Украина договаривается о транзите азербайджанского газа взамен российскому
10:23 18.07.2024 (обновлено: 10:28 18.07.2024)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Украина ищет альтернативные решения, чтобы после окончания соглашения с российским "Газпромом" газотранспортная система Украины не остановилась. Для этого "Нафтогаз" ведет переговоры о транзите азербайджанского газа, сообщил глава госкомпании Алексей Чернышов, передает издание "Цензор.нет"
"Например, на нас выходили бизнесы из Азербайджана. В частности, компания Socar (крупнейший государственный холдинг Азербайджана). Но сейчас пока нет готового решения. И об этом рано говорить", – сказал он.
По его словам, "Нафтогаз" не намерен продлевать транзитное соглашение с "Газпромом". Переговоры не ведутся и не планируются, подчеркнул руководитель компании.
Напомним, договор о транзите российского газа на Украину истекает в конце 2024 года. Официальный Киев объяснял его использование в период спецоперации "необходимостью снабжать газом РФ Европу".
Уточнялось, что единственная причина по которой Украина все еще участвует в транзите газа из России заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю.
Президент России Владимир Путин указывал, что экспорт газа позволяет пополнять бюджет РФ и на Украине, обеспечивающей российский газовый транзит, знают об этом.
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