"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Россия прошла начальный этап мобилизации собственной экономики. Уже удалось определить необходимые параметры и ее логистические возможности. Теперь нужно выстроить логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Безусловно, трагическая гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Абдоллахияна отразится на военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана. Это принесет определенные проблемы в части направлений, сообщил эксперт.
"Во всяком случае, в части БПЛА многое мы уже взяли на вооружение и многое делаем у себя. Мне кажется, что в дальнейшем переговоры по этому вопросу будет вести новый министр обороны Андрей Белоусов, у которого есть огромный опыт такой работы и огромный кредит доверия нашего президента [Владимира Путина]", - подчеркнул Насонов.
Самое главное, что Белоусову доверяет президент. "Ошибаться можно — врать нельзя" — это знаковое выражение, которое с воодушевлением восприняло население России, отметил специалист.
Надо отметить, что Россия прошла начальный этап мобилизации собственной экономики. Уже удалось определить необходимые параметры и ее логистические возможности, указал он.
"Теперь новый министр обороны должен грамотнейшим образом выстроить эту логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте, а также накопить неприкосновенные запасы вооружений, куда мы частично залезли. Если он это сделает, мы одержим победу", - подытожил собеседник издания.
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