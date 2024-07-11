Следком РФ: более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне ВСУ
11:18 11.07.2024 (обновлено: 12:02 11.07.2024)
Следком РФ Бастрыкин
Постановления о привлечении в качестве обвиняемых вынесены 714 иностранцам, принявших участие в боевых действиях на стороне украинской армии, из них 422 наемника - в международном розыске. Об этом председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину в ходе совещания в Донецке сообщил его первый заместитель Эдуард Кабурнеев
"Для передачи в суд и заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении еще 5 наемников: Нурина Абдельфетаха из Австралии, Луадахи Кусеила из Алжира, Мишлера Джастина Эллиота и Рида Тревора Рауди из США, Юриса Юрашса из Латвии"", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, предъявлены заочные обвинения бывшим командующим подразделениями ВСУ Сергею Дроздову, Игорю Лунёву и Вячеславу Горбылеву, руководившим так называемой операцией объединённых сил на юго-востоке Украины.
Как отметили в Следкоме, в результате их преступных действий ранены и погибли 177 человек, повреждено более 190 объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Принимаются меры к розыску и аресту военных преступников.
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В результате расследования особо тяжких преступлений представителей киевского режима, получены сведения и о работе Интернационального легиона теробороны Украины.
"Руководством Украины были созданы ресурсы в Интернете и организована работа диппредставительств Украины за рубежом для вербовки наемников. Грузинский наемник Мамука Гацерелия дал показания, что он получил первоначальную информацию в посольстве Украины в Грузии. Наемник из Колумбии Мигель Анхель Монтилла сообщил, что нашел данные о легионе в Интернете", – добавили в СК РФ.
Бастрыкину доложили также о расследовании иных преступлений против общественной безопасности, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
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