https://ukraina.ru/20240610/1055591349.html
Белоусов впервые провел встречу с военкорами
Белоусов впервые провел встречу с военкорами - 10.06.2024 Украина.ру
Белоусов впервые провел встречу с военкорами
Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов впервые провел встречу с военными корреспондентами, освещающими специальную военную операцию. Об этом пишет РИА Новости
2024-06-10T20:17
2024-06-10T20:17
2024-06-10T20:21
новости
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александр коц
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Уточняется, что состоявшийся диалог носил откровенный и конструктивный характер, а впредь подобные встречи с военкорами будут проходить регулярно. Позже в сети появилась фотография, снятая на месте встречи. "Министр поразил своей компетенцией, вопросы задавались острейшие", — прокомментировал встречу военкор Дмитрий Стешин. По словам военного корреспондента Александра Коц, всего глава МО РФ общался с работниками СМИ около двух часов, никаких ограничений в вопросах не было. В свою очередь военкор Мурад Газдиев сообщил, что передал Белоусову "все, что просили донести бойцы на фронте". Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов указал, что глава оборонного ведомства полностью владеет информацией о происходящем в зоне СВО, несмотря на недавние вступление в должность.Ранее в этот же день Андрей Белоусов посетил Национальный медицинский центр – ЦВКГ им. А.А.Вишневского, а также провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников СВО.О главных задачах министра обороны РФ читайте интервью военного эксперта, полковника запаса, ветерана боевых действий Романа Насонова изданию Украина.ру.
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новости, дмитрий стешин, александр коц, андрей белоусов, россия, сво, военный эксперт, военкор, сми, минобороны рф
Новости, Дмитрий Стешин, Александр Коц, Андрей Белоусов, Россия, СВО, военный эксперт, военкор, СМИ, Минобороны РФ
Белоусов впервые провел встречу с военкорами
20:17 10.06.2024 (обновлено: 20:21 10.06.2024)
Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов впервые провел встречу с военными корреспондентами, освещающими специальную военную операцию. Об этом пишет РИА Новости
Уточняется, что состоявшийся диалог носил откровенный и конструктивный характер, а впредь подобные встречи с военкорами будут проходить регулярно.
Позже в сети появилась фотография, снятая на месте встречи.
"Министр поразил своей компетенцией, вопросы задавались острейшие", — прокомментировал встречу военкор Дмитрий Стешин.
По словам военного корреспондента Александра Коц, всего глава МО РФ общался с работниками СМИ около двух часов, никаких ограничений в вопросах не было.
"Почти два часа живого общения на все злободневные темы. Никаких ограничений и запретов. Обсудили все, что обсуждается на кухнях и в телегах. По итогам разговора будут сделаны поручения министра. Такие встречи станут регулярными", – написал он в своем телеграм-канале.
В свою очередь военкор Мурад Газдиев сообщил, что передал Белоусову
"все, что просили донести бойцы на фронте".
"Мы донесли всё, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно всё. Нас ждут огромные перемены. Служу Отечеству", — добавил он.
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов указал, что глава оборонного ведомства полностью владеет информацией о происходящем в зоне СВО, несмотря на недавние вступление в должность.
Ранее в этот же день Андрей Белоусов
посетил Национальный медицинский центр – ЦВКГ им. А.А.Вишневского, а также провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников СВО.