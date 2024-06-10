Белоусов впервые провел встречу с военкорами

Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов

Руководство Минобороны РФ ничем не отличается от любого трудового коллектива. Все зависит от того, кто возглавит этот трудовой коллектив и сможет ли новый руководитель навести там порядок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь