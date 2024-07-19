https://ukraina.ru/20240719/1056357733.html
Тело в Молдавии, протесты в Одессе, обстрелы и атака на монастырь. Главное на Украине на 13:00 19 июля
Тело в Молдавии, протесты в Одессе, обстрелы и атака на монастырь. Главное на Украине на 13:00 19 июля - 19.07.2024 Украина.ру
Тело в Молдавии, протесты в Одессе, обстрелы и атака на монастырь. Главное на Украине на 13:00 19 июля
В Молдавии обнаружили тело мужчины, застреленного украинскими пограничниками. Одесситы протестовали против произвола полиции. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, в результате атаки на монастырь в Курской области погиб человек
2024-07-19T13:07
2024-07-19T13:07
2024-07-19T13:07
хроники
эксклюзив
вооруженные силы украины
сбу
алексей смирнов (губернатор)
владимир зеленский
владимир путин
одесса
украина
россия
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056293286_0:418:957:956_1920x0_80_0_0_f63018767b1e3947af39282893b20cbe.jpg
Об обнаружении тела украинца сообщило издание "Молдова онлайн"."У границы обнаружили страшную находку На минувших выходных во время сбора пшеницы близ КПП "Клокушна – Сокиряны" местные жители обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями. Тело находилось в 250 метрах от границы. Как выяснилось позже, убитым оказался 32-летний украинец. Предположительно, он смог пересечь границу с Молдовой, но его заметили украинские пограничники. Вероятно, они открыли по нему огонь. Пули попали в голову и спину", - указывалось в публикации.На Украине эта новость некоторых напугала."250 м после пересечения границы. Невозможно представить, что было в голове у пограничника, который стрелял в след уже пересёкшему границу человеку. Его убил не Путин и не Зеленский, а такой же Сергей или Коля как он сам. Может они жили на соседних улицах. Стрелявший понимал, что не вернёт бегущего в страну, понимал мотивы бегущего и всё равно открыл огонь", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".При этом авторы канала указали, что незаконное пересечение границы — административное правонарушение."Напомним, что по закону незаконное (скрытное) пересечение границы - административное правонарушение, как не пристегнутый ремень безопастности. А какой-то командир отдал приказ стрелять в таких "нарушителей", и пограничник выстрелил. Списать на нервы передка не получится, всё происходит в глубоком тылу. Как жить рядом с такими людьми в стране?" - писали авторы канала.Ранее в украинском сегменте соцсетей завирусилось видео с границы, на котором были показаны противопехотные мины, которые украинские пограничники установили на западной границе страны. Также в украинских СМИ задаются вопросом по поводу большого количества утонувших в особенности в летнее время в реке Тиса, проходящей по границе Украины. Ряд источников склонен предположить, что часть "утонувших" была застрелена при попытке переплыть реку и покинуть страну.Протесты в ОдессеВ Одессе местные жители заблокировали полицейский автомобиль, протестуя против действий военкомов. Видео с места событий распространяют местные СМИ и популярные в стране телеграм-каналы. Также сообщается, что во время блокирования авто полицейские стреляли в воздух."Одесса снова впереди планеты всей по протестным настроениям. Люди заблокировали машину ТЦК и полицаев, которые похитили силой парня, залив его газом. ТЦК так испугалось людей, что начали стрелять из боевого пистолета в воздух, пытаясь запугать людей. Земобилизация запускает процесс раскола страны. Они ещё удивляются почему в Одессе массово жгут машины ТЦК/ВСУ", - прокомментировал происходящее в Одессе популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Позднее авторы канала уточнили, что сотрудники полиции распылили слезоточивый газ не на задержанного, а на женщину рядом.Патрульная полиция Одессы в ответ заявила, что полицейские пытались задержать мужчину с признаками наркотического опьянения.Тем временем в Одессе продолжаются поджоги автомобилей военных. По информации украинского издания "Страна", вчера вечером подожгли ещё три таких авто."Первый поджог совершили в самой Одессе в 22:40. Там подожгли автомобиль Киа Соренто, который принадлежит военному. Люди не пострадали, у автомобиля поврежден двигатель и часть салона. Второй поджог совершили в 23:30 в посёлке Лиман возле жилого массива Радужный. Там подожгли сразу два автомобиля Ниссан Навара и Рено Мастер, которые принадлежали военным. Люди не пострадал, а в машинах сгорели двигатели", - рассказал источник издания.По данным фактам СБУ открыла уголовное дело по статье о препятствовании законной деятельности Вооружённых сил Украины. Статья предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 21 удар по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 8 обстрелов, на горловском — 13 обстрелов, выпустив в общей сложности 46 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц, также ранения получили 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений, 1 автомобиль, 1 автобус и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 5 ракет из РСЗО и 8 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 8 снарядов калибром 155 мм.Утром 19 июля администрация Луганска сообщила о ракетной атаке на город."19 июля 2024 года город Луганск вновь подвергся ракетной атаке украинских националистов. Ранним утром, в 08:43 сработала система ПВО – 3 ракеты ATACMS были сбиты, обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы. Погибших, пострадавших нет. На месте пожара работает МЧС", - отмечалось в сообщении администрации от 10:14.Там же отмечалось, что задымление над городом не связано с ракетной атакой, а является следствием возгорания торговых модулей и строительных отходов. Сообщение об этом на линию 101 города Луганска поступило в 7:58 утра – за час до ракетной атаки. На месте происшествия работают специализированные службы.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Старая Збурьевка — 2; Кардашинка — 5; Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 5; Малая Лепетиха — 5; Великая Лепетиха — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное и Обрывка.Утром 19 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Октябрьский и Разумное, сёла Бессоновка, Новая Нелидовка, Отрадное, Петровка, Топлинка, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори. Было выпущено 13 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В результате атак повреждены 4 автомобиля, 2 частных дома, надворная постройка и гараж. Ранены 5 мирных жителей. В областную клиническую больницу госпитализирован мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, плеча и предплечья. Состояние у пострадавшего стабильное, вся необходимая помощь оказывается. Остальным четверым пострадавшим оказана амбулаторная помощь", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Берёзовка, Грузское, Байцуры и Беленькое были произведены атаки с помощью 7 беспилотников. Ранена одна женщина. Пострадавшей с ссадинами и ушибами оказана медицинская помощь в Борисовской ЦРБ. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. Повреждено административное здание.В Валуйском городском округе по сёлам Борки, Новопетровка и Старый Хутор были нанесены удары с помощью 11 беспилотников. Повреждены 5 частных домов, один автомобиль и линия электропередачи.В Волоконовском районе по хутору Плотвянка было выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Без последствий."В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский и Доброполье, селам Безымено, Глотово, Козинка и Сподарюшино было выпущено 7 БпЛА и 11 артиллерийских снарядов в ходе 2 обстрелов. В результате повреждены 4 частных домовладения и подсобное помещение ЦРБ. В селе Козинка в результате ночных атак разрушены два частных дома и ангар", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе по поселку Прилесье было выпущено 4 артснаряда в ходе обстрела. Без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Ленинский, сёлам Терезовка, Новая Таволжанка и Муром выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 8 БпЛА, два из которых были сбиты. В районе посёлка Красное в результате атаки дроном-камикадзе полностью уничтожен один автомобиль. Также повреждён один частный дом в посёлке Ленинский и кровля цеха на территории промышленного предприятия в городе Шебекино", - указывалось в сводке.Также утром 19 июля Минобороны России сообщило об атаке на Крым и Курскую область."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать БпЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря", - указывалось в сообщении.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов позднее сообщил о новой атаке украинского дрона — на Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь."Сегодня в селе Горналь Суджанского района украинский дрон атаковал территорию монастыря. В результате взрыва погиб местный житель. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", - сообщил Смирнов.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в интервью Александра Чаленко с командиром БАРСа-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" "Командир БАРСа-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше"
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хроники, эксклюзив, вооруженные силы украины, сбу, алексей смирнов (губернатор), владимир зеленский, владимир путин, одесса, украина, россия
Тело в Молдавии, протесты в Одессе, обстрелы и атака на монастырь. Главное на Украине на 13:00 19 июля
В Молдавии обнаружили тело мужчины, застреленного украинскими пограничниками. Одесситы протестовали против произвола полиции. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, в результате атаки на монастырь в Курской области погиб человек
Об обнаружении тела украинца сообщило издание "Молдова онлайн
".
"У границы обнаружили страшную находку На минувших выходных во время сбора пшеницы близ КПП "Клокушна – Сокиряны" местные жители обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями. Тело находилось в 250 метрах от границы. Как выяснилось позже, убитым оказался 32-летний украинец. Предположительно, он смог пересечь границу с Молдовой, но его заметили украинские пограничники. Вероятно, они открыли по нему огонь. Пули попали в голову и спину", - указывалось в публикации.
На Украине эта новость некоторых напугала.
"250 м после пересечения границы. Невозможно представить, что было в голове у пограничника, который стрелял в след уже пересёкшему границу человеку. Его убил не Путин и не Зеленский, а такой же Сергей или Коля как он сам. Может они жили на соседних улицах. Стрелявший понимал, что не вернёт бегущего в страну, понимал мотивы бегущего и всё равно открыл огонь
", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада
".
При этом авторы канала указали, что незаконное пересечение границы — административное правонарушение.
"Напомним, что по закону незаконное (скрытное) пересечение границы - административное правонарушение, как не пристегнутый ремень безопастности. А какой-то командир отдал приказ стрелять в таких "нарушителей", и пограничник выстрелил. Списать на нервы передка не получится, всё происходит в глубоком тылу. Как жить рядом с такими людьми в стране?" - писали авторы канала.
Ранее в украинском сегменте соцсетей завирусилось видео с границы, на котором были показаны противопехотные мины, которые украинские пограничники установили на западной границе страны. Также в украинских СМИ задаются вопросом по поводу большого количества утонувших в особенности в летнее время в реке Тиса, проходящей по границе Украины. Ряд источников склонен предположить, что часть "утонувших" была застрелена при попытке переплыть реку и покинуть страну.
В Одессе местные жители заблокировали полицейский автомобиль, протестуя против действий военкомов. Видео
с места событий распространяют местные СМИ и популярные в стране телеграм-каналы. Также сообщается, что во время блокирования авто полицейские стреляли в воздух.
"Одесса снова впереди планеты всей по протестным настроениям. Люди заблокировали машину ТЦК и полицаев, которые похитили силой парня, залив его газом. ТЦК так испугалось людей, что начали стрелять из боевого пистолета в воздух, пытаясь запугать людей. Земобилизация запускает процесс раскола страны. Они ещё удивляются почему в Одессе массово жгут машины ТЦК/ВСУ
", - прокомментировал происходящее в Одессе популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
Позднее авторы канала уточнили, что сотрудники полиции распылили слезоточивый газ не на задержанного, а на женщину рядом.
Патрульная полиция Одессы в ответ заявила
, что полицейские пытались задержать мужчину с признаками наркотического опьянения.
Тем временем в Одессе продолжаются поджоги автомобилей военных. По информации украинского издания "Страна
", вчера вечером подожгли ещё три таких авто.
"Первый поджог совершили в самой Одессе в 22:40. Там подожгли автомобиль Киа Соренто, который принадлежит военному. Люди не пострадали, у автомобиля поврежден двигатель и часть салона. Второй поджог совершили в 23:30 в посёлке Лиман возле жилого массива Радужный. Там подожгли сразу два автомобиля Ниссан Навара и Рено Мастер, которые принадлежали военным. Люди не пострадал, а в машинах сгорели двигатели", - рассказал источник издания.
По данным фактам СБУ открыла уголовное дело по статье о препятствовании законной деятельности Вооружённых сил Украины. Статья предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.
Как сообщило
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 21 удар по территории этого региона России.
На донецком направлении ВСУ осуществили 8 обстрелов, на горловском — 13 обстрелов, выпустив в общей сложности 46 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц, также ранения получили 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений, 1 автомобиль, 1 автобус и 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 5 ракет из РСЗО и 8 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 8 снарядов калибром 155 мм.
Утром 19 июля администрация Луганска сообщила о ракетной атаке на город.
"19 июля 2024 года город Луганск вновь подвергся ракетной атаке украинских националистов. Ранним утром, в 08:43 сработала система ПВО – 3 ракеты ATACMS были сбиты, обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы. Погибших, пострадавших нет. На месте пожара работает МЧС
", - отмечалось в сообщении
администрации от 10:14.
Там же отмечалось, что задымление над городом не связано с ракетной атакой, а является следствием возгорания торговых модулей и строительных отходов. Сообщение об этом на линию 101 города Луганска поступило в 7:58 утра – за час до ракетной атаки. На месте происшествия работают специализированные службы.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Старая Збурьевка — 2; Кардашинка — 5; Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 5; Малая Лепетиха — 5; Великая Лепетиха — 2
", - указывалось в публикации
.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное и Обрывка.
Утром 19 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
опубликовал суточную сводку
ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Октябрьский и Разумное, сёла Бессоновка, Новая Нелидовка, Отрадное, Петровка, Топлинка, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори. Было выпущено 13 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В результате атак повреждены 4 автомобиля, 2 частных дома, надворная постройка и гараж. Ранены 5 мирных жителей. В областную клиническую больницу госпитализирован мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, плеча и предплечья. Состояние у пострадавшего стабильное, вся необходимая помощь оказывается. Остальным четверым пострадавшим оказана амбулаторная помощь", - отмечалось в сводке.
В Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Берёзовка, Грузское, Байцуры и Беленькое были произведены атаки с помощью 7 беспилотников. Ранена одна женщина. Пострадавшей с ссадинами и ушибами оказана медицинская помощь в Борисовской ЦРБ. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. Повреждено административное здание.
В Валуйском городском округе по сёлам Борки, Новопетровка и Старый Хутор были нанесены удары с помощью 11 беспилотников. Повреждены 5 частных домов, один автомобиль и линия электропередачи.
В Волоконовском районе по хутору Плотвянка было выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Без последствий.
"В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский и Доброполье, селам Безымено, Глотово, Козинка и Сподарюшино было выпущено 7 БпЛА и 11 артиллерийских снарядов в ходе 2 обстрелов. В результате повреждены 4 частных домовладения и подсобное помещение ЦРБ. В селе Козинка в результате ночных атак разрушены два частных дома и ангар", - указывалось в сводке.
В Краснояружском районе по поселку Прилесье было выпущено 4 артснаряда в ходе обстрела. Без последствий.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Ленинский, сёлам Терезовка, Новая Таволжанка и Муром выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 8 БпЛА, два из которых были сбиты. В районе посёлка Красное в результате атаки дроном-камикадзе полностью уничтожен один автомобиль. Также повреждён один частный дом в посёлке Ленинский и кровля цеха на территории промышленного предприятия в городе Шебекино", - указывалось в сводке.
Также утром 19 июля Минобороны России сообщило
об атаке на Крым и Курскую область.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать БпЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря", - указывалось в сообщении.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
позднее сообщил
о новой атаке украинского дрона — на Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь.
"Сегодня в селе Горналь Суджанского района украинский дрон атаковал территорию монастыря. В результате взрыва погиб местный житель. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", - сообщил Смирнов.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходящем на фронте — в интервью Александра Чаленко с командиром БАРСа-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" "Командир БАРСа-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше"