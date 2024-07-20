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Сформирован список поручений: военкор Коц сообщил о встрече коллег с Белоусовым

Сформирован список поручений: военкор Коц сообщил о встрече коллег с Белоусовым - 20.07.2024 Украина.ру

Сформирован список поручений: военкор Коц сообщил о встрече коллег с Белоусовым

Очередную встречу с военными корреспондентами, освещающими ход спецоперации, провел министр обороны России Андрей Белоусов. Состоялся "максимально открытый и откровенный разговор", сообщил военкор Александр Коц

2024-07-20T13:38

2024-07-20T13:38

2024-07-20T13:44

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По его словам, Белоусов рассказал о начале строительства убежищ на территории аэродромов, для чего уже сформирован график. Также министр рассказал о других мерах, принятых после прошлой встречи в таком формате. По ее итогам был сформирован список поручений, содержащий 21 пункт, который позднее должны дополнить. "Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами",— указал Коц. Заняв пост министра обороны, Андрей Белоусов впервые провел встречу с военкорами 10 июня. Тогда сообщалось, что впредь подобные мероприятия с журналистами, часто посещающими передовую, будут проходить регулярно.Подробнее о главных задачах министра обороны Белоусова читайте в интервью военного эксперта, полковника запаса, ветерана боевых действий Романа Насонова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240623/1055767807.html

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новости, россия, андрей белоусов, александр коц, сво