Мишень номер один: эксперт раскрыл, почему нужно сразу сбивать F-16, чтобы Запад быстро списал Украину
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Учитывая осложнения в переговорах между Украиной и Западом, если уничтожить F-16 в первые же дни после их боевого применения, это подорвет веру в то, что Киев может с ними чего-то добиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Истребитель F-16 как боевая платформа — это опасное изделие, которое может нанести много ущерба. По этим самолетам будет работать всё, что только может дотянуться. Поэтому они станут мишенью номер один, сообщил обозреватель.
Учитывая осложнения в переговорах между Украиной и Западом, если уничтожить F-16 в первые же дни после их боевого применения, это подорвет веру в то, что Киев может с ними чего-то добиться. Это станет сильным аргументом для тех сил, которые выступают против поддержки киевского режима, уточнил инженер.
"В той же Америке есть [экс-президент Донадьд] Трамп и [сенатор Джей Ди] Вэнс, которые считают, что им надо переключаться на борьбу с Китаем, а прокси-война с Россией на Украине вызывает у них только распыление сил. Они выступают за то, чтобы приберечь те же F-16 для более нужного дела", - отметил Васильев.
Поэтому мы ждем уничтожения этих самолетов, чтобы Запад принял решение списать Украину, зафиксировать убытки и переходить на следующий этап, заключил собеседник издания.
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