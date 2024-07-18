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Украина договаривается о транзите азербайджанского газа взамен российскому

Украина договаривается о транзите азербайджанского газа взамен российскому - 18.07.2024 Украина.ру

Украина договаривается о транзите азербайджанского газа взамен российскому

Украина ищет альтернативные решения, чтобы после окончания соглашения с российским "Газпромом" газотранспортная система Украины не остановилась. Для этого "Нафтогаз" ведет переговоры о транзите азербайджанского газа, сообщил глава госкомпании Алексей Чернышов, передает издание "Цензор.нет"

2024-07-18T10:23

2024-07-18T10:23

2024-07-18T10:28

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По его словам, "Нафтогаз" не намерен продлевать транзитное соглашение с "Газпромом". Переговоры не ведутся и не планируются, подчеркнул руководитель компании. Напомним, договор о транзите российского газа на Украину истекает в конце 2024 года. Официальный Киев объяснял его использование в период спецоперации "необходимостью снабжать газом РФ Европу". Уточнялось, что единственная причина по которой Украина все еще участвует в транзите газа из России заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю. Президент России Владимир Путин указывал, что экспорт газа позволяет пополнять бюджет РФ и на Украине, обеспечивающей российский газовый транзит, знают об этом.Подробнее о том, что потеряет Киев с транзитом в Европу читайте в интервью эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240430/1054816038.html

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новости, украина, россия, азербайджан, газпром, нафтогаз, владимир путин, экспорт, российский газ