Молдавия готовится вернуть Украине уклонистов, которым отказали в убежище
09:41 23.07.2024 (обновлено: 09:46 23.07.2024)
Украина обсуждает с Молдавией возвращение мужчин призывного возраста, которым власти республики отказали в предоставлении убежища, однако достоверное количество скрывающихся уклонистов установить сложно, заявил посол Украины в Молдавии Марк Шевченко
По его словам, законодательство и правовая база, которая существует по вопросам беженцев в Европе и Молдавии, не была адаптирована под украинские реалии и стремительный поток беженцев из соседней страны. Пробелы намерены ликвидировать.
"С Молдавией у нас есть определенный диалог о так называемых уклонистах. (...) Условно говоря, у нас есть сто человек, которые, по данным Пограничной полиции, незаконно перешли границу, 90 из них Молдавия предоставила статус беженца. А оставшиеся 10, которым отказали? Где они? На каких основаниях они остаются в Молдавии?", – сказал дипломат в эфире TV8.
Он также предложил молдавским коллегам разбить одну большую проблему, связанную с незаконным пребыванием украинский уклонистов, на несколько маленьких и решать их последовательно.
Ранее на границе с Молдавией украинские пограничники застрелили 32-летнего украинца, тело которого обнаружили местные жители. До того сообщалось, что Польша и Литва готовы помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста домой.
26 мая, 06:42"Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине Украинское общество потеряло ориентир в плане победы. Украинцы хотят, чтобы война поскорее закончилась, но власти хотят обратного – чтобы конфликт длился как можно дольше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский