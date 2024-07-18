Украина договаривается о транзите азербайджанского газа взамен российскому - 18.07.2024 Украина.ру
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Украина договаривается о транзите азербайджанского газа взамен российскому
Украина договаривается о транзите азербайджанского газа взамен российскому - 18.07.2024 Украина.ру
Украина договаривается о транзите азербайджанского газа взамен российскому
Украина ищет альтернативные решения, чтобы после окончания соглашения с российским "Газпромом" газотранспортная система Украины не остановилась. Для этого "Нафтогаз" ведет переговоры о транзите азербайджанского газа, сообщил глава госкомпании Алексей Чернышов, передает издание "Цензор.нет"
2024-07-18T10:23
2024-07-18T10:28
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экспорт
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По его словам, "Нафтогаз" не намерен продлевать транзитное соглашение с "Газпромом". Переговоры не ведутся и не планируются, подчеркнул руководитель компании. Напомним, договор о транзите российского газа на Украину истекает в конце 2024 года. Официальный Киев объяснял его использование в период спецоперации "необходимостью снабжать газом РФ Европу". Уточнялось, что единственная причина по которой Украина все еще участвует в транзите газа из России заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю. Президент России Владимир Путин указывал, что экспорт газа позволяет пополнять бюджет РФ и на Украине, обеспечивающей российский газовый транзит, знают об этом.Подробнее о том, что потеряет Киев с транзитом в Европу читайте в интервью эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, азербайджан, газпром, нафтогаз, владимир путин, экспорт, российский газ
Новости, Украина, Россия, Азербайджан, Газпром, Нафтогаз, Владимир Путин, экспорт, российский газ

Украина договаривается о транзите азербайджанского газа взамен российскому

10:23 18.07.2024 (обновлено: 10:28 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
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© РИА Новости . Стрингер
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Украина ищет альтернативные решения, чтобы после окончания соглашения с российским "Газпромом" газотранспортная система Украины не остановилась. Для этого "Нафтогаз" ведет переговоры о транзите азербайджанского газа, сообщил глава госкомпании Алексей Чернышов, передает издание "Цензор.нет"
"Например, на нас выходили бизнесы из Азербайджана. В частности, компания Socar (крупнейший государственный холдинг Азербайджана). Но сейчас пока нет готового решения. И об этом рано говорить", – сказал он.
По его словам, "Нафтогаз" не намерен продлевать транзитное соглашение с "Газпромом". Переговоры не ведутся и не планируются, подчеркнул руководитель компании.
Напомним, договор о транзите российского газа на Украину истекает в конце 2024 года. Официальный Киев объяснял его использование в период спецоперации "необходимостью снабжать газом РФ Европу".
Уточнялось, что единственная причина по которой Украина все еще участвует в транзите газа из России заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю.
Президент России Владимир Путин указывал, что экспорт газа позволяет пополнять бюджет РФ и на Украине, обеспечивающей российский газовый транзит, знают об этом.
Подробнее о том, что потеряет Киев с транзитом в Европу читайте в интервью эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова на сайте Украина.ру.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
30 апреля, 09:58Хроника энергетической войны
Хроника энергетической войны. Запад давит на Россию по нефти, Турция - по газуТурция станет единственным транзитером российского газа в Европу, если Украина не захочет продлить соглашение о транзите с "Газпромом". Анкара уже пытается использовать этот фактор для давления на Москву
 
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