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Тело в Молдавии, протесты в Одессе, обстрелы и атака на монастырь. Главное на Украине на 13:00 19 июля

Тело в Молдавии, протесты в Одессе, обстрелы и атака на монастырь. Главное на Украине на 13:00 19 июля - 19.07.2024 Украина.ру

Тело в Молдавии, протесты в Одессе, обстрелы и атака на монастырь. Главное на Украине на 13:00 19 июля

В Молдавии обнаружили тело мужчины, застреленного украинскими пограничниками. Одесситы протестовали против произвола полиции. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, в результате атаки на монастырь в Курской области погиб человек

2024-07-19T13:07

2024-07-19T13:07

2024-07-19T13:07

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вооруженные силы украины

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Об обнаружении тела украинца сообщило издание "Молдова онлайн"."У границы обнаружили страшную находку На минувших выходных во время сбора пшеницы близ КПП "Клокушна – Сокиряны" местные жители обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями. Тело находилось в 250 метрах от границы. Как выяснилось позже, убитым оказался 32-летний украинец. Предположительно, он смог пересечь границу с Молдовой, но его заметили украинские пограничники. Вероятно, они открыли по нему огонь. Пули попали в голову и спину", - указывалось в публикации.На Украине эта новость некоторых напугала."250 м после пересечения границы. Невозможно представить, что было в голове у пограничника, который стрелял в след уже пересёкшему границу человеку. Его убил не Путин и не Зеленский, а такой же Сергей или Коля как он сам. Может они жили на соседних улицах. Стрелявший понимал, что не вернёт бегущего в страну, понимал мотивы бегущего и всё равно открыл огонь", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".При этом авторы канала указали, что незаконное пересечение границы — административное правонарушение."Напомним, что по закону незаконное (скрытное) пересечение границы - административное правонарушение, как не пристегнутый ремень безопастности. А какой-то командир отдал приказ стрелять в таких "нарушителей", и пограничник выстрелил. Списать на нервы передка не получится, всё происходит в глубоком тылу. Как жить рядом с такими людьми в стране?" - писали авторы канала.Ранее в украинском сегменте соцсетей завирусилось видео с границы, на котором были показаны противопехотные мины, которые украинские пограничники установили на западной границе страны. Также в украинских СМИ задаются вопросом по поводу большого количества утонувших в особенности в летнее время в реке Тиса, проходящей по границе Украины. Ряд источников склонен предположить, что часть "утонувших" была застрелена при попытке переплыть реку и покинуть страну.Протесты в ОдессеВ Одессе местные жители заблокировали полицейский автомобиль, протестуя против действий военкомов. Видео с места событий распространяют местные СМИ и популярные в стране телеграм-каналы. Также сообщается, что во время блокирования авто полицейские стреляли в воздух."Одесса снова впереди планеты всей по протестным настроениям. Люди заблокировали машину ТЦК и полицаев, которые похитили силой парня, залив его газом. ТЦК так испугалось людей, что начали стрелять из боевого пистолета в воздух, пытаясь запугать людей. Земобилизация запускает процесс раскола страны. Они ещё удивляются почему в Одессе массово жгут машины ТЦК/ВСУ", - прокомментировал происходящее в Одессе популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Позднее авторы канала уточнили, что сотрудники полиции распылили слезоточивый газ не на задержанного, а на женщину рядом.Патрульная полиция Одессы в ответ заявила, что полицейские пытались задержать мужчину с признаками наркотического опьянения.Тем временем в Одессе продолжаются поджоги автомобилей военных. По информации украинского издания "Страна", вчера вечером подожгли ещё три таких авто."Первый поджог совершили в самой Одессе в 22:40. Там подожгли автомобиль Киа Соренто, который принадлежит военному. Люди не пострадали, у автомобиля поврежден двигатель и часть салона. Второй поджог совершили в 23:30 в посёлке Лиман возле жилого массива Радужный. Там подожгли сразу два автомобиля Ниссан Навара и Рено Мастер, которые принадлежали военным. Люди не пострадал, а в машинах сгорели двигатели", - рассказал источник издания.По данным фактам СБУ открыла уголовное дело по статье о препятствовании законной деятельности Вооружённых сил Украины. Статья предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 21 удар по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 8 обстрелов, на горловском — 13 обстрелов, выпустив в общей сложности 46 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц, также ранения получили 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений, 1 автомобиль, 1 автобус и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 5 ракет из РСЗО и 8 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 8 снарядов калибром 155 мм.Утром 19 июля администрация Луганска сообщила о ракетной атаке на город."19 июля 2024 года город Луганск вновь подвергся ракетной атаке украинских националистов. Ранним утром, в 08:43 сработала система ПВО – 3 ракеты ATACMS были сбиты, обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы. Погибших, пострадавших нет. На месте пожара работает МЧС", - отмечалось в сообщении администрации от 10:14.Там же отмечалось, что задымление над городом не связано с ракетной атакой, а является следствием возгорания торговых модулей и строительных отходов. Сообщение об этом на линию 101 города Луганска поступило в 7:58 утра – за час до ракетной атаки. На месте происшествия работают специализированные службы.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Старая Збурьевка — 2; Кардашинка — 5; Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 5; Малая Лепетиха — 5; Великая Лепетиха — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное и Обрывка.Утром 19 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Октябрьский и Разумное, сёла Бессоновка, Новая Нелидовка, Отрадное, Петровка, Топлинка, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори. Было выпущено 13 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В результате атак повреждены 4 автомобиля, 2 частных дома, надворная постройка и гараж. Ранены 5 мирных жителей. В областную клиническую больницу госпитализирован мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, плеча и предплечья. Состояние у пострадавшего стабильное, вся необходимая помощь оказывается. Остальным четверым пострадавшим оказана амбулаторная помощь", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Берёзовка, Грузское, Байцуры и Беленькое были произведены атаки с помощью 7 беспилотников. Ранена одна женщина. Пострадавшей с ссадинами и ушибами оказана медицинская помощь в Борисовской ЦРБ. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. Повреждено административное здание.В Валуйском городском округе по сёлам Борки, Новопетровка и Старый Хутор были нанесены удары с помощью 11 беспилотников. Повреждены 5 частных домов, один автомобиль и линия электропередачи.В Волоконовском районе по хутору Плотвянка было выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Без последствий."В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский и Доброполье, селам Безымено, Глотово, Козинка и Сподарюшино было выпущено 7 БпЛА и 11 артиллерийских снарядов в ходе 2 обстрелов. В результате повреждены 4 частных домовладения и подсобное помещение ЦРБ. В селе Козинка в результате ночных атак разрушены два частных дома и ангар", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе по поселку Прилесье было выпущено 4 артснаряда в ходе обстрела. Без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Ленинский, сёлам Терезовка, Новая Таволжанка и Муром выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 8 БпЛА, два из которых были сбиты. В районе посёлка Красное в результате атаки дроном-камикадзе полностью уничтожен один автомобиль. Также повреждён один частный дом в посёлке Ленинский и кровля цеха на территории промышленного предприятия в городе Шебекино", - указывалось в сводке.Также утром 19 июля Минобороны России сообщило об атаке на Крым и Курскую область."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать БпЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря", - указывалось в сообщении.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов позднее сообщил о новой атаке украинского дрона — на Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь."Сегодня в селе Горналь Суджанского района украинский дрон атаковал территорию монастыря. В результате взрыва погиб местный житель. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", - сообщил Смирнов.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в интервью Александра Чаленко с командиром БАРСа-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" "Командир БАРСа-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше"

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хроники, эксклюзив, вооруженные силы украины, сбу, алексей смирнов (губернатор), владимир зеленский, владимир путин, одесса, украина, россия