https://ukraina.ru/20240524/1055238775.html

"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова

"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова - 24.05.2024 Украина.ру

"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова

Россия прошла начальный этап мобилизации собственной экономики. Уже удалось определить необходимые параметры и ее логистические возможности. Теперь нужно выстроить логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-05-24T03:00

2024-05-24T03:00

2024-05-24T03:00

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запад

грег вайнер

эбрахим (ибрахим) раиси

андрей белоусов

логистика

поставки

вс рф

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Безусловно, трагическая гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Абдоллахияна отразится на военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана. Это принесет определенные проблемы в части направлений, сообщил эксперт.Самое главное, что Белоусову доверяет президент. "Ошибаться можно — врать нельзя" — это знаковое выражение, которое с воодушевлением восприняло население России, отметил специалист.Надо отметить, что Россия прошла начальный этап мобилизации собственной экономики. Уже удалось определить необходимые параметры и ее логистические возможности, указал он."Теперь новый министр обороны должен грамотнейшим образом выстроить эту логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте, а также накопить неприкосновенные запасы вооружений, куда мы частично залезли. Если он это сделает, мы одержим победу", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руО том, как России отбить замороженные активы у Запада, чтобы они не попали на Украину можно прочесть в интервью Грега Вайнера Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада

https://ukraina.ru/20240523/1055229375.html

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иран

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новости, россия, иран, запад, грег вайнер, эбрахим (ибрахим) раиси, андрей белоусов, логистика, поставки, вс рф, минобороны, сво