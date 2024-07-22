https://ukraina.ru/20240722/1056411745.html

Подготовка к последнему рывку и упор на БпЛА. Итоги 22 июля на Украине

Подготовка к последнему рывку и упор на БпЛА. Итоги 22 июля на Украине - 22.07.2024 Украина.ру

Подготовка к последнему рывку и упор на БпЛА. Итоги 22 июля на Украине

Украинские СМИ сообщают о подготовке Украины к наступлению, а командование ВСУ жалуется на нехватку боеприпасов и делает ставку на эффективное использование БпЛА

2024-07-22T18:00

2024-07-22T18:00

2024-07-22T18:00

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О том, что Украина готовится наступать, сообщил популярный в стране телеграм-канал "Легитимный"."Наш источник сообщает, что Зеленский провел ставку, где главным вопросом был кейс подготовки к наступлению ВСУ. Уже выбраны три точки первого активного наступления, две из них будет отвлекающими, а одна основной. Пока нет понимания про основной удар. Это будет или на юге или на харьковском направлении. Сейчас начали готовить массово личный состав к переброске на ЛБС (линии боевого соприкосновения — Ред.)", - указывалось в публикации.По информации авторов канала, основная ставка украинского командования делается на численность солдат."Главная тактика удара - взять численностью живой силы. Простыми словами пехоту будут массово отправлять на штурмы. Жалеть не будут - новых если надо наберут. Важен результат любой ценой", - отмечалось в заметке.Тем временем главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил о тяжёлых боях."Работаю на самых горячих участках Восточного фронта. Враг <...> продолжает рваться в направлении Покровска. Жестокие бои идут в Красногоровке, в районе Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра. <...> не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакую наши позиции в Ивановском, Клещеевке, пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр. Фактически, по всему фронту происходят активные боевые действия разной интенсивности", - написал 22 июля Сырский в своём телеграм-канале.Он назвал "один ответ" на вопрос, что должны украинские военные сделать для победы над численно превосходящими их российскими военными."Что мы можем и должны сделать для того, чтобы остановить наступление численно превосходящего врага? Ответ один: эффективное огневое поражения основных сил противника и его резервах на дальних подступах, комплексное поражение противника перед передним краем, стойкое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций, максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых у нас есть преимущество. А также овладение новыми способами уничтожения разведывательных БпЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и FPV-дронов", - подчеркнул Сырский.По словам главкома ВСУ, всё это "требует мастерства в применении оружия и техники, меткого огня, манёвра огнём, силами и средства — т. е. качественной подготовки всех военнослужащих к выполнению боевых заданий".По мнению Сырского, особую важность приобретает подготовка штабов всех уровней."Поэтому в этот раз также проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях. Отмечаю максимальную приближенность занятий к реальной боевой обстановке, использование дронов со сбросами и FPV-дронов для имитации действий противника, что позволяет обучать наших воинов практически уничтожать этот крайне опасный вид оружия", - отметил Сырский.Он также рассказал, что встретился с каждым комбригом, которые ведут оборону на направлениях главных действий ВСУ РФ."Обсудили вопросы касательно повышение эффективности наших действий, пополнения потерь, обеспечения боеприпасами, решение других проблемных вопросов", - раскрыл главком ВСУ содержание своих разговоров с командирами бригад.Тем временем российские эксперты обсуждают ночной и утренний налёты украинских беспилотников. Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атак украинских БпЛА."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47ь БпЛА над Ростовской, 1 над Белгородской, 1 над Воронежской, 1 над Смоленской областями и 8 над Краснодарским краем, а также 17 БпЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.Также министерство рассказало об уничтожении 5 БпЛА над территорией Астраханской области.Одна из атак — на Кубань, а точнее — на Туапсе — вызвала широкую дискуссию."Видео уже есть у противника, значит можно обсудить. На кадрах Туапсе, один и тот же маршрут захода укродронов на протяжении полугода. Это уже настоящий памятник российской бюрократии, нерешительности и боязни ответственности. Расписывать те смешные меры, что приняла нефтебаза в рамках сковывающего их по рукам и ногам законодательства даже не будем здесь расписывать. Тут как в анекдоте про крестик или трусы. Вы либо принимаете серьёзные ответственные решения разрешив людям стрелять, в том числе наёмным ЧОПам, усиливая их нормальными средствами и снимая с них ответственность если сбитый дрон куда-то упадет, либо мы остаемся без нефтепереработки на юге страны", - отметили авторы телеграм-канала "Повёрнутые на войне".Они отметили, что китайские противодроновые ружья здесь не помогут."Только ЗУ-23-2, различные точки с тяжелыми пулеметами, ПЗРК. И внятная, построенная не д******ами система взаимодействия для раннего обнаружения", - указывалось в публикации.Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев также указал на то, что проблема с защитой нефтебаз связано с чрезмерной перестраховкой."Это всё та же боязнь, "как бы чего не вышло", как и с пределами самообороны, и предельным абсурдом по мерами безопасности, которые не работают, не имеют смысла, но зато хороши для отчётности. Вот только это признак некомпетентности, которую заменяют служебным рвением. Вместо проверки на ВВ машины, на крымском мосту проверяют дамские ридикюли, вместо ЗУ-шек или FPV-дронов перехвата со взрывчаткой, бегают чоповцы с бессмысленной гарпией. Потому что оружие это "страшно", и доверять его даже боевым офицерам для ношения "вы что, все сразу друг друга перестреляют". Поэтому и возникают потрясающие идеи, а давайте огромный ударный дрон перехватывать с помощью FPV. Вон сколько умных людей в тг пишут об этом, но БЧ при этом нельзя использовать, потому как это ж не зона боевых действий, поэтому давайте FPVбудет таранить "Бобра". 2 кг против дуры на пару тройку сотен кг. А потом приходит враг, и удивительное рядом - ему не скажешь, что вот, у нас по отчётами все защищёно, ты должен быть поражён, падай давай. Потому что враг, сука такая, на отчётность не смотрит. И если будет возможность, то он нанесёт удар, не глядя почему там, что там, регламент мешает или отсутствие balls, или отсутствие здравого смысла, или страх сказать руководству что рефлексивные меры", - отметил он.По словам Васильева, необходимы изменения в оценке эффективности запрещающих мер, а также необходимо больше доверять своим гражданам и улучшать систему обратной связи и поощрять смекалку, поиск нестандартных, не шаблонных решений.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев указал, что проблемой является и то, что многие думали, будто с БпЛА можно быстро и легко справиться."Проблема в том, коллеги, что годами проблема БпЛА рассматривалась военным руководством, как нечто, что можно легко и быстро решить. Что и вовсе не является проблемой. Военные эксперты уверенно заявляли, что современный РЭБ задавит любой дрон. А отечественный РЭБ, так и вовсе сделает это в секунды. И давайте скажем прямо: только с началом СВО, и то не сразу, пришло понимание, насколько современный дрон и его боевое применение, отличается от всего, что думали об этом отечественные эксперты", - отметил он.По его словам, "до сих пор, вдали от фронта, у людей гражданских, которым теперь приходится решать военные задачи по охране объектов от БПЛА, в голове все ещё живут те старые представления"."И потому попытки сбить БПЛА дронобойными ружьями, и потому нет физической защиты особо уязвимых мест дополнительными средствами, вроде наваренной рабицы. И традиционные опасения брать на себя ответственность. Создавать мобильные группы ПВО? А кто это должен сделать, кто будет предлагать? Неужели я? А мне зачем? Итог на видео", - подытожил он.Тем временем с Украины поступают сведения об усилении мобилизации. Сейчас в соцсетях вирусится видео, на котором военкомы в Ужгороде при попытке силой мобилизовать мужчину сломали ему руки. Ещё одно популярное видео — из Харькова, где пятеро военкомов скрутили мужчину. Также в стране процветает бизнес по переправке военнообязанных мужчин за границу. Очередные свидетельства убежавшего опубликовал один из украинских пользователей соцсети Х.О происходящем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. США и Китай начинают схватку за Россию"

https://ukraina.ru/20240722/1056400966.html

https://ukraina.ru/20240722/1056396872.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, туапсе, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины