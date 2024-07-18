https://ukraina.ru/20240718/1056336080.html

Дураки и дороги. Проблемы Украины глазами западных экспертов

Дураки и дороги. Проблемы Украины глазами западных экспертов - 18.07.2024 Украина.ру

Дураки и дороги. Проблемы Украины глазами западных экспертов

В России, как известно, две проблемы – дураки и дороги. Дураки – суждение оценочное и проверке не подлежит, а вот дороги в России гораздо лучше, чем на Украине. Но у Украины есть и другие проблемы, как минимум две – "Украина сталкивается с двойной проблемой: борьбой с Россией и политическими переменами в США"

2024-07-18T15:42

2024-07-18T15:42

2024-07-18T15:42

мнения

украина

россия

запад

владимир зеленский

вооруженные силы украины

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/08/1052579372_0:26:1025:602_1920x0_80_0_0_31677cbba1a57421829ea78991427f39.jpg

Так называется статья Барри Хэттона и Ильи Новикова, опубликованная Associated Press 17 июля. На самом деле проблем у Украины гораздо больше.Перечень авторов АР выглядит так:1. "Украина применила гибкую оборонительную стратегию, уступив часть территории, чтобы измотать российские войска. (…) Но аналитики предупреждают, что Россия, несомненно, выиграет длительную войну на истощение".Насчёт первого можно дискутировать (в действительности, как можно понять, обе стороны не готовились именно к войне, или, по крайней мере, не к такой войне, которая была в действительности), а вот насчёт второго суждения даже интересно – если "аналитики предупреждают", то почему политики утверждают нечто прямо противоположное? Но авторы АР такими вопросами не задаются – может неудобно выйти.2. Украинская энергосистема существенно разрушена, а для защиты страны нужно много систем ПВО.Вообще-то проблемы энергетики и ПВО – две разные проблемы, но не будем придираться.3. Дефицит боеприпасов, из-за которого Украина сможет организовать новое наступление не раньше конца года.На причинах дефицита и ограниченности возможностей для решения этой проблемы авторы не останавливаются, а зря… Там много всего интересного.4. "Украина опоздала с возведением оборонительных линий".Из текста возникает впечатление, что ВСУ сначала планировали обороняться в городах, но массированное использование планирующих авиабомб заставило задуматься о строительстве полевых укреплений. На самом деле тут сложно сказать что-то определённое – линия фронта так или иначе опирается на оборонительные линии вокруг городов и в этом смысле массовое использование ФАБ с УМПК мало что изменило.5. Мобилизация – у Украины не хватает полигонов и вооружения.Это те проблемы, которые указал Зеленский. Но даже на Украине существуют разные точки зрения на этот вопрос. Действительные проблемы мобилизации состоят не в этом, а в массовом уклонении и крайне низком моральном духе уже мобилизованных бойцов.6. "Зеленский расстроен. Он говорит, что Украина не сможет выиграть войну, если США не отменят ограничения на использование своего оружия для атаки военных целей на российской территории".В общем, у Украины масса проблем, количество которых только растёт и "на заднем плане таится ещё одна проблема, беспокоящая Украину: как долго продлится политическая и военная поддержка Запада, которая так важна для её борьбы?"К сожалению авторы статьи сказали или слишком много, или слишком мало. Скорее второе, потому что некоторые мысли надо было бы объяснить. Но объяснение этих мыслей на грани мыслепреступления.Прежде всего это тот вопрос, который заложен в заголовок – "двойная проблема" ("twin challenges").Читатель должен догадаться, что речь идёт о том, что Украина, изнемогающая перед лицом "агрессора", зависит от помощи Запада, которая может иссякнуть (но мнение аналитиков о неспособности выдержать войну на истощение не увязано с помощью Запада – т.е., сделать вывод о том, что при наличии помощи она выиграет, читатель тоже должен сам – ценой некоторого интеллектуального усилия). И сам же достроить логическую цепочку, по которой Запад должен обязательно поддерживать неспособную защитить себя страну из идеологических соображений.Российский же читатель сделает из этого периода совершенно противоположный, и куда более близкий к реальности вывод о том, что "борьба с Россией" и ситуация в США взаимосвязаны значительно прочнее. В смысле – США ведут на территории Украины прокси-войну против России руками украинцев.Собственно, это главная проблема нынешнего украинского государства – не будучи суверенным оно вынуждено играть не в свои игры, платя за это невероятно дорогую цену. Несуверенным быть плохо. По возможности избегайте этого.А виной всему дураки, выскакавшие себе дорогу, которая, как они посчитали, ведёт в Европу…О частной проблеме легитимности фактического главы украинского государства можно прочитать в статье Василия Стоякина "Как легитимизироваться Зеленскому?"

https://ukraina.ru/20240605/1055485993.html

https://ukraina.ru/20240707/1056102314.html

https://ukraina.ru/20231214/1052099461.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, война