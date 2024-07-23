https://ukraina.ru/20240723/1056405373.html

"Хоть мышку-норушку": Ищенко о том, что было бы в случае убийства Трампа

"Хоть мышку-норушку": Ищенко о том, что было бы в случае убийства Трампа - 23.07.2024 Украина.ру

"Хоть мышку-норушку": Ищенко о том, что было бы в случае убийства Трампа

Республиканцы все равно смогли бы обойти демократов на ближайших президентских выборах в США, даже если бы покушение на Дональда Трампа было бы успешным. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-07-23T03:40

2024-07-23T03:40

2024-07-23T04:43

новости

ростислав ищенко

дональд трамп

сша

республиканская партия

покушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056257060_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fb81266cc4c75c7e8c8627b80b7ab0a.jpg

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. В экс-президента, выступавшего на сцене, было сделано несколько, пуля прошла в считанных сантиметрах от его головы, ранив ухо. Стрелок был ликвидирован правоохранителями. По мнению Ищенко, если бы Трампа убили, то это бы повлияло на шансы другого кандидата от Республиканской партии, но не сильно. "Для Америки никаких последствий не будет. Если бы Трампа убили, у республиканцев шансы стали бы чуть хуже, но можно строить выборы и на идее, давайте покажем убийцам Трампа, что мы все равно выиграем. Тоже неплохой ход в избирательной кампании. А выберут, хоть Трампа, хоть Байдена, хоть мышку-норушку, хоть неведомую зверушку, все равно у Америки есть традиционные интересы, и у Америки есть традиционные элиты, которые эти интересы обслуживают. И у Америки нет намерений менять свою стратегию", - заявил эксперт.США могут менять тактические ходы, могут переносить свое основное давление с РФ на Китай и обратно, или начинать конфронтацию сразу с обоими противниками, добавил он. У Соединенных Штатов могут быть внутриполитические зигзаги, но если исходить из глобальной политики, ничего серьезно измениться не должно, резюмировал собеседник издания.Подробнее мнение Ростислава Ищенко о перипетиях политической борьбы в США - в материале издания Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, дональд трамп, сша, республиканская партия, покушение