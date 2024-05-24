"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова - 24.05.2024 Украина.ру
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"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова
"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова - 24.05.2024 Украина.ру
"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова
Россия прошла начальный этап мобилизации собственной экономики. Уже удалось определить необходимые параметры и ее логистические возможности. Теперь нужно выстроить логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-05-24T03:00
2024-05-24T03:00
новости
россия
иран
запад
грег вайнер
эбрахим (ибрахим) раиси
андрей белоусов
логистика
поставки
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Безусловно, трагическая гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Абдоллахияна отразится на военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана. Это принесет определенные проблемы в части направлений, сообщил эксперт.Самое главное, что Белоусову доверяет президент. "Ошибаться можно — врать нельзя" — это знаковое выражение, которое с воодушевлением восприняло население России, отметил специалист.Надо отметить, что Россия прошла начальный этап мобилизации собственной экономики. Уже удалось определить необходимые параметры и ее логистические возможности, указал он."Теперь новый министр обороны должен грамотнейшим образом выстроить эту логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте, а также накопить неприкосновенные запасы вооружений, куда мы частично залезли. Если он это сделает, мы одержим победу", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руО том, как России отбить замороженные активы у Запада, чтобы они не попали на Украину можно прочесть в интервью Грега Вайнера Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада
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новости, россия, иран, запад, грег вайнер, эбрахим (ибрахим) раиси, андрей белоусов, логистика, поставки, вс рф, минобороны, сво
Новости, Россия, Иран, Запад, Грег Вайнер, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Андрей Белоусов, логистика, поставки, ВС РФ, Минобороны, СВО

"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова

03:00 24.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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Россия прошла начальный этап мобилизации собственной экономики. Уже удалось определить необходимые параметры и ее логистические возможности. Теперь нужно выстроить логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Безусловно, трагическая гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Абдоллахияна отразится на военно-техническом сотрудничестве Москвы и Тегерана. Это принесет определенные проблемы в части направлений, сообщил эксперт.

"Во всяком случае, в части БПЛА многое мы уже взяли на вооружение и многое делаем у себя. Мне кажется, что в дальнейшем переговоры по этому вопросу будет вести новый министр обороны Андрей Белоусов, у которого есть огромный опыт такой работы и огромный кредит доверия нашего президента [Владимира Путина]", - подчеркнул Насонов.

Самое главное, что Белоусову доверяет президент. "Ошибаться можно — врать нельзя" — это знаковое выражение, которое с воодушевлением восприняло население России, отметил специалист.
Надо отметить, что Россия прошла начальный этап мобилизации собственной экономики. Уже удалось определить необходимые параметры и ее логистические возможности, указал он.
"Теперь новый министр обороны должен грамотнейшим образом выстроить эту логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте, а также накопить неприкосновенные запасы вооружений, куда мы частично залезли. Если он это сделает, мы одержим победу", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.ру
О том, как России отбить замороженные активы у Запада, чтобы они не попали на Украину можно прочесть в интервью Грега Вайнера Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Вчера, 06:58
Михаил Поликарпов: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского Украинская армия очень чувствительно относится к тому, что она вынуждена служить бессрочно. Поэтому там ведется такая дискуссия, что хорошо было бы демобилизовать всех, кого призвали в 2022 году. Солдат это сильно раздражает
 
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Заголовок открываемого материала
03:00"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны Белоусова
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