Молдавия готовится вернуть Украине уклонистов, которым отказали в убежище

"Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине

Украинское общество потеряло ориентир в плане победы. Украинцы хотят, чтобы война поскорее закончилась, но власти хотят обратного – чтобы конфликт длился как можно дольше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский