывного возраста, которым власти республики отказали в предоставлении убежища, однако достоверное количество скрывающихся уклонистов установить сложно, заявил посол Украины в Молдавии Марк Шевченко
2024-07-23T09:41
2024-07-23T09:46
новости
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европа
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По его словам, законодательство и правовая база, которая существует по вопросам беженцев в Европе и Молдавии, не была адаптирована под украинские реалии и стремительный поток беженцев из соседней страны. Пробелы намерены ликвидировать. Он также предложил молдавским коллегам разбить одну большую проблему, связанную с незаконным пребыванием украинский уклонистов, на несколько маленьких и решать их последовательно. Ранее на границе с Молдавией украинские пограничники застрелили 32-летнего украинца, тело которого обнаружили местные жители. До того сообщалось, что Польша и Литва готовы помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста домой.Подробнее о главных уклонистах Украины смотрите в интервью известного советского и украинского композитора, общественного деятеля Владимира Быстрякова в эфире Украина.ру.
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новости, молдавия, украина, европа, уклонисты, мобилизация, всу, сво
Новости, Молдавия, Украина, Европа, уклонисты, мобилизация, ВСУ, СВО

Молдавия готовится вернуть Украине уклонистов, которым отказали в убежище

09:41 23.07.2024 (обновлено: 09:46 23.07.2024)
 
© CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова
© CC0, Pixabay
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Украина обсуждает с Молдавией возвращение мужчин призывного возраста, которым власти республики отказали в предоставлении убежища, однако достоверное количество скрывающихся уклонистов установить сложно, заявил посол Украины в Молдавии Марк Шевченко
По его словам, законодательство и правовая база, которая существует по вопросам беженцев в Европе и Молдавии, не была адаптирована под украинские реалии и стремительный поток беженцев из соседней страны. Пробелы намерены ликвидировать.
"С Молдавией у нас есть определенный диалог о так называемых уклонистах. (...) Условно говоря, у нас есть сто человек, которые, по данным Пограничной полиции, незаконно перешли границу, 90 из них Молдавия предоставила статус беженца. А оставшиеся 10, которым отказали? Где они? На каких основаниях они остаются в Молдавии?", – сказал дипломат в эфире TV8.
Он также предложил молдавским коллегам разбить одну большую проблему, связанную с незаконным пребыванием украинский уклонистов, на несколько маленьких и решать их последовательно.
Ранее на границе с Молдавией украинские пограничники застрелили 32-летнего украинца, тело которого обнаружили местные жители. До того сообщалось, что Польша и Литва готовы помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста домой.
Подробнее о главных уклонистах Украины смотрите в интервью известного советского и украинского композитора, общественного деятеля Владимира Быстрякова в эфире Украина.ру.
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"Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине Украинское общество потеряло ориентир в плане победы. Украинцы хотят, чтобы война поскорее закончилась, но власти хотят обратного – чтобы конфликт длился как можно дольше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
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