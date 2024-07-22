https://ukraina.ru/20240722/1056379096.html

Мишень номер один: эксперт раскрыл, почему нужно сразу сбивать F-16, чтобы Запад быстро списал Украину

Мишень номер один: эксперт раскрыл, почему нужно сразу сбивать F-16, чтобы Запад быстро списал Украину - 22.07.2024 Украина.ру

Мишень номер один: эксперт раскрыл, почему нужно сразу сбивать F-16, чтобы Запад быстро списал Украину

Учитывая осложнения в переговорах между Украиной и Западом, если уничтожить F-16 в первые же дни после их боевого применения, это подорвет веру в то, что Киев может с ними чего-то добиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-07-22T04:15

2024-07-22T04:15

2024-07-22T04:15

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дональд трамп

джей ди вэнс

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Истребитель F-16 как боевая платформа — это опасное изделие, которое может нанести много ущерба. По этим самолетам будет работать всё, что только может дотянуться. Поэтому они станут мишенью номер один, сообщил обозреватель.Учитывая осложнения в переговорах между Украиной и Западом, если уничтожить F-16 в первые же дни после их боевого применения, это подорвет веру в то, что Киев может с ними чего-то добиться. Это станет сильным аргументом для тех сил, которые выступают против поддержки киевского режима, уточнил инженер.Поэтому мы ждем уничтожения этих самолетов, чтобы Запад принял решение списать Украину, зафиксировать убытки и переходить на следующий этап, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, почему Запад не хочет принять то, что мир переходит к многополярному мироустройству - в интервью Алексея Малинина: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии

https://ukraina.ru/20240720/1056372250.html

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новости, запад, украина, киев, f-16, сша, самолет, дональд трамп, джей ди вэнс, сво, китай, россия, уничтожение